Marin: Suomi tarvitsee ripeästi viranomaisilta uudelleenarvion turvallisuusuhista, valtiojohto kokoontuu lähipäivinä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että Suomi tarvitsee viranomaisilta uudelleenarvioinnin turvallisuusuhista. Syynä tähän on muun muassa se, että Venäjä ilmoitti keskiviikkona osittaisesta liikekannallepanosta. Marinin mielestä uusi arvio on tehtävä nopeasti.

– Mielestäni tilanteeseen pitää suhtautua hyvin vakavasti, uutisiin osittaisesta liikekannallepanosta ja sen mahdollisesti aiheuttamasta paineesta Suomen rajoille, Marin sanoi toimittajille eduskunnassa.

Pääministeri on huolissaan myös Venäjän johdon viesteistä siitä, että Venäjä näkee käyvänsä sotaa koko länttä vastaan.

– Mielestäni nämä ovat vakavia viestejä ja ne vaativat myös uudelleenarviointia suomalaisilta viranomaisilta turvallisuusriskeistä ja -uhista.

Hän sanoi, että valtiojohto kokoontuu lähipäivinä käsittelemään turvallisuustilannetta.

Marin myös kertoi hallituksen jo pyytäneen laajan arvion siitä, millä tavalla uutiset liikekannallepanosta vaikuttavat riski- ja turvallisuusarvioon.

Marinin mukaan hallituksen tahto on hyvin selkeä ja se on yhteinen. Venäläisten matkailu on saatava loppumaan ja myös kauttakulku Suomen läpi.

– Se, millä tavalla tämä tehdään, on valitettavasti mutkikkaampi kysymys.

Marinin mukaan asia vaatii Schengen-säännösten puitteissa toimimista ja turvallisuusviranomaisten arvion siitä, millä tavalla yksittäiset matkailijat aiheuttavat turvallisuusriskin matkustaessaan Suomeen tai Suomen läpi muualle.

– Esimerkiksi Baltian maat ja Puola ovat juuri tätä turvallisuusriskiä ja -uhkaa käyttäneet perusteena, millä he ovat estäneet ihmisten tulon. Me tarvitsemme tästä totta kai omilta viranomaisilta arvion. Mielestäni tätä tilannetta on syytä arvioida uudelleen.

Pääministeri painottaa, että Suomen tulee toimia oikeusvaltion lailla ja käsitellä yksilötasolla yksilölliset hakemukset.

– Mutta tietenkin yleinen turvallisuustilanne voi näihin yksilöllisten hakemusten käsittelyyn vaikuttaa.

Se, tarvitaanko kokonaan uusi laki, on Marinin mukaan selvityksessä ulkoministeriön, sisäministeriön ja muiden ministeriöiden välillä.

– Nyt me odotamme virkamiehiltä ministeriöistä arvioita, millä tavalla me voimme tähän tilanteeseen puuttua, ja toivottavasti näitä arvioita saadaan mahdollisimman pikaisesti.

Marin sanoi hallituksen kuulleen torstaina ulkoministeriön, puolustusministeriön ja sisäministeriön virkamiesten sekä rajaviranomaisten arvioita tilanteesta.

Hän huomautti, että Suomella on jo nykyisen lainsäädännön puitteissa mahdollisuus sulkea raja, jos Suomen rajoille kohdistuisi sellaista turvallisuusuhkaa ja painetta, jota ei pystytä hallitsemaan.

– Rajaviranomaisemme ovat ammattitaitoisia ja tilanteen tasalla, Marin sanoi.

Vielä on perehdyttävä Marinin mukaan myös muun muassa siihen, millä tavalla toimitaan jo olemassa olevien viisumien osalta. Hän myös sanoi, että hänen puolestaan myönnettävien viisumien määrää voidaan edelleen laskea.

Marin painotti, että hallituksen tavoitteena ei ole estää pääsemästä maahan esimerkiksi toisinajattelijoita tai toimittajia, jotka pakenevat Venäjältä tai muutoin ihmisiä, joilla on perusteltu syy pelätä henkensä puolesta.

– Yhtä lailla emme halua estää vaikkapa perheenjäsenten tuloa Suomeen. Näitä asioita on koko ajan käsitelty erillisinä aivan kuten myös Baltian maat ja Puola ovat käsitelleet. Tälläkin hetkellä esimerkiksi näillä perusteilla voi kulkea rajan yli Virossa, Latviassa, Liettuassa ja myös Puolassa.

Ulkoministeriön ja sisäministeriön virkakunta on tänään pyrkinyt löytämään kansallista ratkaisua venäläisten maahantulon rajoittamiseksi. Ulkoministeriön alivaltiosihteeri Pekka Puustinen viestitti STT:lle loppuiltapäivästä, että käsittely on yhä kesken ja sitä jatketaan perjantaina.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi eilen, että tavoitteena on vähentää radikaalisti turistiliikennettä Venäjältä Suomeen. Kansallinen ratkaisu saattaa ulkoministerin mukaan sisältää uutta lainsäädäntöä, joka tehtäisiin hyvin nopeasti. Lisäksi selvitetään jo olemassa olevien säädösten tulkintaa.

Venäjän keskiviikkona julistama osittainen liikekannallepano sekä Venäjän presidentti Vladimir Putinin eiliset puheet ydinaseista ovat muuttaneet tilannetta.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan nyt vaikuttaa oikeudellisesta näkökulmasta aika selvältä, että Venäjän koventuneet otteet ja eskaloitunut tilanne vaikuttavat yleisellä tasolla.

– Se tuottaa sellaisia perusnäkökulmia, jotka on oikeudellisesti perusteltu ottaa uhka- ja riskiarviossa huomioon, Pöysti sanoi STT:lle.

STT:n tietojen mukaan yksi pohdittavista vaihtoehdoista olisi toteuttaa maahantulon kiristys rajavartiolain kautta.

Hallitus on aloittanut jo kesällä kansallisten lainsäädäntötoimien valmistelun. Se linjasi elokuun puolivälissä, että ulkoministeriö käynnistää selvityksen kansallisesta pakotelainsäädännöstä. Ulkoministeriön virkamiehet eivät kuitenkaan ole pitäneet sitä riittävän nopeana ratkaisuna tähän hetkeen.

– Hyvän lainvalmistelun turvaamiseksi aikaa menee. Nyt alkaa tekninenkin aikataulu tällä hallituskaudella jätettävien esitysten osalta olla aika mahdoton. Minä en usko, että se ehtii tällä hallituskaudella mitenkään, sanoi konsulipäällikkö Jussi Tanner ulkoministeriön taustatilaisuudessa tiistaina.

Myös oikeuskansleri Pöysti arvioi tänään, että pakotelainsäädäntö voi olla tähän akuuttiin hetkeen liian hidas tie.

– Mutta sen tarpeellisuus vähän pidemmällä aikavälillä täytyy arvioida, jotta Suomen valtionjohdolla on tällaisessa maailmantilanteessa tarvittavat työkalut toimia ja toimia myös lakiin perustuen, hän sanoi STT:lle.

Pöystin mukaan yksi mahdollisuus olisi toteuttaa kiristys ulkomaalaislain avulla siten, että kaikilta hyökkäyssotaa käyvien kolmansien maiden kansalaisilta voitaisiin evätä pääsy Suomeen kokonaan.

– Se on yksi mahdollinen tie, mutta en ota yksityiskohtaista kantaa. Se on yksi ajattelutapa, kun pohditaan näitä erillislakeja, hän vastasi STT:n kysymykseen.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on jättänyt ulkomaalaislain muuttamiseksi lakialoitteen.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ja sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) eivät kommentoineet valmistelun sisältöä eduskunnassa STT:lle.

Saila Kiuttu, Sanna Nikula