Nordic Business Forum -livestriimi tuo mailmanluokan puhujat Saloon

Salo IoT Campuksella pääsee seuraamaan maksutta Nordic Business Forum -livestriimiä 20.-21.9.2022. Kaksipäiväinen tapahtuma tuo Saloon innostavia puheenvuoroja maailmanluokan puhujilta.

Nordic Business Forum järjestetään nyt kahden vuoden tauon jälkeen Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma on striimataan livenä useille eri paikkakunnilla, nyt myös Saloon. Tämän vuoden teemana on tulevaisuuden johtaminen.

Tiedossa on puheenvuoroja johtajuuden teemoista ja siitä mihin suuntaan ollaan liike-elämässä menossa. Tapahtuma toimii myös verkostoitumis- ja näkemyksien jakamismahdollisuutena yrityksille, päätöksentekijöille ja opiskelijoille.

Kahden päivän tapahtumassa on puhujina huippuasiantuntijoita maailmalta, jotka jakavat oman näkemyksensä kestävästä johtamisesta, tulevaisuuden organisaation rakentamisesta ja kehittämisestä. Tilaisuudessa on puhujina esim. kirjailija Yuval Noah Harari (mm. Sapiens , Homo Deus ), jonka luento The Most Important Skills for the Future of Work kuullaan keskiviikkona 21.9. klo 12.30.

Tiistaina 20.9. klo 13-19 puhujina ovat professori Amy Edmondson (Harvard Business School) ja yrittäjä Petter Stordalen (Nordic Choice Hotels) ja lukuisia muita.

Nyt kun maailman muuttuu nopeasti yhä arvaamattomammaksi, saattaa olla, että Yhdysvaltalainen ekonomisti, Joseph Stiglitz tulee olemaan yksi kohahduttavimmista puhujista. Hän puhuu maailmantalouden tilasta ja tulevaisuuden näkymästä.

Puheenvuorojen välissä on mahdollisuus verkostoitua, vaihtaa ajatuksia sekä tavata muita aiheista kiinnostuneita livenä Salo IoT Campuksella. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä viisi paikallista yrityskentän toimijaa: OP Lounaismaa, Asianajotoimisto Fenno, Salon Kauppakamariosasto, Salo IoT Campus ja Yrityssalo.

Nordic Business Forum on järjestetty vuodesta 2010 alkaen. Tapahtuma on tullut tunnetuksi sekä vuosittain vaihtuvista teemoistaan että maailmanlaajuisesti erittäin tunnetuista puhujista. Näiden nimien joukkoon kuuluvat muun muassa Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama, Kalifornian entinen kuvernööri Arnold Schwarzenegger, Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore sekä brittimiljardööri sir Richard Branson.

Jyväskylässä aikoinaan alkanut tapahtuma muutti järjestämispaikkansa Helsinkiin ja on nyt levinnyt myös muihin Pohjoismaihin. Tapahtuma kasaa vuosittain merkittävän yleisön; 2018 Helsingissä järjestettyyn NBF:ään osallistui reilut 7500 vierasta yli 40 eri maasta. Osallistujista lähes neljäsosa oli toimitusjohtajia.