Maanteiden valaistuksesta tingitään jo ensi talvena sähkönsäästötalkoiden nimissä.

Väylävirasto ja ely-keskukset valmistelevat parhaillaan ohjeistusta, jonka perusteella tievalaistusta voidaan vähentää tai valaistus sammuttaa kokonaan eri alueilla.

Urakka on suuri, sillä Suomessa on kaikkiaan 78 000 kilometriä maantietä. Siitä 12 000 kilometriä on valaistu.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen alueella valtion omistamia valaistuja teitä on noin 766 kilometriä. Niillä on noin 17 000 valaisinta, ja tievalaistus kuluttaa maakunnassa sähköä noin 11 000 megawattituntia vuodessa.

– Tavoitteemme on tehdä loppuvuoden aikana päätös, mistä katuvalaistusta voidaan sammuttaa. Kaikkemme tehdään, jotta voimme osallistua muiden tavoin energiansäästötalkoisiin, projektipäällikkö Maiju Kattainen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta sanoo.

Maanteiden valaistuksesta tinkiminen ei ole täysin uutta. Hiljaisilla tieosuuksilla on jo aiemmin kokeiltu esimerkiksi katuvalaistuksen sammuttamista yöaikaan.

Maanteillä on kokeiltu myös valaisinkohtaisilla liiketunnistimilla varustettuja valaisimia. Ne sammuttavat valot, kun liikennettä ei ole, ja sytyttävät valot tarvittaessa.

Maiju Kattaisen mukaan liiketunnistimella toimivista valoista ei ole suurta hyötyä osuuksilla, joissa on paljon liikennettä. Pienemmillä ja vähemmän käytetyillä teillä niistä on suurempaa hyötyä.

– Nykyaikaisiin led-valaisimiin on ohjelmoitu valaisimen sisäinen himmennys. Ne ymmärtävät himmentää itseään yöaikaan, jolloin säästyy sähköä.

Nyt tekeillä on Maiju Kattaisen mukaan maanlaajuinen ja yhdenmukainen ohjeistus, mistä tievalaistusta voidaan tarvittaessa sammuttaa ja mistä ei. Näin valaistuksen sammutusperiaatteet pysyvät yhdenmukaisina eri alueilla.

– Kun tulee kyselyitä, millä periaatteella tievalaistusta on sammutettu jossakin, meillä pitää olla siihen perustelut, hän sanoo.

Lähtökohta valaistuksen sammuttamisessa on, ettei yhtään turhaa valaistuksen sammutuksista johtuvaa onnettomuutta sattuisi eikä ihmishenkiä menetettäisi huonon näkyvyyden takia.

– Valaistuksen sammuttaminen erityisesti aamuisin on hankalaa esimerkiksi tieosuuksilla, jossa lapset kulkevat kouluun. Koulujen ympäristö on tyypillinen paikka, jossa turvallisuutta parannetaan valaistuksella, Kattainen havainnollistaa.

Maanteitä on valaistu vuosikymmenien ajan muun muassa suurpainenatriumvalaisimilla. Niitä vaihdetaan jatkuvasti ledeihin, jotka kuluttavat vähemmän sähköä ja jotka kestävät pidempään.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen runsaasta 17 000 maantievalaisimesta noin 4 300 on led-valaisimia.

– Vanhoja suurpainenatriumvalaisimia pyritään budjetin rajoissa vaihtamaan ledeihin ja vähentämään tätä kauttakin sähkönkulutusta. Vaihto led-valaisimeen tuo sähkönkulutuksessa parhaimmillaan noin 70 prosentin säästön. Ongelma on, että meillä on paljon käyttöikänsä päässä olevia suurpainenatriumvalaisimia vaihdettavana. Niitä on asennettu vuosikymmeniä, Maiju Kattainen muistuttaa.