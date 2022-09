Länsimaat tuomitsivat Putinin ydinasevihjailut, Bidenin mukaan Venäjä yrittää hävittää Ukrainan valtion

Länsimaat tuomitsivat keskiviikkona kovin sanoin Venäjän presidentin Vladimir Putinin vihjailut ydinaseiden käytöstä. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi YK:n yleiskokouksessa Putinin perimmäisenä tarkoituksena olevan sotaa kiihdyttämällä jopa lopettaa koko Ukrainan valtion olemassaolo.

– Venäjän joukot ovat hyökänneet Ukrainassa kouluihin, rautatieasemille ja sairaaloihin osana Moskovan tarkoitusta tukahduttaa Ukrainan oikeus olla olemassa valtiona, Biden sanoi.

Muissa länsikommenteissa Putinin ilmoitus kuitattiin lähinnä osoitukseksi Venäjän epätoivoisesta tilanteesta.

– Tämä on vaarallista ja vastuutonta ydinaseretoriikkaa. Uutta se ei ole, sillä hän on tehnyt niin useita kertoja aikaisemminkin. Hän tietää varsin hyvin, ettei ydinsotaa tulisi koskaan käydä, eikä sitä voi voittaa. Sillä olisi ennennäkemättömiä seurauksia Venäjälle, sanoi sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg puhuessaan toimittajille YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa.

EU:n ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell syytti Putinia maailmanrauhan vaarantamisesta ydinasepuheillaan.

– Putinin ilmoitukset valekansanäänestyksistä, osittaisesta liikekannallepanosta ja ydinaseilla kiristämisestä merkitsevät vakavaa eskalaatiota. Ydinaseilla uhkailua ei voi hyväksyä: se vaarantaa kaikki, Borrell kirjoitti Twitterissä.

– Kansainvälisen yhteisön on yhdistyttävä ja estettävä tällaiset toimet. Maailmanrauha on vaarassa, hän jatkoi.

Putin puhui ydinaseista keskiviikkona lyhyessä puheessaan, jossa hän samalla julisti osittaisen, 300 000 reserviläisen liikekannallepanon. Putin väitti lännen kiristävän Venäjää ydinaseilla.

– Niiden, jotka uhkaavat meitä ydinaseilla, tulee huomata, että tilanne voi kääntyä nopeasti heitä vastaan, Putin muotoili.

– Minä en bluffaa, hän lisäsi painokkaasti.

Ukrainan mukaan paras vastaus Putinin sotaisiin puheisiin olisi lisätä lännen sotilasapua Ukrainalle.

– Ainoa sopiva vastaus Putinin sotaisiin uhkauksiin on tuplata Ukrainan apu. Lisää pakotteita Venäjälle. Lisää aseita Ukrainalle. Lisää solidaarisuutta ukrainalaisille. Lisää yrityksiä, jotka vetäytyvät Venäjältä. Lisää päättäväisyyttä panna Venäjä vastuuseen, luetteli Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba sosiaaliseen mediaan panemassaan lausunnossa.

Eversti evp. Juhani Pihlajamaan mukaan on helppoa ilmoittaa 300 000 miehen kutsumisesta aseisiin, mutta toteutus on sitten eri juttu.

– Ennen kuin joukkoja saadaan koottua, järjestettyä heille täydennyskoulutusta ja kuljetettua taistelualueelle, siinä menee aikaa. Ensin lähetettävät pitää myös valita. Summittain heitä ei voida lähettää, hän arvioi.

Pihlajamaan mukaan uusien joukkojen vaikutukset tuskin näkyvät rintamalla viikkojen tai ehkä kuukausienkaan kuluttua.

– Jos rintamalle halutaan todella nopeasti joukkoja, niillä ei ole paljon käyttöarvoa, koska jos joukko ei ole harjoitellut yhdessä, he eivät pysty toimimaan siten kuin pitäisi, Pihlajamaa selvitti.

Putinin puhetta odotettiin jo tiistai-iltana sen jälkeen, kun Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla kerrottiin pidettävän niin kutsuttuja kansanäänestyksiä alueiden liittämisestä Venäjään. Putin sanoi Venäjän tukevan näin ”uusnatseista vapautettujen” alueiden kansalaisten päätöksiä tulevaisuudestaan.