Kuin eilisen hän muistaa sen– Kiekkohaiden Henri Lukkarisella on kokemusta kakkosdivarin peleistä lähes 30 vuoden ajalta

Mitä mainioin Eliteprospects-pelaajarekisteri kertoo Henri Lukkarisen pelanneen ensimmäisenjääkiekonmiesten II divisioonaottelunsa kaudella 1995–1996. Joukkueena oli tuolloin Lieksan Hurtat, Lukkarinen teini-iässä.

– Muistan sen avauspelin itse asiassa hyvin, tai ainakin ensimmäisen vaihdon. Tein nimittäin silloin heti maalin, vastassa oli Kuhmon Kiva. Väittäisin itse asiassa, että se ensimmäinen ottelu oli jo aiemmin kuin tuolloin kaudella 1995–1996, hymähti 42-vuotias Lukkarinen 19. syyskuuta 2022 matkalla kohti Salon Kiekkohaiden harjoituksia.

– Vastustaja oli silloin värvännyt maalivahdikseen Henry Eskelisen, joka oli muutamaa kautta aiemmin pelannut SM-liigassa. Silloin se yksittäinen maali tuntui erityisen kovalta jutulta, hän lisäsi.

Otetaan tässä kohdassa suorastaan pakolliset aikojen perspektiiviin laittamiset alta pois. Ensimmäisten kakkosdivaripelien aikaan Kiekkohaiden alkavan kauden pelaajista oli syntynyt kolme, ja heistäkin Lauri Saarelma sekä Roope Yrjölä olivat suunnilleen taaperoiässä.

Lukkarisen muistoissa ensimmäinen miesten pelien vaihto ei unohdu, ja koko kansan ”never forget” eli Suomen miesten ensimmäinen maailmanmestaruus oli hyvin ajankohtainen asia.

Kaukalopallon Suomen mestaruudenkin aikanaan voittanut Lukkarinen on siis mukana lauantaina uuden kauden aloittavassa Kiekkohaiden joukkueessa. Suurella sydämellä, tottakai.

– Olen aina ollut sillä mentaliteetilla, että kun pelataan, niin siihen sitoudutaan kunnolla. Tietysti aina voi tulla päällekkäisyyksiä töiden tai perheasioiden vuoksi, mutta aina olen paikalla harjoituksissa ja peleissä, kun se vain on mahdollista.

Kaksi salolaista jäähallia ovat perheelle kuin toinen ja kolmas koti. Kolme poikaa pelaa jääkiekkoa juniorijoukkueissa, ja innoissaan luistelemisesta on myös viisivuotias kuopus. Kuten on isä-Lukkarinenkin.

– Tosi hienoa on lähteä kokeilemaan, mihin tässä iässä nopeus ja taidot vielä riittävät tällä sarjatasolla.

Niin, Lukkariselle on Eliteprospectsissa merkitty lähes 200 pelattua II divisioonan ottelua. Ehtipä hän toimia kaudella 2013–2014 myös Kiekkohaiden päävalmentajana.

Tämä on melkeinpä mahdoton kysymys vastattavaksi, mutta kysyn silti: Miten suomalainen kiekkoilu on noin kolmessa vuosikymmenessä muuttunut hieman alempien sarjatasojen osalta, Henri Lukkarinen?

– Pelissä on nykyään vauhtia ehdottomasti enemmän kuin silloin 1990-luvulla. Luistimien terotushifistelyn myötä tempoa riittää, ja myös mailat ovat materiaaleiltaan kehittyneet tosi paljon. Ehdottomasti hyvässä kunnossa pitää olla, jotta pysyy mukana.

Kova VG-62, muuten lohko 6:ssa on lähtökohtaisesti tasaista

Miesten II divisioonan lohko 6 aloitettiin viikonloppuna, ja Kiekkohait hyppää mukaan lauantaina Paimiossa vierasottelulla Haka Hockeyta vastaan.

Ylivoimaisesti ja ilman ainuttakaan pistemenetystä III divisioonasta noussut joukkue on pysynyt keskeisiltä osiltaan pitkälti samana. Yhdestätoista parhaasta pistemiehestä jatkaa yhdeksän.

– Joukkueemme on hyvin samantasoinen kuin viime kaudella. Tämä on hyvä mittari sille, miten pystymme sopeutumaan paljon aiempaa kovempiin peleihin, toteaa Kiekkohaiden päävalmentaja Marko Vuori.

Jääkiekkoliiton nettisivujen listauksessa on tällä hetkellä 22 kenttäpelaajaa.

– Se on hieman liian vähän, 25–30 olisi parempi määrä. Äijät käyvät kuitenkin töissä, ja aina tulee vääjäämättä sairastumisiakin. Tosin tiistaina tulee pari uutta miestä treeneihin – katsotaan, liittyvätkö he ryhmään pysyvämminkin, Vuori miettii.

Elokuisessa Suomen cupissa Kiekkohait hävisi muiden II divisioonan lohkon joukkueille ensimmäisen ottelun niukasti ja toisen selvästi. Toisaalta se pystyi puolitoista viikkoa sitten haastamaan Suomi-sarjajoukkue Indiansin suhteellisen tasaiseen, Indiansin 5–3-voittoon päättyneeseen harjoituspeliin.

Kauden kotiavaus tapahtuu 1. lokakuuta VG-62:ta vastaan.

– VG on kova, siellä on paljon uusia pelaajia. Sen jälkeen lohko on alustavasti aika tasainen. Lähdemme tavoittelemaan pudotuspelipaikkaa, Vuori linjaa.

MIESTEN II DIVISIOONA, LOHKO 6

Kahdeksan yhdeksästä pudotuspeleihin

Viime viikonloppuna pelatut ottelut: Kuparikiekko (Harjavalta)–RNK Hoci (Raisio) 4–5 ja., Laitilan Jyske–Luvian Kiekko-82 4–1, Paimion Kiekkoseura–Chiefs (Turku) 9–4.

Lohkossa pelaavat lisäksi Salon Kiekkohait, Paimion Haka Hockey ja Naantalin VG-62.

Kiekkohaiden avausottelu Haka Hockey–Kiekkohait pelataan lauantaina 24.9. kello 17.30.

Pelataan kolminkertainen runkosarja, eli jokaiselle joukkueelle tulee 24 ottelua.

Pudotuspeleihin pääsee kahdeksan parasta joukkuetta. Viimeiseksi sijoittuva karsii säilymisestä II divisioonassa.