Markkinailo ei sulanut sateessa – Salon syysmarkkinat alkoivat torstaina ja jatkuvat vielä kaksi päivää

Salon syysmarkkinat käynnistyivät torstaina vetisessä säässä. Se näkyi väkimäärässä, mutta ei syönyt paikalle saapuneiden markkinatunnelmaa.

– Perus markkinasää, virnisti perniöläinen Klaus Troberg.

– Täytyy vaan varustautua hyvin, kiteytti Merita Eriksson.

Troberg ja Eriksson ovat tottuneet käymään Salon markkinoilla, ja nyt heillä oli vaunuissa mukanaan myös kolmas perheenjäsen. Torstaista tuli vauva Trobergin elämän ensimmäinen markkinapäivä.

– Yleensä ostamme markkinoilta metrilakua, ja joskus tulee käytyä maailmanpyörässä, mutta ei tällä kertaa, vanhemmat hymyilivät ja nyökkäsivät vaunujen suuntaan.

Troberg ja Eriksson ostivat lakua tänäkin vuonna, ja kaupat tehtiin tällä kertaa porvoolaisen Finnsweet Oy:n Ina Leinon ja Susanna Marttisen kanssa. Leino ja Marttinen ovat kiertäneet myymässä karkkia monilla paikkakunnilla, ja Salo on ehdottomasti yksi heidän suosikeistaan.

– Tivoli tekee Salon markkinoihin oman juttunsa. Varsinkin illalla, kun tivolin valot loistavat eikä sada, silloin täällä on paljon ihmisiä ja aivan oma tunnelmansa, Leino kuvailee.

– Täällä on myös hyvin paljon erilaisia myyjiä, eli myyntituotteiden kirjo on suuri. Ja Salossa ihmiset lähtevät markkinoille. Moni asiakas sanoo, että ostan markkinoilta aina rinkelin ja lakua. Ihmisistä välittyy se, että tänne tuleminen on perinne, Marttinen sanoo.

Leinon ja Marttisen myyntitiskistä löytyy metrilakua joka lähtöön. Kaikille mauille on ostajansa, mutta eniten menee heidän mukaansa mustaa peruslakua ja kipakkaa noitapilliä.

– Ja lapset haluavat vuodesta toiseen karkkitutteja. Niitä haluavat isommatkin lapset, ja vanhemmat sanovat siihen, että et kai sinä nyt enää tuollaisia halua, etkös sinä ole jo liian vanha, Leino nauraa.

Salolaisen Leif Plathánin markkinarutiineihin kuuluu poiketa Bollströmin käsinekojulle, nokialaisen Anne Töllin pakeille.

– Minä en osaa muualta hakea, hän sanoo.

Plathán osti tällä kertaa Tölliltä kahdet nahkahanskat: paksut rukkaset aidolla lampaan turkiksella sekä tavalliset mustat nahkahanskat. Tölli etsi hänelle erilaisia vaihtoehtoja ja kokoja, joista Plathán kokeili sopivimmat.

– Olen käynyt tässä ostoksilla monena vuotena. En mene muualle, koska tässä palvelu ja tuote ovat hyvät, hän perustelee.

Plathán kävi markkinoilla myös herkuttelemassa Kuusamon muikuilla. Hän oli liikkeellä polkupyörällä, eikä antanut sateen häiritä.

– Sade ei haittaa, kun en sula. Mutta kauppiaiden kannalta sade on sääli, hän huomauttaa.

Kun asiakas poistuu tyytyväisellä mielellä, myös myyjä on hyvillään. Anne Tölli on tehnyt torikauppaa 50 vuotta ja tietää, että markkinoilla muodostuu asiakassuhteita, jotka jatkuvat vuodesta toiseen.

– Viikko sitten olin Tammisaaren markkinoilla, ja siellä oli asiakkaita, jotka sanoivat, että tulevat käymään vielä Salon markkinoillakin, hän mainitsee.

Tölli myöntää, että sadesää hiljensi hiukan Salon markkinoiden aloitusta.

– Mutta tiedämme, että kuitenkin väki tulee, hän sanoo luottavaisesti.

Muurlalaiset Annika Leppävirta sekä 8-vuotias Veikko ja 7-vuotias Reino Leppävirta aloittivat markkinakäyntinsä suuntaamalla Tivoli Sariolan lippuluukulle. Markkinoille meneminen oli odotettu juttu, jota ei pieni veden ripsotus estänyt.

– Suoraan koulusta tultiin. Ei tarvinnut kahta kertaa kysyä, Annika Leppävirta naurahtaa.

Äiti osti pojille 10 lipun sarjalipun tivolilaitteisiin, ja ensimmäisenä he päättivät mennä vekkulatalo Mexicoon. Se oli heille tuttu jo viime vuodelta.

– Tällä kertaa he voivat mennä sinne jo ilman minua, mikä säästää lippuja, äiti toteaa.

Suunnitelmissa oli vielä mennä ainakin koko porukalla maailmanpyörään.

– Ja ostetaan leluja ja metrilakua, Veikko kertoo.

Annika Leppävirta on tottunut siihen, että markkinat kuuluvat syksyyn.

– Jos on Salon seudulla kasvanut, tämä on perinne. Tänään juuri mietin, että jos vielä olisi sokeritehtaan haju, silloin tunnelma olisi vielä parempi. Se liittyi ennen vahvasti markkinoihin, vaikka en tiedä, oliko se niin hyvä haju.

Salon syysmarkkinat ovat avoinna Salon torilla torstaina ja perjantaina klo 7–20 ja lauantaina klo 7–16. Tivoli on auki torstaina ja perjantaina klo 11–20 ja lauantaina klo 10–16.