Lautakunta puoltaa Toijan puhdistamon ympäristöluvan tiukennusta

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta pitää vaatimusta Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten muuttamisesta perusteltuna ja aiheellisena.

Varsinais-Suomen ely-keskus on vaatinut lupaehtojen tiukentamista, koska Salon kaupunki ei ole rakentanut lupaamaansa siirtoviemäriä Kiskosta keskuspuhdistamolle.

Siirtoviemäri piti rakentaa vuosina 2020–2021. Viemäriä odoteltaessa Toijan puhdistamon lupaehtoja ei muutettu.

Ely-keskuksen mukaan Salolle pitäisi antaa vain määräaikainen ympäristölupa puhdistettujen jätevesien johtamiseksi Kiskon Kirkkojärveen. Uusi lupa olisi voimassa vuoden 2026 loppuun, mihin mennessä kaupungin pitäisi rakentaa siirtoviemäri ja sulkea Toijan puhdistamo.

Salon rakennus- ja ympäristö on samaa mieltä. Sen mukaan Toijan puhdistamon osuus Kirkkojärven kokonaiskuormituksesta on pieni, mutta se on silti pistekuormittaja.

Kirkkojärvi on välttävässä kunnossa, ja järveen tulevaa kuormitusta pitäisi kaikin keinoin pienentää.

Lautakunta kannattaa myös selvän määräajan asettamista siirtoviemärin suunnittelulle ja rakentamiselle.

Kiskon ja Toijan siirtoviemäri lisää Salon keskusjätevedenpuhdistamon kuormitusta 1–2 prosenttia. Määrä ei ole lautakunnan mukaan merkittävä. Kaupungin tulee sen mielestä varata riittävät resurssit vesihuollon ylläpitoon, kehittämiseen ja parantamiseen.