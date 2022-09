Lukemiselle on raivattava määrätietoisesti tilaa – Lukeva Salo -hankkeen koordinaattorit kertovat konkreettisista toimista lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseksi

Lukeva Salo -hanke perustuu abstraktilta kuulostavaan tavoitteeseen: salolaisten lukutaidon kohentamiseen. Parivuotisen hankkeen eteen on kuitenkin toteutettu lukuisia käytännön toimia.

– Hankkeessa on tehty koulutuksia koulujen ja kirjastojen henkilökunnalle, sanataidemateriaalia, pakohuonepeliä ja lukupiirejä sekä järjestetty asiantuntijavierailijoita, luettelee kirjaston Lukeva Salo -hankkeen koordinaattori Katihanna Heikkinen.

Salon kouluilla ja kirjastoilla on omat organisaationsa hankkeessa. Kirjaston puolelta hankekoordinaattori on Kirjan talolta palkattu Heikkinen ja koulujen puolelta Halikon Armfeltin äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Mari Rajala.

Kumpikaan koordinaattoreista ei ole ollut hankkeessa alusta saakka mukana.

– Erinäisten henkilöstömuutosten vuoksi pääsimme tähän. Minulla on ollut huomattavan vapaat kädet suunnittelutyössä, ja koin hyppäämisen hankkeeseen helpoksi, Heikkinen kertoo.

Rajalan edeltäjä oli hankkeen alullelaittaja, Armfeltin äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Piia Ukura.

Hanke kokoaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjaston yhteen lukutaidon kehityksen äärelle.

Heikkinen koordinoi kirjaston ja yläkoulun välistä yhteistyötä, Rajala varhaiskasvatuksen ja alakoulun yhteistyötä. Varhaiskasvatuksen ja alakoulun osuus hankkeessa päättyi keväällä 2022, mutta Rajala saa edelleen käyttää joitakin tunteja työn edistämiseen.

– Ydinajatuksena olisikin työn jatkuminen hankkeen päätyttyä. Materiaalit jäävät elämään ja kaiken ikäiset voivat hyödyntää niitä Lukeva Salo -nettisivuston kautta, Heikkinen toteaa.

Kirjaston hankkeelle haettiin koronan ja henkilöstömuutosten vuoksi jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun saakka. Heikkinen aloitti koordinaattorina toukokuussa, joten hän pääsee vasta nyt näkemään suunnitelmiaan käytännössä.

– Tässä on useampi kuukausi aikaa edistää käytännön toimia. Nyt pääsen kunnolla jalkautumaan kentälle, kun koulut ovat alkaneet.

Syksyyn Heikkinen on suunnitellut muun muassa nuorten oman etälukupiirin, kirjastokerhon, pelikirjoittamisen etäkerhon, Halloween-tapahtuman ja kirjavinkkauksia. Pohdinnassa on vielä esimerkiksi kirjastoparlamentin järjestäminen.

– Siellä puhuttaisiin ajankohtaisista aiheista ja vinkattaisiin aiheeseen sopivaa kirjaa eteenpäin.

Kysely iltasadun lukemisesta päiväkoti-ikäisten, esikoululaisten ja alakoululaisten vanhemmille käynnisti Lukeva Salo -hankkeen kaksi vuotta sitten.

– Tutkimustulosten valossa tiedämme iltasatuperinteen vähentyneen. Se vaikuttaa heikentävästi lapsen kehittyvään lukutaitoon, kertoo Rajala.

Hankkeen ansiosta päiväkotien eteisiin tuotiin kirjahyllyjä, joista vanhemmat voivat lapsen kanssa yhdessä valita iltasatukirjan lähtiessään kotiin.

– Kirja palautetaan seuraavana päivänä, ja sitten voikin valita uuden. Pyrimme näin madaltamaan kynnystä iltasadun lukemiseen ja innostamaan koko perhettä lukemisen pariin.

Lapsi, jolle ei lueta, ei Rajalan mukaan lue itsekään. Se pahimmillaan johtaa yhteiskunnasta syrjäytymiseen.

– Elämme erittäin kirjallisessa maailmassa älylaitteiden vuoksi. Täysivaltaisena yhteiskunnan jäsenenä toimiminen edellyttää hyvää lukutaitoa – on tunnistettava milloin tekstissä esimerkiksi on ironiaa.

Stressiä ja sykettä madaltavien terveysvaikutustenkin vuoksi päivittäisestä lukemisesta on hyötyä. Lisäksi lukeminen kehittää tunnetaitoja.

– Puoli tuntia päivässä kaunokirjallisuutta riittää. Se kasvattaa merkittävästi nuoren sanavarastoa.

Rajalalla onkin selkeä ohje etenkin kaikille lasten ja nuorten huoltajille.

– Raivatkaa määrätietoisesti tilaa lukemiselle. Villakoirat kyllä pysyvät ja odottavat nurkissa, mutta lukemisesta saatava hyöty on ainutlaatuista.

Ajatus Lukeva Salo -hankkeen takana ei ole ainutlaatuinen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut muuallekin Suomeen samankaltaisia lukemisen edistämiseen liittyviä hankkeita.

– Paikkakunnat saavat kuitenkin räätälöidä sisältönsä itse. Koemme, että tässä hankkeessa korostuvat nimenomaan salolaisen lukutaidon tilanne ja jatkotoimenpiteet, Heikkinen kertoo.

Konkreettisiakin tuloksia on nähty. Esimerkiksi Salosen lukudiplomi, joka keräsi aiemmin Armfeltissa kymmenisen osallistujaa, on kehitystyön jälkeen kerännyt 40 osallistujaa. Muuallakin määrät ovat moninkertaistuneet, toisessa koulussa niitä suoritettiin jopa 70.

Salosen lukudiplomin suorittaja lukee sovitun määrän kirjoja annetulta listalta ja osoittaa tuntevansa niiden sisällön.

Diplomia on kehitetty hankkeessa oppilaiden, opettajien ja vanhempien palautteiden pohjalta. Yhtenä kehityskohteena oli esimerkiksi kirjalistan laatiminen. Sen toteutti kirjasto.

– Kirjalistoja ja niiden esittelyjä on kehuttu valtavasti. Niiden avulla oppilaiden on helpompi tarttua romaaneihin, Rajala toteaa.

Sitkeän innostustyön jälkeen Rajala on huomannut opettamissaan luokissa asennemuutosta.

– Vapaaehtoisen lukemisen lisääntymisen myötä luokissa on vähentynyt kysymys siitä, miksi luemme tätä ja tätä kirjaa, mitä hyötyä siitä on. Luettuaan useamman teoksen tunnistaa kaunokirjallisuuden itseisarvon paremmin. Jokaisella teoksella on arvoa ja sen anti voi yllättää.

Sekä Heikkinen että Rajala toivovat saavansa hankkeelle vielä jatkorahoitusta.

– Jatkaisin mahdollisuuden tullen ilman muuta lukutaidon kehittämisen parissa. Tämä on unelmatyötäni, Heikkinen kertoo.

Lukeva Salo -hankkeeseen Salon kaupunki sai valtionavustusta vajaat 60 000 euroa. Lasten ja nuorten lukutaidon kehittämisen lisäksi hankkeessa vahvistetaan kodin ja koulun yhteistyötä, kirjastojen ja koulujen yhteistyötä sekä pyritään palauttamaan iltasatu perheiden jokailtaiseksi perinteeksi.