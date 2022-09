Perunasato jää Suomessa pahimmillaan alle kolmanneksen alle odotusten

Perunan sadot ovat tänä vuonna pahimmillaan alle kolmanneksen odotettua pienempiä Suomessa. Asiasta kertoo maatalouden asiantuntijaorganisaatio ProAgria tiedotteessaan.

ProAgrian mukaan perunasadosta odotettiin lähes normaalia, mutta elo–syyskuun sateissa perunaa hukkui paljon erityisesti Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Sateista johtuen perunasadot ovat ProAgrian mukaan hyvin vaihtelevia ja viidenneksen tai jopa kolmanneksen odotettua pienempiä.

Varastotappioiden välttämiseksi perunan varastoinnissa ja tuulettamisessa täytyy olla tänä syksynä entistä tarkempi, tiedotteessa todetaan.

ProAgrian mukaan syysviljat on saatu puitua koko maassa ja kevätviljojen puinnit ovat loppusuoralla. Viimeisenä korjataan kauraa ja vehnää sekä öljykasveja.

Viljasadon laatu ja määrä ovat olleet monin paikoin hyvät. Syysrukiista ja -vehnästä saatiin hyvät sadot lukuun ottamatta Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon maakuntia. Alueet kärsivät ProAgrian mukaan talven jälkeen pahoja vaurioita, ja esimerkiksi syysvehnät olivat jo alusta asti heikot.

Kevätviljoista ohrasta ja kaurasta on saatu keskimääräinen sato lähes koko maassa. Kevätvehnän sato on ollut hyvä koko viljelyalueella paitsi Kymenlaaksossa, jossa sato on jäämässä välttäväksi.

ProAgrian mukaan varastovihannesten korjuukausi on vielä käynnissä. Sadosta on tulossa vähintään kohtalainen ja osittain jopa erittäin hyvä.

Satotasoon on vaikuttanut keskikesän lämpimän jakson vuoksi runsas kastelu mutta myös tuholaisten vähäinen määrä.

Eetu Halonen