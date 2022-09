Salolainen startup-yritys Finhai Oy aikoo savustaa nettihuijarit ulos kuluttajien välisestä käytetyn tavaran kaupasta. Finhai on avannut Sealdeal-nimisen palvelun, jonka avulla yritys uskoo tuovan netin eri kauppapaikoille kaivatun mielenrauhan niin tavaroiden ostajille kuin myyjillekin. Finhai on kehittänyt Sealdeal-palvelun yhdessä turkulaisen Sofokus Oy:n kanssa.

– Tästä hyötyvät kaikki paitsi se joukko, joka ei ole toiminut aiemminkaan vilpittömästi netin kauppapaikoilla, Finhain toimitusjohtaja Timo Saarinen kiteyttää.

Sealdealissa käyttäjät tunnistetaan pankkitunnuksilla rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitymisen jälkeen palvelu mahdollistaa niin osto- kuin myyntitarjoustenkin tekemisen.

Jokaiselle kaupalle annetaan arvio, ja näin palvelun käyttäjät voivat kerryttää itselleen hyvän kauppakumppanin maineen.

– Palvelun tarkoituksena on toimia turvana ostajalle kaupanteossa, ettei tarvitse jännittää, tuleeko tuote, kun on maksanut rahat. Myös myyjä voi kohdata lieveilmiöitä, kuten sellaisia, että tuote varataan, mutta ostajasta ei kuulu enää mitään, Saarinen pohjustaa.

– On harmittavaa, kun tiedät olevasi itse luotettava kauppakumppani, mutta muut eivät vielä tiedä historiaasi. Palvelun avulla osapuolten välille syntyy luottamus jo ennen ensimmäistäkään kauppaa.

Saarinen kertoo, että hän on itsekin törmännyt negatiivisiin kokemuksiin kauppapaikoissa.

– Oppirahat on tullut maksettua. Ongelma asiassa on, että poliisin on hyvin hankala estää huijaustapauksia etukäteen.

Huijareiden kitkeminen kokonaan käytetyn tavaran kaupasta on Finhain unelmista ensimmäinen. Toisena isona tavoitteena yrityksellä on saada tavara kiertämään suomalaisten parissa entistä tehokkaammin eli tehdä kuluttamisesta ekologisempaa.

– Ihailtava tilanne olisi se, ettei kaikkien tarvitsisi ostaa vasaraa uutena, vaan sen voisi hankkia käytettynä, kun se on jäänyt jollakin nurkkiin lojumaan turhana. Ihmisillä on loppujen lopuksi valtavasti tavaraa, jotka eivät ole aktiivisessa käytössä, Saarinen sanoo.

Kesällä avautuneen palvelun täysi käyttö on ilmaista loppuvuoden ajan. Myös jatkossakin sitä on mahdollista käyttää maksutta.

– Tarjouksia voi lähettää ja vastaanottaa ilmaiseksi aina. Ainoastaan hyväksytystä kaupasta veloitetaan maksu vuodenvaihteen jälkeen, Saarinen selvittää.

Saarinen ja yrityksen toinen perustaja, tekninen johtaja Jiri Väinölä ovat kotoisin Halikosta, ja Saarinen asuu siellä nykyisinkin. Kaikkiaan vuonna 2019 perustetun Finhain tiimiin kuuluu viisi osakasta: muut ovat Pekka Lensu, Mikko Tolvanen ja Tuomas Tikka . Yhtiön osakkailla on vuosien kokemus muun muassa finanssialalta, markkinoinnista sekä oikeustieteestä.

– Olemme kaikki osa-aikaisena yrityksessä, päivätyömme ovat muualla. Toivon mukaan jossain vaiheessa olemme täysipäiväisenä Finhaissa, Saarinen sanoo.

Yritys on toiminut tähän asti ilman ulkopuolista rahoitusta.

– Oman pääoman ja Elyn kehittämisavustuksen turvin olemme päässeet tähän pisteeseen. Jatkossa on varmasti tarpeen kääntyä myös pääomasijoittajien puoleen, jotta markkinointia ja palvelun kehitystyötä voidaan jatkaa laadukkaasti, Saarinen pohtii.