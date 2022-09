Näennäiskansanäänestykset alkoivat Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla

Ukrainassa neljällä Venäjän miehittämällä alueella on käynnistetty niin kutsutut kansanäänestykset, joiden aiheena on alueiden liittäminen Venäjään. Näennäisäänestykset järjestetään Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin lisäksi myös Hersonin ja Zaporizhzhjan alueilla.

Kansanäänestysnäytelmän on määrä kestää ensi tiistaihin saakka. Äänestyksen järjestelyt ovat kyseenalaiset: esimerkiksi Donetskissa paikalliset viranomaiset ovat kertoneet äänestämisen tapahtuvan ensimmäisinä päivinä ”ovelta ovelle” ja vaalihuoneisto olisi auki vain viimeisenä päivänä tiistaina.

Venäläisen uutistoimisto Tassin kuvissa donetskilaisille kerrottiin äänestyksen alkamisesta kovaäänisillä ja näytettiin joidenkin äänestävän talojen pihoilla.

Moskovassa sen sijaan oli mahdollista äänestää Donetskin niin kutsutun kansantasavallan suurlähetystössä. Näin teki muun muassa 59-vuotias upseeri Leonid, joka kertoi AFP:lle olevansa tyytyväinen.

– Asiat ovat liikkumassa kohti Neuvostoliiton palauttamista. Kansanäänestys on yksi askel siihen suuntaan, hän sanoi.

Ukraina ja länsimaat ovat todenneet, ettei äänestyksillä tai niiden väitetyllä tuloksella ole mitään merkitystä. Äänestysten on arvioitu olevan Venäjän epätoivoinen yritys nostaa kynnystä Ukrainan vastahyökkäyksen etenemiselle alueille, jotka Venäjän tulkinnan mukaan olisivat jatkossa osa sen maaperää.

Yksipuolisesti itsenäisiksi julistautuneiden ja Venäjän jo aiemmin tunnustamien Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” alueilla äänestyslipuissa kysytään ykskantaan, kannattaako äänestäjä tasavallan liittymistä Venäjään.

Hersonin ja Zaporizhzhjan alueilla kysymys on pidempi: ”Kannatatteko eroa Ukrainasta, itsenäisen valtion muodostamista alueesta ja sen liittymistä osaksi Venäjän federaatiota?”

Yleisen arvion mukaan äänestämisellä ei ole mitään tekemistä tulosten kanssa, jotka on jo ennalta määrätty. Lisäksi Venäjä ja sen alaisuudessa sotivat joukot eivät edes täysin kontrolloi kaikkia alueita, joiden kohtalosta kansanäänestyksissä olisi muka määrä päättää.

Muun muassa Twitterissä levisi myös , jossa pienen Hersonin alueen kylän asukkaat protestoivat avoimesti kansanäänestystä vastaan pidellen käsissään Ukrainan lippuja.

Samaan aikaan kansanäänestysten kanssa Venäjällä jatkettiin sekavissa merkeissä presidentti Vladimir Putinin määräämän ”osittaisen” liikekannallepanon toteutusta. Valtiollisissa medioissa näytettiin palvelukseen ilmoittautuneita miehiä, kun taas muualla medioissa levisi tietoja protesteista värväystoimia vastaan.

tietojen mukaan palvelukseenastumismääräyksiä on jaettu useassa tapauksessa muun muassa poliisiasemilla henkilöille, joita on pidätetty sodanvastaisissa mielenosoituksissa.

Rekrytointia varten on tavoiteltu myös miehiä, joilla ei ole minkäänlaista sotilaskoulutusta tai -kokemusta. Monet ovat lähteneet pakosalle, sillä Venäjän lain mukaan määräys astua palvelukseen on annettava henkilökohtaisesti ja vastaanottajan on se kuitattava.

Venäläiset ihmisoikeusjärjestöt kertovat hukkuvansa avunpyyntöjen tulvaan asepalvelusikäisiltä miehiltä ja heidän perheenjäseniltään.

Vaaravyöhykkeellä ovat myös suurten, valtio-omisteisten yritysten työntekijät. tietojen mukaan Venäjän energiaministeriö on määrännyt kaikki öljy- ja mineraaliyhtiöiden miestyöntekijät ilmoittautumaan värväystoimistoihin seuraavien kahden viikon aikana. Tätä varten työntekijät saavat ministeriön mukaan ylimääräisen vapaapäivän.

Tshetshenian johtaja Ramzan Kadyrov puolestaan sanoutuvansa irti koko liikekannallepanosta. Hänen mukaansa Tshetshenia on täyttänyt omalta osaltaan sotilaiden kiintiönsä 254-prosenttisesti jo ennen koko liikekannallepanoa.

Venäjällä on otettu tarkkailuun myös suuri keskiaasialaisten vierastyöläisten määrä. Venäjän presidentin ihmisoikeusneuvoston johtaja Kirill Kabanovin valmisteilla on ehdotus, jonka mukaan vuoden asepalvelus tulisi pakolliseksi alle 10 vuotta sitten Venäjän kansalaisuuden saaneille keskiaasialaisille. Jos palvelukseen ei astu, menettää kansalaisuuden.

Heillä, joilla kansalaisuutta ei vielä ole, Venäjän asevoimiin liittyminen helpottaisi prosessin etenemistä. Tilanne on asettanut vierastyöläiset vaikeaan välikäteen, sillä esimerkiksi Uzbekistanin, Tadzhikistanin ja Kirgisian lähetystöt ovat kansalaisiaan sekaantumasta mitenkään Venäjän käymään sotaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kehotti venäläisiä protestoimaan osittaista liikekannallepanoa vastaan.

Zelenskyi syytti Venäjän kansalaisten hiljaisuuden mahdollistaneen Ukrainassa tapahtuneet julmuudet.

– Nyt teidän on aika valita. Venäläismiehille kyseessä on valinta elämän ja kuoleman, terveyden tai vammautumisen välillä. Venäläisnaisille valinta on joko menettää aviomiehensä, poikansa tai lapsenlapsensa tai yhä yrittää suojella heitä kuolemalta ja sodalta, Zelenskyi sanoi puheessaan.

Zelenskyin mukaan 55 000 venäläissotilasta olisi jo kuollut sodan aikana.

– Haluatteko lisää? Jos ette, protestoikaa, taistelkaa vastaan, paetkaa tai antautukaa ukrainalaisille. Nämä ovat teidän vaihtoehtonne selviytyä, Zelenskyi sanoi.

Niilo Simojoki