Koronarokotusten antaminen Salossa sujuu tällä hetkellä ilman ruuhkaa, kertoo rokotuksista vastaava osastonhoitaja Riitta Ahlqvist. Salossa Saktan rokotuspisteelle koronarokotukseen pääsee neljänä päivänä viikossa ilman ajanvarausta. Halutessaan ajan voi myös varata.

– Ruuhkaa ei ole ollut viime päivinä, joten paikan päällä ei juuri joudu jonottamaan, Ahlqvist vahvistaa.

Koronarokotuksissa on menossa parhaillaan niin sanottu neljäs kierros. Neljänsiä koronarokotuksia annetaan 12 vuotta täyttäneille vakavasti immuunipuutteisille, kaikille 60 vuotta täyttäneille sekä 18–59-vuotiaille lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluville.

THL:n rokotusrekisterin mukaan Salossa on jaettu lähes 10 500 annosta neljänsiä rokotteita. Neljänsien annosten prosenttiosuus 18 vuotta täyttäneistä on Salossa 24,5 ja koko maassa 17,9.

– Salolaiset voisivat hakea neljänsiä rokotuksia enemmänkin. Neljännen kierroksen alkaessa elokuussa oli hieman vilkkaampaa, mutta viime viikkoina kovaa ryntäystä rokotukseen ei ole ollut, Ahlqvist kuvailee.

– Toki osasyy on se, että aika monet ihmiset ovat sairastaneet koronan, ja se vastaa yhtä rokotuskertaa.

Ahlqvistin mukaan ei ole näkyvissä, että koronarokotusten antamisen tahti kiihtyisi syyskuun aikana.

– Koronatilanne näyttää Salossa hyvin tasaiselta. Koronanäytteitä on otettu tasaisesti viimeisen kuuden viikon aikana. Ei ole merkkejä siitä, että epidemia olisi kiihtymässä, pikemminkin näyttäisi olevan hieman rauhoittumassa.

Seuraava isompi liikehdintä rokotuspaikalle on, kun influenssarokotusten antaminen alkaa. Koronarokotteen tehostamista suositellaan liitettäväksi influenssarokotusten yhteyteen.

THL suosittelee syksyn aikana koronarokotteen tehostamista yli 65-vuotiaille, riskiryhmiin kuuluville yli 18-vuotiaille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille.

– Influenssarokotusten antaminen alkaa näillä näkymin marraskuun puolella, Ahlqvist sanoo.

– Olemme kuitenkin olleet joustavia ja antaneet tehosterokotuksia jo nyt niitä pyytäneille. Tällöin aiemmasta rokotteesta tai sairastetusta koronataudista on kuitenkin pitänyt kulua kolme kuukautta.

Salossa annetaan pääasiassa Modernan ja Pfizer Biontechin rokotteita. Koronarokotus on mahdollista saada halutessaan myös Novavaxin Nuvaxovid-rokotteella.

– Sitä ei vielä tiedetä, milloin Suomessa saadaan käyttöön varianttiräätälöityjä rokotteita, Ahlqvist kertoo.

Koronarokotuksia tarjotaan Salossa kaikille viisi vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Koronarokotuksissa perussarjana pidetään kahta rokotetta. THL suosittelee kolmatta rokoteannosta kaikille 18 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville 12 vuotta täyttäneille. Neljäs ja viides rokoteannos annetaan THL:n ohjeiden mukaisesti eri asiakasryhmille erikseen määritetyllä aikataululla.

– Edelleen voi tulla hakemaan myös ensimmäisen koronarokotuksen, Ahlqvist muistuttaa.

Perusterveille alle 60-vuotiaille ei edelleenkään tarjota neljättä rokotusta, vaikka monet heistä ovat saaneet viimeisimmän rokotteen viime talvena.

– Lääketieteelliset perusteet rokottaa kaikkia terveitä alle 60-vuotiaita neljännen kerran eivät täyty toistaiseksi. Nuoremmilla henkilöillä vakava koronatauti on harvinainen ja kolmen annoksen antama suoja on erittäin hyvä vakavaa tautia vastaan.

Koronarokotus Salossa avoinna maanantaista torstaihin

ma klo 10–19

ti klo 8–15.30

ke klo 8–15.30

to klo 8–15.30

Rokotuspaikkana toimii Saktan kiinteistö osoitteessa Karjalankatu 2–6.