Naton sotilaskomitean johtaja: Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon lisää Itämeren turvallisuutta – keskustelut maiden roolista liittoumassa jäsenyysprosessin jälkeen

Sotilasliitto Naton sotilaskomitean puheenjohtaja, amiraali Rob Bauerin mukaan Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon lisää Itämeren turvallisuutta ja vahvistaa koko liittoumaa.

Perjantaina Tallinnassa alkaneeseen Naton sotilaskomitean kokoukseen osallistuivat Naton jäsenmaiden komentajat sekä nyt ensi kerran kutsuttuna tarkkailijajäsenten Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien komentajat Timo Kivinen ja Micael Bydén.

Suomen puolelta kokokseen osallistuu Kivisen lisäksi myös Suomen sotilasedustaja EU:ssa ja Natossa, kenraalimajuri Mikko Heiskanen.

Bauer sanoi lauantai-iltaisessa tiedotustilaisuudessa, että Ruotsin ja Suomen edustajien kanssa ei puhuttu tarkemmin liittymisprosessista.

– Keskustelut maiden roolista Natossa aloitetaan, kun kaikki jäsenmaat ovat hyväksyneet liittymisen. He olivat täällä oppimassa, miten keskustelemme näistä asioista ja mistä keskustelemme, Bauer sanoi.

Komitean kokous päättyy sunnuntaina.

Bauer sanoi, että komitea keskusteli laajasti Natoa kohtaavista uhista, myös Venäjästä.

– Epäilemättä uusi aika on koittanut maailman turvallisuustilanteessa. On täysin selvää, että tässä konfliktissa on kyse suuremmasta asiasta kuin vain Ukrainasta.

Bauerin mukaan komitea keskusteli myös tuesta Ukrainaan.

– Nato tukee Ukrainaa niin kauan kuin tarpeen. Talvi on tulossa, mutta horjumaton tukemme säilyy, Bauer sanoi.

Sotilaskomitea vastaa Naton ylimmästä sotilaallisesta päätöksenteosta ja valmistelee sotilaalliset neuvot Pohjois-Atlantin neuvostolle. Sotilaskomitea on Pohjois-Atlantin neuvoston ohella puolustusliiton tärkeimpiä työskentelyelimiä.

Lauantaiaamuna Viron pääministeri Kaja Kallas korosti kokouksen avauspuheenvuorossaan Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan olevan vakavin turvallisuusuhka sukupolveen.

– Venäjä haluaa tuhota yhtenäisyytemme hinnalla millä hyvällä ja painostaa meitä lopettamaan Ukrainan tukemisen. Venäjä on ottanut pelikirjaansa maailmanlaajuisella nälänhädällä ja ydinonnettomuudella pelottelun ja käyttää energiaa kiristysaseena, Kallas sanoi.

Kallas nosti puheessaan esille Naton merkitystä teknologisen kehityksen ja innovaation ajajana.

Jo perjantaina kokouksen avausseremoniassa puhunut Viron presidentti Alar Karis sanoi, että tehokkain strategia Venäjää vastaan on edelleen taloudellinen, poliittinen ja sotilaallinen hallinta.

– Venäjä saattaa olla häviämässä, mutta olisi virhe aliarvioida sen edelleen ajankohtaista uhkaa Natolle, Karis sanoi nostaen esille myös jihadistisen terrorismin uhan.

Presidentin mukaan Naton haastavana tehtävänä on nyt muokata kesäkuisen Madridin huippukokouksen linjauksista jotain konkreettista.

Huippukokouksessa Nato-maat muun muassa sopivat puolustuksen vahvistamisesta itäisen Euroopan jäsenmaissa.

——

Lähteenä myös uutistoimisto BNS

Elias Peltonen