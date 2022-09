Kaupungin uusi hammashoitola saattaa siirtyä pois Perniöstä syksyn aikana.

Siirrettävä hammashoitola aloitti Perniössä kesäkuussa, ja siellä ovat työskennelleet remontin takia suljettuna olleen Moision hammashoitolan hammaslääkärit.

Salon johtavan hammaslääkärin Ari Nyystin mukaan Moision hammashoitola avataan korjaustöiden jälkeen uudelleen lokakuussa.

Perniössä työskennelleet hammaslääkärit ovat kuitenkin sanoutuneet tällä välillä irti, ja Moisioon haetaan parhaillaan uusia ammattilaisia.

– Voi sanoa, että Perniön yksikön jatko on katkolla. Molemmat siellä töitä tehneet hammaslääkärit ovat irtisanoutuneet. Meillä on nyt kaksi hakua päällä Moision hammashoitolaan, ja sinne saamme todennäköisesti uudet työntekijät. Perniöön on kuitenkin haastavaa saada hammaslääkäreitä. Omasta väestäkään ei ole ollut kiinnostusta siirtyä sinne, Nyysti kertoo.

Nyystin mukaan perniöläiset ovat antaneet hammashoitolasta pelkästään positiivista palautetta. Hänen mielestään on harmi, että nyt ollaan tässä tilanteessa.

Hammaslääkäripula koskee Perniön lisäksi Suomusjärveä ja Kuusjokea.

– Kun aloitin Salossa, kummassakin oli vakinainen hammaslääkäri. Sen jälkeen olemme saaneet vain lyhytaikaisia sijaisia, keväällä 2020 Saloon tullut Nyysti vertaa.

Saloon hakeutuu hänen mukaansa nuoria ja vasta valmistuneita hammaslääkäreitä. Heitä ei voi sijoittaa paikkaan, jossa joutuu työskentelemään yksin.

– Nuoret hakeutuvat mielellään paikkoihin, jossa saa ohjausta. Meillä Salossa se on ollut vahvuutena, ja siksi olemme saaneet hyvin uusia hammaslääkäreitä.

Yksi pullonkaula rekrytoinneissa on, että kaupunki ei löydä avustavaa hammashoitajaa hammaslääkärin työpariksi.

– Perniössä yksi vaihtoehto olisi tietenkin, että ostettaisiin palvelu Kimalan Kylähammaslääkäriltä.

”Tulevaisuuden kannalta tilanne on kuin sökössä. Suurin osa korteista on piilossa.”

Salon kaupunki on vuokrannut Perniön siirrettävän hammashoitolan kolmeksi vuodeksi. Ari Nyystin oma ajatus on, että yksikkö voitaisiin siirtää läntiselle terveysasemalle vuokra-ajan lopuksi.

Hän korostaa, että mitään päätöksiä asiassa ei ole vielä tehty. Päätöksen tekee sosiaali- ja terveyslautakunta.

– Siirto läntiselle terveysasemalle toisi meille kaksi puuttuvaa hoitohuonetta sellaiseen paikkaan, johon olisi mahdollista löytää myös tekijöitä. Yksikössä on uudet koneet ja laitteet, ja se on aivan toimiva hammashoitola, Nyysti perustelee.

Oman epävarmuutensa tilanteeseen tuo sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle ensin vuoden alussa.

Ari Nyystin mukaan Salon suun terveydenhuollon tilanne on kokonaisuutena hyvä. Kiireettömään hoitoon pääsee kolmessa kuukaudessa.

– Tulevaisuuden kannalta tilanne on kuin sökössä. Suurin osa korteista on piilossa. Hyvinvointialue tuo lisää kysymysmerkkejä. Ensi vuosi mennään varmasti kuten nytkin, mutta entä sen jälkeen?

Ari Nyysti jää Salon johtavan hammaslääkärin virasta eläkkeelle 18. syyskuuta. Siihen asti hän työskentelee enää osa-aikaisesti.

Salon uudeksi johtavaksi hammaslääkäriksi on valittu terveydenhuollon erikoishammaslääkäri Heljä Mäklin, joka aloitti työssään maanantaina. Mäklin on ollut aiemmin Oulun kaupungin palveluksessa.

Yksityinen Kylähammaslääkäri on tyytyväinen alkuunsa Perniössä

Perniön hammashoitola suljettiin vuonna 2015 sisäilmaongelmien takia. Sen jälkeen alue oli vuosia ilman hammashoitolaa. Salon kaupungille on tehty useita aloitteita, joissa on toivottu asian korjaamista.

Tänä vuonna kirkonkylä sai kerralla kaksi uutta hammashoitolaa. Somerolainen Kimalan Kylähammaslääkäri aloitti yksityisen vastaanoton Perniössä kevättalvella, ja kaupunki toi Perniöön siirrettävän yksikön kesäkuussa.

– Vastaanottomme on ollut pelkästään positiivista. Ihmiset ovat olleet tosi hyvillään, että olemme tulleet sinne. Toiminta on lähtenyt kivasti käyntiin, ja suhtaudumme positiivisesti tulevaisuuteen, Kimalan Kylähammaslääkärin yrittäjä Päivi Suikkanen kertoo.

Kylähammaslääkärin vastaanotolla on työskennellyt alusta asti kaksikielinen hammaslääkäri Maja Löfgren työparinaan hammashoitaja Iira Viitanen. Toinen hammaslääkäri on Kairi Kirs. Yksikössä käy suuhygienisti sekä tarvittaessa erikoishammaslääkäri.

– Meillä on myös röntgenlaite, jolla voidaan ottaa leukojen ja hampaiston röntgenkuva. Esimerkiksi tällaisia asiakkaita ei tarvitse ajattaa Saloon asti, Suikkanen kertoo.

Kimalan kylähammaslääkäri on perustettu vuonna 2000. Someron keskustaan yritys siirtyi kymmenen vuotta sitten.

Perniöön vastaanotolla on Päivi Suikkasen mukaan käynyt asiakkaita Perniön lisäksi Särkisalosta, Kemiönsaaresta ja jopa Salosta.

– Meille pääsee, uskallan sanoa näin, samalla viikolla. Monelle on tärkeää, että pääsee nopeasti hammaslääkärille, hän sanoo.

Suikkanen sanoo yrityksensä olevan kiinnostunut ja halukas tekemään yhteistyötä myös Salon kaupungin kanssa.