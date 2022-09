Niko Leskelä on edustanut nykyisistä Salon Palloilijoiden pelaajista SalPaa miesten Kakkosessa yhtäjaksoisesti pisimpään Iku Leinon jälkeen ja Onni Vesterisen ohella.

Leskelän ensimmäisestä kaudesta (2017) lähtien pukukopissa on soinut joukkueen voitto-ottelujen jälkeen Jari Sillanpään vuonna 2014 levyttämä Malagaan. Välillä on toki ollut hiljaisempaa heikomman menestyksen ja toki myös koronavirukseen liittyvien matkustusrajoitusten vuoksi.

– Kyllä Malaga on edelleen ykköshitti ja se soi yhä kovempaa, Leskelä hymähti SalPan kymmenennen peräkkäisen voitto-ottelun jälkeen.

Niin, volyymin nousemiselle on yhä vankemmat perusteet. Lauantainen 4–1-voitto Hämeenlinnan Jalkapalloseurasta merkitsi sitä, että SalPan sarjanousun todennäköisyyttä laskiessa prosentit alkavat pian loppua kesken. Promilleja ruvetaan tarvitsemaan apuun.

Ilves-Kissat hävisi Espoonlahdessa EPS:lle 1–3. SalPan ja Ilves-Kissojen välinen yhdeksän pisteen ero neljä kierrosta ennen loppua merkitsee sitä, että näiden joukkueiden paremmuus saattaa ratketa jo ensi viikonloppuna.

Silloinen SalPan joukkueenjohtaja, nykyinen SalPa ry:n puheenjohtaja Jukka ”Tope” Toivonen lupaili vuosia sitten ulkomaanmatkan nousun kunniaksi.

– Terveisiä vaan Topelle, Leskelä lähetti.

Leskelällä on takanaan yli sata virallista ottelua SalPassa. Perspektiivi on tarpeeksi pitkä arvioimaan tämänhetkisen joukkueen poikkeuksellisuutta.

Vaikka keskikenttäpelaaja vakuuttaakin kaiken keskittymisen olevan loppukaudessa ja kulloinkin seuraavassa ottelussa, tulee pyytämättäkin analyysiä myös Ykkösen näkökulmasta.

– Pelasin itse Ykköstä aika pienessä roolissa vuonna 2016, mutta jo silloin tuntui, että pysyn ihan hyvin siinä vauhdissa mukana. Tämän meidän pelaajarunkomme taso riittäisi siihen sarjaan jo hyvinkin, Leskelä kokee.

26-vuotias mies on valmistumassa fysioterapeutiksi.

– Opiskelupaikka Turussa ja viihtymiseni SalPassa ovat johtaneet aika helppoihin jatkopäätöksiin vuosi toisensa jälkeen, hän mainitsee.

Valmentaja toisensa jälkeen on nostanut Leskelän säännöllisesti aloituskokoonpanoon.

– Niko tekee hyvin harvoin virheitä ja on aina pelattavissa. Hän rytmittää peliä puolustuksen ja keskikentän välissä ja on siksi todella käyttökelpoinen pelaaja. Tämä kausi on ollut hänellä vahvasti nousujohteinen, toteaa SalPan tämänhetkinen päävalmentaja Tero Suonperä.

SalPalla oli pelin rytmittämisessä omat haasteensa HJS-ottelun aikana. Viime kaudella Salossa pelanneen HJS:n Severi Keskitalon ulosajo ensimmäisen puoliajan lopun 1–0-kotijohdossa ei aluksi ratkaissut peliä vaan pikemminkin tasoitti sen 1–1-maalin muodossa.

Vielä SalPan 3–1-johtotilanteessakin ylänurmella raikui kapteeni Iku Leinon huuto: Jätkät, herätys nyt hei! Ja heti perään Suonperän karjaisu: Topparit eivät nouse, nyt viimeistään pitää ymmärtää jo!

– Punainen kortti sekoitti hetkeksi meidänkin peliämme. Vähän rauhallisuutta olisin kaivannut, kun toinen puoliaika oli sellaista Havaiji-futista, Suonperä mietti.

Toisaalta 4–1-voiton jälkeen ja etenkin tässä sarjatilanteessa suurempaan kritiikkiin ei ole mitään järjellistä syytä. Jami Siirtola on seuraavasta ottelusta pelikiellossa, ja Oskari Jakonen loukkasi jalkaansa.

Suonperää nämä asiat eivät kuitenkaan huoleta. Hän halusi kertoa puoliajan tapahtumasta.

– Olin ottamassa Bamoa (Ahmadi) vaihtoon ja Johnia (Fagerström) kentälle siirtyäksemme kahden kärjen taktiikkaan. Bamo pyysi kuitenkin saada vielä jäädä kentälle, ja John otti sen hienosti sanoen, että Bamo ansaitsee lisää peliaikaa.

Ahmadi pelasi lopulta koko ottelun.

– Bamo kävi kiittämässä ja halaamassa pelin jälkeen. On ilo ja kunnia valmentaa tällaista ryhmää, Suonperä totesi aavistuksen liikuttuen.

MIESTEN KAKKOSEN B-LOHKO

SalPa–HJS 4–1 (1–0)

Maalit:

31. Joonas Meura 1–0

50. Oiva Laaksonen 1–1

60. Elmo Heinonen 2–1

68. Heinonen 3–1

90. Heinonen 4–1

SalPan kokoonpano: Joni Rahila; Joonas Meura, Michael John, Ronias Yacoob (87. Jonatan Guseff); Iku Leino, Onni Vesterinen (46. Joose Mäkinen), Niko Leskelä (76. John Fagerström), Jami Siirtola (v, 52. Tobias Laaksonen), Bamo Ahmadi, Oskari Jakonen (87. Pekka Mattila); Elmo Heinonen.

Muut vaihtopelaajat: Tatu Österlund (mv), Otto Salmensuu.

Yleisöä: 505

OHO!

Kolmesta Kakkosen lohkosta kahdessa on päällä kymmenen ottelun voittoputki. Sellaisissa etenevät sekä SalPa että JJK.

SalPan seuraava ottelu: la 1.10. MuSa–SalPa kello 14 Porin Stadionilla.

