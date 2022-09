Noora Pentti palasi esteratsastuksen huipputasolle

Esteratsastaja Noora Pentti teki viime kaudella hienon paluun kansainväliselle tasolle. Hän edusti Suomea MM- ja EM-kisoissa 2000-luvun alussa. Viime kausi huipentui maailmancupin pistesijoihin ja maailmancupin finaaliin.

Pentti ratsasti Con Caya -tammalla sijalle 22 Leipzigin cupfinaalissa huhtikuussa. Saavutus vei hänet henkisesti uudelle tasolle, ja alkavaan kauteen suomalaiset lähtevät joukolla finaalitavoittein. Myös Anna-Julia Kontio, Maiju Mallat ja Jasmin Seppälä kilpailevat lajin vaativimmalla tasolla.

Kokemuksensa ansiosta Pentti sai finaalikokemuksesta paljon enemmän kuin kelpo tuloksen.

– On melkoinen buusti, kun pienestä ratsastusmaasta pääse finaaliin. Se osoitti, ettemme sitenkään ole niin kaukana huipusta. Nyt tiedän, että oma tekeminen on lähellä huippumaita ja finaalipaikan saavuttaminen cupissa on mahdollista, Pentti avaa saavutuksen merkitystä.

– Se antoi itseluottamusta ja intoa, kun olin siellä mukana ja pystyin myös suorittamaan ihan hyvin.

Lajin eurooppalaisten mahtimaiden Saksan, Ranskan ja Belgian ratsastajista aistii vaikkapa Helsingin Horse Show’ssa ylpeyden ja itseluottamuksen, joka tulee lajin perinteistä. Ruotsi on kasvanut perinteisten menestysjoukkueiden rinnalle ja länsinaapurissa nautitaan nyt jatkuvasta menestyksestä.

Suomalaiset hakevat Helsingin Horse Show’sta, maailmancupin kiertueelta ja Nations cupin kakkostasolta kierrettä, joka alkaisi ruokkia onnistumisia. Suomalaisten täytyy kasvaa henkisesti seuraavalle tasolle, Pentti uskoo.

– Perisuomalaiseen tapaan meillä on helposti asenne, että ”ei me koskaan”, ”muilla on enemmän”, ”muilla on parempaa”, Pentti selittää.

Maailmancupin finaalissa Pentti vapautui vähättelystä.

– Koin, että kuulun siihen joukkoon ja olen ansainnut paikkani, Pentti jatkaa.

– Tunne oli siellä vahva. Nyt siitä on puoli vuotta, mutta tunnetila pitää kaivaa uudestaan esiin.

Pentin on kuitenkin pakko ottaa asenteessaan hieman takapakkia ennen cupkauden avaustaan Horse Show’ssa, sillä luottoratsulla Con Cayalla oli kesällä terveysongelmia.

– Kesäkausi oli rikkonainen, kun tammalla oli hormonaalisia ongelmia. Meillä oli kipuilun takia kuuden viikon kilpailutauko, joten tulen Helsinkiin nöyrin mielin.

Finaalitavoitteesta huolimatta Pentti kokee, että onnistua ja voittaa voi monella tavalla ja aina tilanteen mukaan.

– Iän myötä ymmärtää, ettei kyse ole pelkästä tuloslistasta. Onnistumista peilaa omaan tekemiseen ja realistiseen tulostasoonsa, Pentti huomauttaa.

– Näkemys on muuttunut kokemuksen myötä. Esimerkiksi uusien hevosten tuominen korkealle tasolle muuttuu jatkuvasti tärkeämmäksi. Se luo enemmän tyytyväisyyttä kuin yksittäinen tulos.

Pentti haluaa kehittyä.

– Olenko parempi? Onko yhteistyö hevosen kanssa parempaa? Pystyykö hevonen suorittamaan sille optimaalisella tasolla?

– Näiden kysymysten rinnalla on vähän toissijainen asia, mihin sijoittuu tulosluettelossa muita vastaan.

Helsingin Horse Show 19.–23. lokakuuta huipentuu esteratsastuksen maailmancupiin. Kilpailu on suomalaisille tärkeä, koska kisaisäntä saa kilpailuun useamman edustuspaikan.

– Myös tunnelma ja kannustus on Helsingissä ainutlaatuista. Suomalaisena sitä ei pääse kokemaan muualla. Kotiyleisö on kotiyleisö, Pentti kiittelee.

Pasi Rein