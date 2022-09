Nord Stream -putkien kaasuvuodon odotetaan loppuvan sunnuntaina

Tanskan energiaviraston mukaan kaasuvuoto päättynee sunnuntaina, jolloin kaikki kaasu olisi vuotanut ulos Nord Stream -putkista, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö .

Ruotsin merivartioston tiedottajan Mattias Lindholmin mukaan ruotsalaiset ovat päätyneet samaan arvioon.

Tällä hetkellä virtaukset ovat niin voimakkaita, että on liian vaarallista mennä tutkimaan vuotopaikkoja. Lindholm ei osaa sanoa, koska se olisi mahdollista.

Nord Stream AG -yhtiö odottaa viranomaisilta vihreää valoa ennen kuin se ilmoittaa mahdollisista korjaussuunnitelmista.

Tanskan puolustusministeri Morten Bödskov sanoo olleensa Nord Stream -kaasuvuotojen takia yhteydessä sotilasliitto Naton pääsihteeriin Jens Stoltenbergiin. Pääsihteeri oli ilmaissut tukensa tanskalaisviranomaisten tutkimustyölle, Bödskov sanoi tiedotustilaisuudessa Ruotsin yleisradioyhtiö mukaan.

Bödskov sanoi olevansa hyvin huolissaan tilanteesta. Kaikkien alueen maiden täytyy hänen mukaansa tehdä yhteistyötä tapahtuneen selvittämiseksi.

Nord Stream -kaasuputkissa Itämerellä on havaittu vuoto, kertoo Ruotsin rannikkovartiosto. Ruotsin rannikkovartioston paikan päällä olevalla aluksella kerättyjen tietojen mukaan kaksi vuodoista on Ruotsin ja kaksi Tanskan talousalueella.

Uusi vuoto havaittiin tiistaina iltapäivällä ja rannikkovartiosto kertoi siitä myöhään keskiviikkoiltana.

– Sitä ei havaittu aluksi, eikä se näkynyt tutkassa, koska se on pienempi. Rannikkovartiosto havaitsi sen, kun he liikkuivat alueella veneillä ja lentäen. Tarkkaa aikaa en tiedä, mutta asiasta oli tieto tiistaina lounasaikaan, kertoi Ruotsin meripelastuskeskuksen edustaja Maria Boman haastattelussa.

Bomanin mukaan uusi vuoto ei anna aihetta toimiin, koska se on pienempi ja sijaitsee kahden jo aikaisemmin havaitun vuotokohdan välissä.

Ruotsin alueella olevista vuodoista suurempi on Nord Stream 1 -putkessa ja pienempi Nord Stream 2 -putkessa.

Tapahtunutta on laajalti arveltu tai vihjattu Venäjän järjestämäksi sabotaasiksi. Sekä Ruotsin että Tanskan seismologiset keskukset rekisteröivät maanantaina voimakkaita räjähdyksiä kaasuvuotojen alueella.

Kumpikaan kaasuputkista ei ole tällä hetkellä käytössä, mutta niissä on edelleen kaasua, joka purkautuu putkista aiheuttaen kuplintaa meren pinnalla. Kaasuputkia ei päästä tutkimaan ennen kuin kaasun purkautuminen loppuu.

Venäjän mukaan epäilyt siitä, että se olisi vahingoittanut kaasuputkea, jonka enemmistöomistaja on venäläinen valtionyhtiö , ovat naurettavia.

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä kokoontua perjantaina käsittelemään asiaa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi keskiviikkona, että tapahtumat eivät suoraan vaikuta Suomen energiatalouteen, mutta ne tuovat Suomeakin lähemmäs hybridiuhkien mahdollisuutta.

– Merenpohjassa kulkee putkien lisäksi tietoliikennekaapeleita ja sähköyhteyksiä. Ja tämä tuo tietysti sen ajatuksen lähemmäs, että kaikkea tällaista voidaan vahingoittaa, Haavisto sanoi.

Itämeren alueen turvallisuustilanne on huonontunut kaasuputkivuotojen jälkeen. Norjan suojelupoliisi on varoittanut kasvaneesta uhasta Norjan öljy- ja kaasukentillä Pohjanmerellä ja Ruotsi on tehostanut Ringhalsin ja Forsmarkin ydinvoimaloiden turvatoimia entisestään.

Asiantuntijat varoittivat jo ennen ensimmäisen Nord Stream -kaasuputken rakentamista mahdollisista hyökkäyksistä putkea vastaan. Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen (FOI) raportissa vuodelta 2007 kerrottiin kaasuputken haavoittuvuudesta mahdollisen räjäytyksen takia, kirjoittaa .

Raportissa sanottiin, että betonikuoresta huolimatta yksi sukeltaja riittää kiinnittämään räjähdyspanoksen.

Raportin laatijoille oli selvää, että Nord Streamiin liittyi joukko turvallisuuspoliittisia ongelmia. Sen olisi pitänyt herättää tärkeitä kysymyksiä, sanoo FOI:n turvallisuuspoliittisen yksikön johtaja Mike Winnerstig lehdelle.