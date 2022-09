Ovensuukyselyt: Ruotsidemokraatit toiseksi suurin puolue, puolueblokit käytännössä tasoissa

Ruotsin television SVT:n ovensuukyselyn mukaan ruotsidemokraatit nousee maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi 20,5 prosentin äänisaaliilla.

Kahden hallituspohjavaihtoehdon kannatus sen sijaan on käytännössä tasoissa. Punavihreä blokki olisi saamassa SVT:n mukaan 49,8 prosenttia ja porvariblokki 49,2 prosenttia äänistä. Jos vaalitulos olisi tämä, saisivat punavihreät valtiopäiville 176 ja porvarioppositio 173 paikkaa.

TV4:n hieman aiemmin julkistaman ovensuukyselyn mukaan punavihreät puolueet olisivat saamassa yhteensä 50,6 prosentin ja porvarioppositio 48 prosentin äänisaaliin.

Blokkien välinen ero kyselyissä on käytännössä niin pieni, että sitä ei voi pitää varmana ennusteena lopullisesta vaalituloksesta.

Molempien kyselyiden mukaan kummankin blokin kaikki puolueet olisivat selviytymässä yli neljän prosentin äänikynnyksen, niukimmin alle viiden prosentin kannatuslukemiin jäämässä olleet liberaalit.

Suurimman puolueen asema säilyy selkeästi ja odotetusti sosiaalidemokraateilla. Molemmat kyselyt povasivat nykyiselle pääministeripuolueelle yli 29 prosentin äänisaalista.

Varsinaisen ääntenlaskun käynnistymistä jouduttiin Ruotsissa odottamaan yliajalle. Syynä oli se, että kello 21 Suomen aikaa vaalihuoneistojen sulkeutuessa jonossa olevat aiottiin vielä päästää äänestämään.

Ruotsin vaaliviranomaisen edustaja arvioi , että paikoin tämä voi tarkoittaa äänestyksen jatkumista jopa kello 23:een Suomen aikaa.

Jonoutuminen johtui ilmeisesti siitä, että äänestäjät käyvät uuden järjestelyn mukaan noutamassa eri vaalilipukkeet sermin takaa vaalisalaisuuden säilyttämiseksi. Vaaliviranomainen kertoo varoittaneensa jo ennen vaaleja, että järjestely hidastuttaa äänestyksen sujumista.

Valtiopäivävaalien lisäksi Ruotsissa järjestettiin sunnuntaina myös alue- ja paikallisvaalit. Vaalituloksen selviämistä hidastaa se, että ennakkoääniä ei lasketa etukäteen vaan vasta varsinaisen äänestyksen päätyttyä. Kaikki ennakkoäänet eivät edes ehdi vaalipäivän laskentaan vaan ne käsitellään vasta keskiviikkona.

Äänestäjällä on Ruotsissa myös oikeus ”katua” ennakkoääntään, eli hän voi käydä äänestämässä toistamiseen itse vaalipäivänä. Tuo ääni jää silloin voimaan

Sosiaalidemokraattisen sisarpuolueensa kampanjointia seuraamassa ja tulosta jännittämässä oli myös kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.). Hän muistutti Ruotsin valmistautuvan vuodenvaihteessa alkavaan EU-puheenjohtajuuteen.

– Olisi varmasti kaikkien etu, että hallituskokonaisuus löytyisi mahdollisimman pian, mutta pitää kunnioittaa ruotsalaista demokratiaa ja antaa sille se aika, minkä se tarvitsee, Skinnari kertoi STT:lle puhelimitse Tukholmasta.

Hänen mukaansa ruotsalaisdemareilla on syytä olla tyytyväisiä puolueensa hyvään kannatukseen sekä siihen, että pääministeri Anderssonin hallitus on selvinnyt monien kriisien keskellä. Seuraavan hallituksen pohjaratkaisu on silti täysin auki. Suomen kannalta on Skinnarin mukaan tärkeintä, että yhteistyö länsinaapurin kanssa jatkuu ja syvenee entisestään.

– Ruotsi on meille ylivoimaisesti tärkein kumppani, oli hallituspohja mikä tahansa, hän tiivisti.

Skinnari sanoi olevansa suomalaisena ylpeä siitä, että meillä puolueet kykenevät sopimaan hallitusyhteistyöstä aina kulloisenkin vaalituloksen mukaisesti. Ruotsista voisi hänen mukaansa taas ottaa esimerkkiä siinä, että ihmisten halu vaikuttaa eli äänestää on niin suurta.

Lähteinä mm. SVT, TV4 ja uutistoimisto TT

Niilo Simojoki

LEHTIKUVA / AFP

