Salon Teatteri on joutunut valmistautumaan syksyn suurtuotantoonsa Kurjat-näytelmään haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Syyskuun alussa Salon Teatteri irtisanoi vuoden verran teatterissa toimineen taiteellisen johtajansa Johanna Parkkisen taloudellisten syiden vuoksi.

Parkkinen toimii ohjaajana Kurjissa.

– Vaikka teatteri on elänyt vaikeita aikoja, se ei ole vaikuttanut Kurjien tekoprosessiin. Olen saanut ohjata näytelmää ihan samalla tavalla kuin toisenlaisessa tilanteessakin, Parkkinen kertoo.

Parkkinen kehuu työryhmän ilmapiiriä vaikeiden aikojen keskellä.

– Mitä olen itse aistinut porukkaa ja tilannetta, niin ilmapiiri on ollut tosi tiivis ja tsemppaava.

Parkkisen työsopimus päättyy 30. syyskuuta. Kurjat saa ensi-iltansa lauantaina, ja sitä esitetään 27 kertaa aina marraskuun loppupuolelle asti.

– Todellakin olen mukana esityskauden loppuun asti niin kuin ohjaajan kuuluukin olla, hän painottaa.

Onko taloudellinen tilanne näkynyt jotenkin esityksiin valmistautumisessa?

– Me ollaan tuotu omat kahvit tänne, vastaa Arto Lindholm, joka esittää näytelmässä entisen rangaistusvangin Jean Valjeanin roolin.

– Puvustuksessa tai lavastuksessa ei ole näkynyt mitenkään. Ihan täysillä olemme edelleen voineet tehdä töitä.

Salon Teatteri elää käytännössä katsojilta saatavilla lipputuloilla.

Koetko näyttelijänä paineita siitä, että jopa teatterin tulevaisuus voi olla vaakalaudalla, jos esitykset eivät vedä katsojia?

– Täytyy vain luottaa siihen, että näytelmä on niin upea, että se tuo katsojia paikalle ja teatteri saa korvausta, mitä tämän eteen on tehty.

Lindholmilla on vakaa usko, että Kurjat kiinnostaa salolaisia.

– Tämä on hulppeannäköinen teos. Toivon, että Kurjat koskettaa yhtä paljon kuin uutiset maailmalta. Näytelmässä on tärkeitä asioita teemana. Olettaisin tämän iskevän kuin naula leipään.

Kurjat on kolme tuntia ja 15 minuuttia (sisältää väliajan) sisältävä näytelmä, jossa esiintyy 28 näyttelijää ja 72 roolihahmoa. Kurjat (Les Misérables) on 1800-luvulla eläneen ranskalaiskirjailija Victor Hugon suuren suosion saavuttama romaani. Puheteatteriversioksi sen on dramatisoinut ensimmäisenä Suomessa Minna-Stiina Saaristo-Vellinki.

– Uskon, että katsojien mielenkiinto säilyy koko esityksen ajan. Tämän jo nähneet ihmiset ovat sanoneet, ettei kesto tuntunut niin pitkältä, Parkkinen kertoo.

Puheteatteriversio sisältää myös livemusiikkia, jota ei ole kuultu Salon Teatterin lavalla pitkiin aikoihin. Siitä vastaa Jouni Lehtonen.

– En tiedä, milloin seuraavan kerran Salon Teatterissa tällaista voi nähdä. Tämä on monelta osa-alueelta niin mahtava juttu, Parkkinen pohtii.

Kurjat on kertomus epäoikeudenmukaisuudesta, mutta myös armollisuudesta ja lähimmäisenrakkaudesta. Parkkinen on ohjaajana tutkinut ihmisluonnon synkkiä ja valoisia puolia sekä arvovalintojen kauaskantoisia vaikutuksia.

– Aloitin 20 vuotta sitten täällä harrastajana, joten tämä on periaatteessa 20-vuotisjuhlaesitys itselleni. Lähtökohtaisesti se on aika pelottavaakin tarttua näiden suureen teokseen, mutta alusta asti minulla on ollut täysi luotto, että me taitavan työryhmän kanssa pystymme tähän, Parkkinen sanoo.

Kurjat-näytelmä Salon Teatterissa. Ensi-ilta 17.9. kello 17. Esityskausi 26.11. asti.