Kuolemantähden sisällä on jumppapallo – Varpu Saaren näyttely osoittaa, että virkkaamalla voi tehdä vaikka panssarivaunun tai avaruusaluksen

Kun näkee Mannerheimin panssaroidun Mersun ja Tähtien sodan Millennium Falcon -avaruusaluksen virkattuna, ei voi sille mitään, että suupielet kääntyvät ylöspäin.

Juuri tämä on se perimmäinen syy, joka on saanut pertteliläisen Varpu Saaren erikoistumaan Toisen maailmansodan ajoneuvoihin ja Tähtien sotaan liittyviin käsitöihin. Niiden suosio avautui hänelle vasta, kun hän kävi ensimmäistä kertaa Teijon Masuunin joulumarkkinoilla.

– Viime joulu oli käänteentekevä, kun menin Teijolle myymään niitä ja ne vietiin käsistä. On liikuttavaa nähdä, miten pöydän luokse suunnistaa ensin pikkupoika, sitten kolmekymppinen isä ja vielä isoisä, ja kaikki ovat yhtä innoissaan. Ihmisten ilahduttaminen on minulle tärkeintä.

– Tykkään itsekin kauheasti Tähtien sodan filosofiasta, ja minusta on ihan mahtavaa, että se yhdistää sukupolvia. Se maailma todella vie mennessään ja on jotain enemmän, Saari miettii.

Nyt Saari on koonnut persoonalliset käsityönsä ensimmäistä kertaa näyttelyksi. Näyttely nimeltä Kaksi sotaa avautuu torstaina salolaisen Kahvila-puoti Muffiinan tiloissa, omassa pienessä näyttelyhuoneessa.

– Kahvilan puolellakin keksitään näyttelyn aikana jotain jännää teemaan liittyvää, Muffiinan yrittäjä Niina Kaskinen lupaa.

Varpu Saari on harrastanut käsitöitä jo pikkutytöstä lähtien, mutta nykyisen aihepiirin pariin hän päätyi vasta kaksi vuotta sitten. Alkusysäyksen antoi Saaren poika Johannes Saari, jota ovat aina kiinnostaneet Toisen maailmansodan ajoneuvot.

– Tämä hulluus lähti liikkeelle siitä, kun Johannes näki pari vuotta sitten jossakin virkatut panssarivaunutossut. Hänestä oli aivan häpeällistä virkata panssarivaunuista tossut! Sitten hän pyysi minua virkkaamaan panssarivaunun.

Poika valitsi malliksi saksalaisen Tiger I -vaunun sen kulmikkaan ja helposti tunnistettavan muotoilun vuoksi. Sitten äiti tarttui koukkuun ja alkoi käyttää luovuuttaan.

– Siihen asti olin keskittynyt enemmän isoäidinneliöihin, hän nauraa.

Lopputulos oli onnistunut, joten Saari alkoi tehdä panssarivaunuja lisää. Vähän eri kokoisina ja erilaisista langoista.

– Suurin osa miehistä tunnistaa heti, että tämä on Tiger I. Näitä piti ensin mennä Parolan panssarimuseoon, mutta sitten tuli pandemia, Saari toteaa.

– Tätä ihmiset alkavat helposti silittää. Ehkä tästä langasta tulee mieleen kissa, hän näyttää ruskeaa, vähän pörröpintaista tankkia.

Kun panssarivaunukokeilu onnistui, alkoi pojalta sadella uusia ideoita. Varpu Saari virkkasi kuuluisan Mercedes-Benzin, jonka marsalkka Mannerheim sai lahjaksi Hitleriltä, sotilasmoottoripyöriä sekä ranskalaisen hävittäjälentokone Mörkö-Moranen, jollaisilla myös suomalaiset lensivät sodan aikana.

– Moniin käsitöihini liittyy tarina, kuten tähänkin. Johannes löysi kaverinsa kanssa suomalaisen lentämän Mörkö-Moranen eräältä suolta Venäjän puolelta. Kävi ilmi, että se oli nuoren lentäjä-ässän Lars Hattisen kone. Hän oli minun isäni velipuoli, Saari kertoo.

Virkattu hävittäjä on näyttelyssä esillä Hattisen kuvan ja tarinan kera. Saari on tuonut näyttelyyn paljon muutakin Toiseen maailmansotaan liittyvää luettavaa, kuten kirjoja ja lehtiä. Selailtavana on myös Saaren enon vanhoja sotavalokuvia ja tädin lottakuvia.

– Tänne voi vaikka istahtaa rauhassa lukemaan ja katselemaan, hän vinkkaa.

Esillä on lisäksi Salon seudun ammattiopistossa tekstiili- ja muotialan perustutkintoa opiskelevan Roosa Lindevallin painamia panssarivaunuaiheisia kangaskasseja.

Seuraavaksi Varpu Saari löysi poikansa ansiosta tiensä Tähtien sodan maailmaan.

– Johannes mietti, että jos olisi sellainen Star Destroyer -alus virkattuna. Nykyään sitä saa jo Legonakin, mutta hänen lapsuudessaan 1980-luvulla niitä ei vielä ollut.

Niin Saaren käsissä syntyi kuuluisa pahisten alus ja vastapainoksi myös hyvisten ikoninen Millennium Falcon. Ja planeettoja tuhoava Kuolemantähti. Mutta mitä niiden sisällä oikein on?

– Suureksi osaksi Finnfoamia, sillä sitä on helppo työstää. Olen käyttänyt hyväksi myös kenkälaatikoita ja vessapaperirullia. Ja Kuolemantähden sisällä on jumppapallo.

– Metallisia yksityiskohtia olen varastellut meidän isännältä, joka on radioamatööri. Minä huudan aina, että ei saa heittää pois!

Alusten lisäksi Saari on näpertänyt lukuisia Tähtien sota -hahmoja, joista osasta hän on maalannut myös tauluja.

Saaren tauluja on nähty näyttelyissä ennenkin, sillä 2000-luvulla hän maalasi Pupu ja Karhu -aiheisia teoksia, joita oli esillä muun muassa Sinisessä talossa. Sen jälkeen hän ei ole näyttelyitä pitänyt ennen kuin nyt. Tauosta tuli pitkä, sillä hän keskittyi monta vuotta hyväntekeväisyysprojektiin Nigeriassa ja tuotti kädentöitä sinne.

Mutta nyt kun Saari on taas päässyt näyttelyiden alkuun, uuttakin ideaa on jo muhimassa.

– Poikani on nykyään Portion Boysin bussikuskina, ja tarkoitus on tehdä vielä tänä vuonna artisteihin liittyvä näyttely. Elviksen Cadillacin olen jo virkannut ja Leonard Cohenia olen hahmotellut, hän paljastaa.

Kaksi sotaa -käsityönäyttely Kahvila-puoti Muffiinan tiloissa (Ketomaankatu 2 B) 15.9.–30.9. avoinna ke–pe klo 12–17, la–su klo 12–16.