Leader-tukea Halikon VPK:n ja Birkkalan tilan hankkeille

Ykkösakseli ry on myöntänyt Leader-rahoitusta kahdelle salolaishankkeelle.

Ykkösakselin tiedotteen mukaan Halikon vapaaehtoinen palokunta ry saa tukea hankkeeseen, jossa kehitetään nuorten turvallisuustaitoja. Turvallisuustaidot haltuun eli TUTA-hanke on suunnattu Salon maaseutualueiden nuorille.

Hankkeessa järjestetään nuorten tarpeiden pohjalta koulutuksia ja tilaisuuksia yhdessä muiden nuorisotoimijoiden kanssa. Aiheita ovat esimerkiksi turvallinen liikenteessä liikkuminen ja tulenkäsittely, medialukutaito ja tietoturvallisuus.

Kehittämishanke kestää 1,5 vuotta, ja sen kustannusarvio on noin 59 500 euroa. Hankkeen saama Leader-tuki on 70 prosenttia eli noin 41 600 euroa.

Suomusjärveläinen Birkkalan tila saa puolestaan tukea kivimylly- ja ilmalämpöpumppuhankintoihin. Investointien avulla tuotantokapasiteetti saadaan tuplattua ja yritys pystyy vastaamaan kasvavaan kysyntään Suomen rajojen ulkopuolelle. Lisäksi ilmalämpöpumpun ansiosta tuotantotilojen lämpötilat saadaan pysymään vakaampina.

Kokonaiskustannukset ovat 30 500 euroa, josta tuki on 35 prosenttia eli noin 10 700 euroa.

– Ykkösakseli voi myöntää syksyllä vielä noin 100 000 euroa rahoitusta. Nyt on kiire hakea, sillä kaikki päätökset on tehtävä myös ely-keskuksessa hyvissä ajoin ennen vuoden loppua. Ensi vuonna on alkamassa uusi rahoituskausi ja saamme käyttöömme uusia varoja, muistuttaa Ykkösakselin toiminnanjohtaja Maarit Teuri tiedotteessa.

Rahoitusta voivat hakea yritykset ja yhdistykset.