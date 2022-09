Päävalmentaja Tuovi: Meidän pitää pelata turnauksen paras ottelu – Kroatian huomio Markkasessa

Suomi pelaa paikasta kahdeksan parhaan joukossa, kun se kohtaa Kroatian koripalloilun EM-kisojen ensimmäisellä pudotuskierroksella. Ottelu alkaa Berliinissä kello 15.45.

Lauri Markkanen on ollut Suomen tärkein pelaaja alkulohkopeleissä, ja Kroatia keskittyy varmasti hänen vartioimiseensa.

– Varmasti he antavat erilaisia lookeja (puolustuksessa). En tiedä, tuleeko tuplausta, mutta varmasti he haluavat palloa pois minun käsistäni, Markkanen ennakoi eilen.

Suomi haluaa vauhdittaa peliä, kun taas Kroatia haluaa hidastaa ja antaa tähtiensä pelata yksi vastaan yksi.

– Odotan, että Kroatia tekee kuten Serbia meitä vastaan alkulohkossa ja tuo peliin aika paljon fyysisyyttä. He pyrkivät vaikeuttamaan meidän liikettämme. On ihan selvä, että hyvät maat eivät halua päästää meitä juoksemaan, Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi sanoi.

Suomi ja Kroatia kohtasivat viimeksi heinäkuun alussa MM-karsintapelissä, jonka Suomi voitti Markkasen loppuhetkien kolmosella. Kroatia taktikoi itsensä nimenomaan Suomea vastaan, vaikka todennäköisesti joukkue laskelmoi myös, että se välttää Slovenian puolelle turnauskaaviota joutumisen.

– He kokivat varmasti, että me ryöstettiin silloin voitto heiltä (MM-karsinnassa). Tämä on peli, jossa kaikki ovat jännittyneitä. Meidän pitää pelata turnauksen paras ottelu, kaikki muu katoaa ottelun sisälle, Tuovi ennakoi.

Koripalloilu on numeroiden laji, ja 2000-luvulla tilastoanalytiikka on mullistanut lajin pelitaktiikan. Mutta lajin yleisimmät numerot voivat joskus olla vuosikausia pielessä – kysykää vaikka Sasu Salinilta.

Koripalloliiton ja EM-kisojen nettisivuilla Salinin pituudeksi ilmoitetaan 191 senttimetriä. Kymmenen vuotta sitten Koripalloliitto ilmoitti Salinin pituudeksi peräti 192 senttiä, mutta myös 191 senttiä vaikuttaa suurpiirteiseltä luvulta.

Asia täytyy tarkistaa Salinilta itseltään.

– 189 ja 83 kiloa. Ne ovat oikeat mitat, Salin vastaa.

Mistä väärät tiedot ovat peräisin?

– En oikein tiedä. Korkeilla kengillä kun on ollut ensimmäisissä mittauksissa ja vähän varvistaa, Salin hymyilee.

Koripalloliiton nettisivuilla Salin painaa 90 kiloa, mutta hän ei muista olleensa vaa’alla matkalaukku kädessään.

– Ikinä en ole painanut 90 kiloa.

Liioittelu on koripallossa ikivanha ja maailmanlaajuinen tapa, mutta NBA-koripalloliigassa totuudenjälkeinen aika päättyi syksyllä 2019, jolloin NBA alkoi vaatia joukkueilta lääkärintodistukset pituuksista. Lukuisien pelaajien mitat kutistuivat – yhtenä heistä Lauri Markkasen, jonka pituus putosi 213 sentistä 211 senttiin, kun hän siirtyi Chicagosta Clevelandiin.

– Mun tilanteessa sillä ei ehkä ole niin väliä, onko se 191 vai 189, Salin sanoo.

Päävalmentajan Lassi Tuovin puheiden perusteella se on totta. Tuovin puheista voi päätellä, että Salinin merkitys on suorastaan mittaamaton.

– Sasu on niitä ihmisiä, jotka luovat muihin ihmisiin energiaa, iloisuutta ja rentoutta. Sellaiset ihmiset ovat äärimmäisen tärkeitä tällaisessa turnauksessa. Hän on äärimmäisen hyväsydäminen ja kentällä äärimmäisen kovapäinen. Hänestä on kasvanut aikamoinen liideri, Tuovi sanoo.

Salin tietää sen itsekin. Koripallomaajoukkueen fanitapaamisessa Prahassa Salin muistutti yleisöä, että joukkueen kapteeni Shawn Huff on ehdolla ensi vuoden eduskuntavaaleissa – ja että hän on itse ehdolla koripallomaajoukkueen kapteeniksi.

– Tiedostan, että olen vanhin seuraavaksi. Totta kai tiedossa on, että Shawn lähtee, 31-vuotias Salin sanoo.

Salin sanoo pistävänsä Huffille leikkimielisesti kampoihin. EM-kisoissa Huff on esimerkiksi yrittänyt saada joukkueen pelaajat pelin jälkeen suihkuun ennen puhelimille siirtymistä tai halunnut vaikuttaa matkustusasuihin.

– Anarkia käy valtoimenaan. Ihan pieniä juttuja ne ovat, mutta aina kun jollain on vähänkin enemmän auktoriteettiä, sitä pitää leikkimielisesti vastustaa, Salin naureskeli ennen kuin hänen vastauksensa keskeytti Suomen apuvalmentaja Mikko Larkas, jonka mielipide kuului: ”Sasu kapteeniksi”.

Salin tietää itsekin roolinsa joukkueen hengenluojana.

– Kyllä, ja varsinkin kun näkee, että omalla hölmöydellä voi nostaa tunnelmaa. Tykkään nostaa joukkueen henkeä ja olla hassuttelija. Toisaalta nämä ovat pitkiä rupeamia ja kyllä välillä tekee hyvää olla iisimmin huoneessa, kuulokkeet korvilla yksin, Salin sanoo.

Salinin huonekaveri EM-kisoissa on viimeistä kertaa Petteri Koponen. Molemmat ovat perheenisiä, mutta ainakin Salinille maajoukkueen matkaan lähtö on yhtä mieluista kuin nuorena tulokkaana.

– Rakastan kun saan olla kotona perheen kanssa, mutta niin kauan kuin tätä teen, on siistiä tulla tänne. Ainakin omassa mielessäni tämä on yhtä siistiä kuin kymmenen vuotta sitten. Porukka ympärillä vaihtuu, mutta kyllä muuten on sama fiilis.

Raiko Häyrinen