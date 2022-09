MLL:n naapuritoiminta auttaa ukrainalaisia sopeutumaan – somerolaiset ovat esimerkillisiä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Someron yhdistys auttaa parhaansa mukaan ukrainalaisia sopeutumaan uuteen asuinympäristöönsä. Puheenjohtaja Heidi Virtanen tarttui toimeen heti, kun MLL suunnitteli Naapuri & Naapuri -toiminnan pakolaisten kotoutumisen helpottamiseksi.

– Totesin, että se on meille tarpeen, koska Somerolle on tullut paljon pakolaisia.

MLL järjesti keväällä aiheesta etäkoulutuksen vapaaehtoisille. Paikallisyhdistys sai koulutettujen tiedot, ja Virtanen kutsui porukan koolle.

– Uudelle toiminnalle ei ollut valmistaa pohjaa, vaan yhdistykset saavat kehittää omat toteutustapansa.

MLL on saanut vapaaehtoistoimintaansa paljon uusia kasvoja Ukrainan sodan myötä.

– Tilanne on herättänyt ihmisissä osallistumistarpeen, Heidi Virtanen toteaa.

Somerolla naapuritoiminnassa on nyt mukana kymmenkunta vapaaehtoista. Heistä osalla on jo oma ystäväperhe, jota he tapaavat omien aikataulujensa mukaan. Torstaisin naapuritoiminnalla on yhteistapaaminen avoimen päiväkodin tiloissa Sepäntiellä.

– Kaksi vapaaehtoista on aina vastuussa viikkotapaamisesta, joihin kokoonnumme eri teemoilla. Välillä olemme tehneet retkiä ja käyneet Jokioisten Elonkierrossa, Someron Tuulispäässä ja Tammelan Torronsuolla, Virtanen kertoo.

– Pajulassa kävimme kiertämässä Metsä-Koivulan lenkin Jouko Palanderin opastamana ja karjalanpiirakoita väsättiin Kiiruun koulun kotitalousluokassa Tuula Salomäenpään johdolla.

Virtanen päätyi ottamaan omaksi ystäväperheekseen Ania ja Vadim Korban, heidän pian neljä vuotta täyttävän Polina -tyttärensä sekä Anian äidin Nadia Tkachin. Tutustuminen kävi helposti, sillä kolmen sukupolven ukrainalaisperhe oli muuttanut samaan rivitaloyhtiöön:

– Meidän taloyhtiömme asukas oli valmis lahjoittamaan ukrainalaisille parisängyn ja menimme kysymään, tarvitsevatko he sellaista.

Virtanen on vienyt ystäväperheensä mökilleen saunomaan ja uimaan sekä metsään poimimaan sieniä ja puolukoita.

– Ukrainalaiset tykkäävät olla luonnossa. Poikkeamme myös kahvilla toistemme luona, hän kertoo.

– He pyytävät apua ja neuvoja kaikenlaisesta maan ja taivaan väliltä. Usein kyseessä ovat käytännön asiat kuten bussikortin hankkiminen. Se ei olekaan ihan yksinkertaista: ensin kortti pitää käydä ostamassa Salosta tai Forssasta, ja vain latauksen voi tehdä Somerolla.

Heidi Virtanen on huomannut, että ukrainalaiset eivät tykkää toimittaa asioita yhtä ripeästi kuin suomalaiset.

– Heidän tapakulttuurinsa on erilainen, eikä kellonaikoja sovita yhtä tiukasti kuin meillä.

Joskus Virtanen menee kohteliaisuuttaan arki-iltanakin juomaan teekupposen retkeltä palatessa, vaikka mieli tekisi jo yöpuulle.

– Pysäyttäähän se, kun he näyttävät kuvia Ukrainasta ja kodeistaan, jotka on pommitettu maan tasalle. Silloin sitä ajattelee, että sama kai se on, menenkö nukkumaan kymmenen minuutin vai puolen tunnin päästä. Voin olla tukena pelkästään kuvia katsomalla.

Vadim Korba puhuu jonkin verran englantia ja Ania Korba opiskelee kovasti suomea. Kielitaito auttaa työllistymisessä, ja perheen isä onkin jo saanut töitä Laukamolta.

– Käytän heidän kanssaan yksinkertaisia suomenkielisiä sanoja, ja vaihdan tarvittaessa englantiin. Elekieltä käytetään paljon, ja välillä on pakko ottaa avuksi Google-kääntäjä. Yritän väkisin puhua suomea, jotta he oppisivat sitä, Virtanen toteaa.

– Kielitaidottomuus jarruttaa työllistymistä, ja he tietävät sen itsekin. Mutta enhän minäkään yks kaks oppisi ukrainaa!

MLL:n muissa Salon seudun yhdistyksissä Naapuri & Naapuri -toiminta ei ole vielä ottanut tulta.

– Somerolla toiminta on lähtenyt esimerkillisesti käyntiin, ja pyhä pyrkimys laajentaa sitä muuallekin, MLL:n Varsinais-Suomen piirin kehittämispäällikkö Juhani Rantanen toteaa.

– Seuraava etäkoulutus vapaaehtoisille toteutetaan syyskuun lopulla.