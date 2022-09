Uutuuttaan hohtavan hopeanuolen nokalla möyryää 15,6-litrainen kuusisylinterinen diesel-kone, joka kehittää 510 hevosvoimaa ja tarjoaa 2 600 Newtonmetrin väännön. Ohjaamo edustaa alan viimeisintä osaamista, ja muun muassa sivupeilejä autossa ei ole. Kamerat kuvaavat jokaisen nurkan ja tarjoavat kuljettajalle tarkan, katvealueetkin kattavan kuvan ohjaamon näyttöruudulle.

Auto on täysin ilmajousitettu ja siinä on käsittelyä helpottava ohjaava teli. Perälautanosturi kuuluu varustukseen ja kuormatila on sivulta täysin avattavissa.

Mercedes-Benz Actros 2551 on salolaisen Oranta Logisticsin uusin hankinta, joka näyttää suuntaa minkälaisella kalustolla tavara tänään ja huomenna Suomessa liikkuu. Orannan laivastossa uusi Actros on auto numero kahdeksan, sen lisäksi ajetaan viidellä edellisen sukupolven Mercedes-kuorma-autolla sekä kahdella pakettiautolla.

– Kovin vanhalla kalustolla ei voi ajaa, sillä asiakkaat arvostavat vähäpäästöisyyttä. Käytännössä se tarkoittaa vähintään Euro5- ja mieluiten Euro6-luokituksen diesel-moottoreita, sanoo Pasi Oranta.

Päästöillä on väliä ja niin on polttoaineen hinnallakin. Oranta Logisticsin jokaisella autolla ajetaan keskimäärin 80 000–100 000 kilometriä vuodessa. Elokuun puoliväliin mennessä dieseliä on ostettu noin 57 000 litran edestä.

Ja nimenomaan perinteistä dieseliä eikä biodieseliä:

– Biodieselin litrahinta on tällä hetkellä 22 senttiä korkeampi kuin dieselillä. Se puoltaa perinteisen dieselin käyttämistä, Oranta kertoo.

Pasi Oranta aloitti kuljetusyrittäjänä 1990-luvun alussa, kahdella autolla ja keskellä syvintä lamaa.

– Aloitin ostamalla auton, jolla oli jo valmiiksi ajoa. Kuljetin konttoritarvikkeita Helsinkiin. Sain kaksi liikennöintilupaa, ja hankittiin lisäksi ensimmäinen uusi auto. Silloin laman kourissa oli aika kovat ajat, hän kertoo.

Ensimmäiset autot ostettiin käytettyinä.

– Isäni sanoi, että jos et pysty uutta autoa ostamaan, kannattaa lopettaa nämä hommat. Nykyään tämä onkin totta, päästörajoitusten ja toimintavarmuuden vuoksi.

Nyt Oranta Logisticsilla on edessään sukupolvenvaihdos. 68-vuotias Pasi Oranta on eläköitymässä ja toimintaa jatkavat Janne ja Erkka Oranta. Toimitusjohtajuus siirtyy Janne Orannalle ja varastoista vastaa pikkuveli Erkka Oranta.

– Lähdemme modernisoimaan asioita, jotka helpottavat ajojärjestelyjä sekä kehittämään toiminnanohjausjärjestelmiä. Tulemme panostamaan entistä vahvemmin kuljetus- ja varastointipalveluiden kehittämiseen ja kasvattamiseen, sanoo Janne Oranta.

Kasvuvauhti on kiivas. Viime vuoteen verrattuna kuluvan vuoden liikevaihto on yli kaksinkertaistumassa. Kuuden viimeksi kuluneen kuukauden aikana kalustoon ja uusiin varastoihin on investoitu miljoona euroa.

Kaikki satsaukset tähtäävät tehokkuuden kasvattamiseen – ja samaiset järjestelmien modernisoinnit pitävät Janne Orannan mukaan huolen siitä, että firman kannattavuus säilyy kovassakin kasvutahdissa.

Entä mikä on logistiikkayrittäjien näkymä lähitulevaisuuden käyttövoimamuotoihin? Kulkevatko myös Oranta Logisticsin autot joskus sähköllä?

– En näe, että diesel olisi lähitulevaisuudessa poistumassa. Uskon enemmän vetyyn kuin täyssähköön, sanoo Erkka Oranta.

– Sähkö saattaa toimia lähijakelussa, mutta ei raskaalla kalustolla esimerkiksi Salo–Helsinki-väliä ajettaessa.

Kokonaisuutena energianäkymä on kahden sukupolven Orantojen mielestä sumea, sillä voittavaa konseptia ei välttämättä ole vielä edes keksitty. Siksi Meriniityn pääkonttorissa keskitytäänkin omien vahvuuksien vahvistamiseen, sillä ne ovat keskisuuren kuljetusfirman vahvuus jättiläismäisiä kilpailijoita vastaan:

–Joustavuus on kilpailuetumme. Kuljetamme ovelta ovelle ja tavara on tarvittaessa saman päivän aikana asiakkaalla. Meillä tavara ei kulje minkään terminaalin kautta, sanoo Pasi Oranta.