Myös Rodoksella ja Kreetalla on vaadittu hotellimaksuja Deturin asiakkailta, KKV kehottaa olemaan maksamatta

Ruotsalainen matkatoimisto keskeyttää toimintansa ja peruu kaikki loppuvuoden matkansa. Yhtiö kertoo asiasta ja STT:lle lähettämässään englanninkielisessä tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan yritys aloittaa ”pääomapohjan vahvistamisen” ja ”yritysorganisaation uudelleenjärjestelyt”. Tämän vuoksi yritys kertoo keskeyttävänsä operationaalisen ja tuotannollisen toimintansa ja että loppuvuoden charter-kausi on peruttu.

Deturilla on toimintaa Suomen ja Ruotsin lisäksi Norjassa ja Tanskassa. Deturin suomalainen osakeyhtiö on tehnyt kahtena viime tilikautena yhteensä liki kahden miljoonan euron tappiot.

Kaupparekisterin mukaan yhtiön toimitusjohtajana on vuodesta 2004 lähtien ollut Mehmet Ahishali. Hallituksen puheenjohtajana on vuodesta 2020 saakka puolestaan toiminut Haluk Semiz.

Deturin pohjoismaisilla asiakkailla on ollut viime päivinä ongelmia matkatoimiston kanssa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) ryhmäpäällikön Satu Toepferin mukaan virastoon on parin viime päivän aikana tullut runsaat 60 yhteydenottoa Deturin suomalaisilta asiakkailta. Heistä osa on ostanut tai ollut ostamassa Deturilta pakettimatkan.

Yhteydenottoja on tullut myös Turkista ja Kreikasta Deturin pakettimatkoilla parasta aikaa olevilta suomalaisilta. KKV:n mukaan osa hotelleista niin Turkissa kuin Kreikassa on vaatinut Deturin asiakkaita maksamaan majoituksensa itse.

Asiakkaat ovat maksaneet hotelleistaan jo kertaalleen Deturille osana matkapakettejaan. KKV:n mukaan matkailijoilla ei ole velvollisuutta maksaa uudestaan jo maksettuja hotelleja.

– Ohjeemme on kieltäytyä maksamasta ja vedota siihen, että matkat on jo kertaalleen maksettu, Toepfer sanoo.

– Ainakin Turkissa matkailuministeriö ja paikallinen hotelliyhdistys ovat linjanneet, että ihmisiltä ei saa rahastaa hotellimaksuja kahteen kertaan.

Perjantaina julkisuudessa levisi kuvia fakseista, joita oli lähetetty turkkilaisiin hotelleihin. Fakseissa sanotaan Deturin nimissä, että yhtiö itse kehottaa hotelleja perimään majoitusmaksuja yhtiön pakettimatkaajilta.

Fakseissa myös väitetään, että Detur olisi myyty ”isommalle yhtiölle”, joka palauttaisi rahat asiakkaille, jos nämä lähettäisivät kuitit hotellimaksuistaan Deturin asiakaspalveluun.

Deturin tiedotteen mukaan faksit olisivat väärennettyjä eikä yritys olisi niitä lähettänyt. Detur kiistää ylipäätään, että yhtiö olisi jättänyt maksamatta asiakkaidensa majoituksesta hotelleille.

KKV on pyytänyt Deturia antamaan viipymättä selvityksen yhtiön tilanteesta. Tietoa on toistaiseksi tihkunut niukasti.

– Yhtiön tiedottaminen sekä asiakkailleen että viranomaiselle on ollut aivan riittämätöntä, Toepfer toteaa.

Suomen Ankaran-suurlähetystön konsuli Raimo Pahkasalo sanoo, että tilanne on Turkissa tällä haavaa ”vähän sekava”. Turkin matkailuministeriön linjauksesta huolimatta osa hotelleista vaatii hänen mukaansa edelleen maksuja Deturin asiakkailta.

– Juuri juttelin erään hotellin omistajan kanssa. Hän sanoi, että Deturilta oli tullut kehotus periä maksuja asiakkailta, Pahkasalo kertoo.

– Elleivät he maksa, vaarana on joutua hotelleista pois. Tämä toiminta on tietenkin täysin väärin. Olen tavannut suomalaisia hotelleissa, ja osa heistä on suostunut maksamaan.

Sekä Pahkasalo että KKV:n ryhmäpäällikkö Toepfer neuvovat, että jos asiakas on maksanut majoituksestaan kahteen kertaan, hänen kannattaa säästää kuitit ja vaatia korvausta joko Deturilta tai omalta vakuutusyhtiöltään.

Pahkasalon mukaan Turkin Alanyan ja Siden kaupungeissa on kaikkiaan noin 1 700 Deturin pohjoismaalaista asiakasta, joista noin puolet on suomalaisia.

– Tietääkseni Deturin asiakkaita ei ole muualla Turkissa. Suomen ulkoministeriöön on tullut asiakkailta parisenkymmentä yhteydenottoa. Ne ovat kaikki tulleet joko Alanyasta tai Sidesta, Pahkasalo kertoo.

– Lisäksi suurlähetystöön on tullut ihan muutama yhteydenotto.

Pahkasalo sanoo, että Deturin asiakkaille Turkissa on luvattu lennot takaisin kotimaahan ilman lisäkustannuksia.

– Viimeisimmän tiedon mukaan asiakkaat tultaisiin kotiuttamaan ensi viikon torstaihin mennessä, Pahkasalo sanoo.

Detur ei ole vastannut STT:n haastattelupyyntöihin.

Elias Peltonen, Eetu Halonen