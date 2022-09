Lounavoima tekee tiliä sähköllä, mutta mihin tuotto käytetään?

Salossa jätevoimalaa pyörittävä Lounavoima Oy tuottaa tänä vuonna miljoonia euroja ylimääräistä tuloa sähkön hinnan nousun takia.

Lounavoima tuottaa sähköä 70 000–75 000 megawattituntia vuodessa. Se käyttää määrästä itse noin 10 000 megawattituntia, ja loppu myydään valtakunnanverkkoon.

Yhtiö on budjetoinut tälle vuodelle noin kahden miljoonan euron sähkönmyyntitulot.

Toimitusjohtaja Petri Onikin mukaan arvio on ylittymässä reilusti.

– Alkuvuoden perusteella sähkön tuottomme on lähempänä 65 000:ta megawattituntia. Oma arvioni on, että ylimääräistä tuottoa kertyy tänä vuonna viisi miljoonaa euroa, Onikki laskee.

Kun jätevoimalaa aikanaan suunniteltiin, yksi vaihtoehto oli, että se tuottaa pelkästään lämpöä Salon kaukolämpöverkostoon.

– Silloin mietittiin, kannattaako ollenkaan tehdä sähköä. Hinnat olivat niin alhaisia. Sähköntuotanto toteutettiin, koska laitoksen hyötysuhde kokonaisuutena saatiin siten paremmaksi. Se oli hyvä ratkaisu, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä muistuttaa.

LSJH ja Salon Kaukolämpö Oy omistavat Lounavoiman puoliksi. Yhtiöt pääomittivat aikanaan Lounavoimaa yhteensä 16,5 miljoonalla eurolla.

Salon jätevoimala maksoi 110 miljoonaa euroa, ja Lounavoima haki valtaosan sen rahoituksesta markkinoilta. Yhtiöllä on siis reilusti velkaa.

Mitä Lounavoiman odotettua suuremmilla tuotoilla tehdään? Osakeyhtiö toimii Mankala-periaatteella, eli sen tehtävänä on tuottaa jätteenkäsittelypalvelua LSJH:lle ja kaukolämpöä Salon Kaukolämpö Oy:lle omakustannushintaan.

– Lähtökohtaisesti ylimääräinen tuotto valuu Lounavoimalta omistajien suuntaan, jos ei sovita jostain muusta. Asiaa selvitellään yhdessä omistajien kanssa, Petri Onikki sanoo.

Yhtiön olisi mahdollista maksaa ylimääräisellä tuotolla velkojaan nopeutetussa tahdissa. Lounavoimalla on suunnitelmissa myös omia investointeja, joihin se tarvitsee rahaa.

Jätevoimalan kaveriksi aiotaan rakentaa esimerkiksi maanalaisia lämpövarastoja. Ensimmäinen varastoreikä on jo koekäytössä Korvenmäessä.

– Mihin ylimääräistä tuottoa käytetään, siitä ei ole vielä päätöksiä, Onikki toppuuttelee.

Hän muistuttaa, että Lounavoima ei seiso tai kaadu sähkönmyynnin mukana. Laitoksen pääbisnes on tuottaa jätteenkäsittelypalvelua ja kaukolämpöä, ja sähkön myynti tulee siihen päälle.

– Peruskuvio on sinällään hyvin kannattava. Emme ole rakentaneet kannattavuutta sähkön varassa. Viisi miljoonaa on tietysti paljon rahaa, ja se helpottaa monta asiaa. Tämä on kuitenkin poikkeuksellinen vuosi. Uskon, että tulevaisuudessa sähkön hinta laskee lähemmäs normaalia.

Jätevoimalan käyttöiäksi on suunniteltu yli 40 vuotta. Laitos maksaa itsensä takaisin lyhyemmässä ajassa, ja rakentamiseen otettu velkakin on tarkoitus kuolettaa ajoissa.

– Sen voin sanoa, että Lounavoima on kannattava, ja myös Salon Kaukolämpö tulee tekemään hyvää tulosta tänä vuonna, vaikka kaukolämmön hintaa on laskettu, hän sanoo.

Onikki toimii myös Salon Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtajana. Lounavoiman sähkötuottojen ansiosta kaukolämpöyhtiö on saamassa edullisen lämmön lisäksi selvää rahaa.

Kaukolämpöyhtiö voisi Onikin mukaan käyttää ylimääräisiä tulojaan kaukolämpöverkostonsa laajennukseen. Uusia asiakkaita on jonoksi asti, ja verkostoa on rakennettava ja huollettava joka tapauksessa.

Kaukolämpöyhtiön omistaa kokonaan Salon kaupunki. Yhtiö on velkaa kaupungille, ja se on maksanut vuosittain korkoa lainastaan yli 380 000 euroa.

Olisiko mahdollista, että poikkeuksellisesta tuotosta jaettaisiin osinkoa kaupungille?

– Sekin on mahdollista, Petri Onikki arvelee.

– Osingonjako ei ole äkkiseltään se ensimmäinen vaihtoehto LSJH:lle, vaan omistajapalvelut, Jukka Heikkilä puolestaan vastaa.

Lounavoiman ylimääräinen tuotto jaetaan suoraan omistajille, jolloin Salon Kaukolämpö ja LSJH saavat kumpikin arviolta noin 2,5 miljoonaa euroa.

LSJH:n Jukka Heikkilän mukaan lisäraha tulisi tarpeeseen. Jätehuoltoyhtiöllä on vireillä isoja kiertotalous- ja investointihankkeita, joihin se tarvitsee rahoitusta.

Suunnitteilla on esimerkiksi Turun Topinpuistoon rakennettava poistotekstiilien jalostuslaitos. Myös Turun lajitteluasema Topinojalla pitäisi uusia.

– Lounavoiman tuoton ansiosta tarvitsisimme näihin vähemmän velkarahaa, hän sanoo.

Voiko Lounavoiman tuotto laskea LSJH:n kautta jätehuollon porttimaksuja?

– Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tehtävä on miettiä asukkaiden taksoja. Salolaisille hyötyä tulee joka tapauksessa halvempana kaukolämmön hintana, Heikkilä muistuttaa.