Kuningatar Elisabetin arkku on siirretty Westminster Halliin, ihmiset jonottavat jättämään hänelle jäähyväisensä

Viime viikolla kuolleen kuningatar Elisabetin arkku siirrettiin keskiviikkona Lontoossa Buckinghamin palatsista tykinlavetilla Westminster Halliin. Surusaattoa palatsilta johti kuningas Charles. Hänen kanssaan arkun perässä kävelivät myös muun muassa prinsessa Anne, prinssi Andrew ja prinssi Edward sekä Walesin prinssi William ja prinssi Harry.

Arkku saapui Westminster Halliin kello 17 Suomen aikaa. Siellä kuningatar Elisabetin arkku asetettiin katafalkille. Ihmiset pääsevät Elisabetin arkun luo Suomen aikaa iltaseitsemästä alkaen.

Ihmiset jonottavat päästäkseen jättämään jäähyväisensä edesmenneelle kuningattarelle. Ihmisiä on muistutettu siitä, että he joutuvat seisomaan jonossa useita tunteja, ehkä jopa yön yli ennen kuin he pääsevät arkun luo.

Reitin varrelle on jonottajia varten tuotu siirrettäviä vessoja, ja lisäksi kahvilat ja paikalliset yritykset ovat avoinna normaalia pidempään, kertoo .

Westminster Hallissa arkku on maanantaiaamuun. Kuningatar Elisabetin hautajaiset Westminster Abbeyssa alkavat maanantaina kello 13 Suomen aikaa.

Ruuhkasta odotetaan valtaisaa, ja jopa 750 000 ihmisen odotetaan käyvän arkulla. The Times -sanomalehden mukaan jonosta voi tulla jopa kahdeksan kilometriä pitkä. Kulttuuriministeri Michelle Donelan on ohjeistanut ihmisiä varustautumaan jonotukseen ja sääolosuhteisiin huolella.

Donelanin mukaan yli tuhat ihmistä päivässä on paikalla auttamassa ja ohjeistamassa jonottajia. Oma jononsa muodostetaan jonottajille, joiden on vaikea seistä pitkiä aikoja.

Arkku siirrettiin eilen Lontooseen Edinburghista Skotlannista. Kuningattaren ainut tytär, prinsessa Anne saattoi arkun Lontooseen.

Edinburghissa arkku oli nähtävillä St. Gilesin katedraalissa, missä ihmiset olivat voineet käydä jättämässä jäähyväisensä kuningattarelle.

Kuningatar Elisabetin arkun matkaa Skotlannin Edinburghista Englannissa Lontoon laitamilla sijaitsevaan Northoltin lentotukikohtaan seurasi ennätysmäärä ihmisiä. Asiasta lentoseurantasivusto Flight Radar.

Flight Radarin mukaan kaikkiaan viisi miljoonaa ihmistä oli seurannut kuningattaren viimeistä lentoa palvelun sivuston, kännykkäsovellusten tai videopalvelu Youtubessa järjestetyn liveseurannan kautta.

Seurantapalvelussa oli niin paljon liikennettä, että kuormitus osoittautui ajoittain liian kovaksi sivustolle ja palvelun toiminta kärsi huomattavasti. Lentokoneen transponderin aktivoitumista seuranneen ensimmäisen minuutin aikana kuusi miljoonaa ihmistä yritti klikata arkkua kantavaa lentoa palvelussa, mikä aiheutti sivuston mukaan ennennäkemätöntä kuormitusta palvelulle.

Vaikka alusta kärsi raskaan kuormituksen alla, on kuningatar Elisabetin viimeinen lento selvästi kaikkien aikojen seuratuin lento palvelussa.

– Ja pysyy todennäköisesti huipulla pitkään, Flight Radar lisää tiedotteessaan.