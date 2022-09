Päätökset kiinteistöistä odottavat Salon tulevia kirkkovaltuutettuja

Kirkollisvaaliehdokkaiden määrä laski Salossa rajusti viime vaaleista. Ehdokkaita on viidellä listalla yhteensä 87. Valtuustossa on 33 paikkaa.

Salon Seudun Sanomien haastattelemien Vaalipäälliköiden ja muiden listojen kokoamisesta vastaavien mukaan ehdokkaiden käy aina vain vaikeammaksi.

Ehdokaslistoja tutkaillut kirkkoherra Timo Hukka lukee niistä muutakin kuin ehdokkaiden määrän.

– Pudotusta ei näy niiden joukossa, jotka ovat tälläkin hetkellä seurakunnan luottamustehtävissä. On hyvä, että kokemusta on mukana ja että tehtävissä halutaan jatkaa, hän sanoo.

– Toivottavaa tietysti on, että mukaan tulisi nuorta väkeä, joka olisi kiinnostunut seurakunnan toiminnasta. Luottamushenkilöiden pitäisi edustaa mahdollisen laajasti monenlaisia seurakuntalaisia.

Seurakunnassa on kymmenittäin muitakin luottamushenkilöpaikkoja kuin valtuutetun tuoli. Tulevalle nelivuotiskaudelle tarvitaan taas jäseniä alueneuvostoihin ja esimerkiksi kasvatuksen ja julistuksen johtokuntiin.

– Niissä pääsee paremmin kiinni seurakunnan työhön kuin valtuustossa, jossa päätetään talousarviosta, veroprosentista ja kiinteistöjen myynnistä, Hukka sanoo.

Luottamushenkilöorganisaatio on seurakunnissa rakenteeltaan samanlainen kuin kunnissa. Ylin päättävä elin on valtuusto. Kunnanhallitusta vastaa kirkkoneuvosto, jonka puheenjohtaja ei tosin ole luottamushenkilö vaan kirkkoherra. Lautakuntia vastaavat johtokunnat.

Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa valtakunnallinen äänestysprosentti oli 14,4. Salossa äänioikeuttaan käytti 14,3 prosenttia seurakuntalaisista.

– Ihmisiä pitää kannustaa viestinnällisesti, mutta eniten äänestysvilkkauteen vaikuttaa ehdokkaiden vetovoima ja kuinka paljon he tekevät työtä ruohonjuuritasolla, sanoo Hukka.

Vaikutusta on myös ennakkoäänestyspaikoilla. Viime vaaleissa eniten äänestettiin kauppakeskuksissa Plazassa ja Prismassa. Ne ovat äänestyspaikkoina nytkin.

Ensi vuoden alussa aloittava kirkkovaltuusto tekee ensimmäisen vuoden aikana strategian seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Se ohjaa tulevaa päätöksentekoa.

Strategioissa on pitkälti pitäydytty, Hukka arvioi. Hän sanoo myös, että toimintaa on tasapainotettu aika rankasti.

Valtuusto tulee linjaamaan seurakunnan lukuisten kiinteistöjen tulevaisuutta.

– Kiinteistöstrategian pohjatyö valmistuu syyskuussa. Kun faktat käytöstä ja kustannuksista ovat koossa, voidaan päättää, mitkä tilat säilyvät käytössä ja mitkä eivät.

Hukan mukaan kiinteistöjen määrä ei sinänsä ole ongelma.

– Ongelma on, että ne ovat väärissä paikoissa. Tai oikeissa paikoissa, mutta vääränlaisia. Kun niitä on rakennettu tai hankittu, tilanne on ollut toisenlainen kuin nyt.

Suurin osa Salon kirkkovaltuutetuista haluaa jatkaa

Salon kirkkovaltuuston nykyisistä jäsenistä 26 on ehdolla uuteen valtuustoon. Valtuustossa on 33 jäsentä.

Vaikka suurin osa Salon 87 kirkollisvaaliehdokkaasta on mukana poliittisten puolueiden tai puoluetaustaisilla listoilla, harva ehdokkaista istuu kaupunginvaltuustossa.

Kirkkovaltuustopaikkaa tavoittelee seitsemän kaupunginvaltuutettua. Nykyisessä kirkkovaltuustossa heitä on kahdeksan.

Somerolla kirkkovaltuuston on ehdolla 42 seurakuntalaista. Heistä 13 kuuluu nykyiseen valtuustoon. Nykyiseen kaupunginvaltuustoon seurakuntavaalien ehdokkaista kuuluu yhdeksän.

Salon ja Someron kirkollisvaaliehdokkaiden nimet löytyvät täältä.

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20. marraskuuta.