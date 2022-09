Päävalmentaja Tuovi: Meidän pitää pelata turnauksen paras ottelu

Suomi pelaa paikasta kahdeksan parhaan joukossa, kun se kohtaa Kroatian koripalloilun EM-kisojen ensimmäisellä pudotuskierroksella. Ottelu alkaa Berliinissä kello 15.45.

Lauri Markkanen on ollut Suomen tärkein pelaaja alkulohkopeleissä, ja Kroatia keskittyy varmasti hänen vartioimiseensa.

– Varmasti he antavat erilaisia lookeja (puolustuksessa). En tiedä, tuleeko tuplausta, mutta varmasti he haluavat palloa pois minun käsistäni, Markkanen ennakoi eilen.

Suomi haluaa vauhdittaa peliä, kun taas Kroatia haluaa hidastaa ja antaa tähtiensä pelata yksi vastaan yksi.

– Odotan, että Kroatia tekee kuten Serbia meitä vastaan alkulohkossa ja tuo peliin aika paljon fyysisyyttä. He pyrkivät vaikeuttamaan meidän liikettämme. On ihan selvä, että hyvät maat eivät halua päästää meitä juoksemaan, Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi sanoi.

Suomi ja Kroatia kohtasivat viimeksi heinäkuun alussa MM-karsintapelissä, jonka Suomi voitti Markkasen loppuhetkien kolmosella. Kroatia taktikoi itsensä nimenomaan Suomea vastaan, vaikka todennäköisesti joukkue laskelmoi myös, että se välttää Slovenian puolelle turnauskaaviota joutumisen.

– He kokivat varmasti, että me ryöstettiin silloin voitto heiltä (MM-karsinnassa). Tämä on peli, jossa kaikki ovat jännittyneitä. Meidän pitää pelata turnauksen paras ottelu, kaikki muu katoaa ottelun sisälle, Tuovi ennakoi.