Niinistö YK:ssa: Venäjä käy julmaa ja provosoimatonta sotaa Ukrainassa

Venäjä käy julmaa ja provosoimatonta sotaa Ukrainassa, ja sodan heijastusvaikutukset ovat jo nyt kauaskantoiset ja vakavat, sanoi presidentti Sauli Niinistö YK:n yleiskokouksessa tiistaina.

Sota on presidentin mukaan aiheuttanut valtavaa surua ja tuhoa Ukrainan suvereenilla maaperällä.

– Venäjän voimankäyttö rikkoo räikeästi Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaa. Kyseessä on hyökkäys, kuten tämä yleiskokous on sen määritellyt.

Ukraina käyttää Niinistön mukaan sille olennaisesti kuuluvaa oikeutta itsepuolustukseen.

– Tuoreista taistelukentiltä tulleista raporteista päätellen se tekee sen ihailtavalla rohkeudella, voimalla ja tehokkuudella.

Niinistö muistutti, että kansainvälisen yhteisön yhteinen velvollisuus on ylläpitää kansainvälistä sääntöpohjaista järjestystä. Hänen mukaansa ei voi hyväksyä, suvaita tai normalisoida vakavia kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien loukkauksia.

– Maailma, jossa rankaisemattomuus vallitsee, on epäoikeudenmukainen, epävakaa ja vaarallinen. Meille kaikille, hän lisäsi.

Puheessaan Niinistö kiinnitti huomiota myös maailmanlaajuiseen ruokakriisiin, joka oli tosiasia jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Hän kiitti YK:n pääsihteeriä Antonio Guterresia ja Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdogania näiden väsymättömistä ponnisteluista saada aikaan sopimus Ukrainan viljakuljetusten turvaamiseksi.

Niinistö muistutti, kuinka hän viime vuonna puhui YK:n yleiskokouksessa edessämme olevasta maailmanlaajuisesta ilmastohätätilasta.

– Kulunut kesä on osoittanut, että näin todella on. Olemme nähneet äärimmäistä kuivuutta ja helleaaltoja eri puolilla maailmaa. Afrikan sarvesta Eurooppaan, Kiinasta Yhdysvaltoihin. Pakistanin tulvien aiheuttaman katastrofin laajuus ei ole vielä täysin selvillä, mutta tuho on jo valtava.

Tilanne vaatii presidentin mukaan kahdenlaisia toimia. Kurssia on muutettava ennen kuin on liian myöhäistä.

– Toiseksi meidän on autettava niitä, jotka kärsivät eniten, ja tuettava niitä, joilla on vähemmän resursseja käsitellä tätä uhkaa, Niinistö sanoi.

YK:n yleiskokouksen tiistaina avannut pääsihteeri Guterres varoitti maapallon vakavasta tilasta. Hänen mukaansa horisontissa on näkyvissä ”maailmanlaajuinen tyytymättömyyden talvi”.

Guterresin mukaan luottamus on murentumassa, eriarvoisuus kasvamassa räjähdysmäisesti ja planeettamme on polttavan kuuma. Ihmiset kärsivät, eniten heikoimmassa asemassa olevat, Guterres sanoi.

Hän viittasi globaaliin lämpötilan nousuun ja siihen, että Pakistanissa on äskettäin jäänyt veden alle alue, joka on suuruudeltaan Britannian kokoinen.

Pääsihteeri suomikin puheessaan fossiiliyrityksiä.

– Maailmamme on riippuvainen fossiilisista polttoaineista. On aika puuttua asiaan. Meidän on saatava tilille fossiiliyritykset ja niiden mahdollistajat, Guterres sanoi.

Pääsihteeri kehotti kehittyneitä talouksia verottamaan fossiilisista polttoaineista saatavia voittoja ja ohjaamaan varat sekä korvaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja että auttamaan ihmisiä, jotka kamppailevat korkeiden hintojen kanssa.

– Saastuttajien täytyy maksaa, Guterres sanoi.

Kahden vuoden koronapandemian aiheuttamien rajoitusten ja videopuheiden jälkeen YK:n yleiskokous pyysi maiden johtajia saapumaan henkilökohtaisesti paikalle, jos he haluavat käyttää puheenvuoron. Ainoa poikkeus on tehty Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kohdalla.