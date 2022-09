Pienen budjetin suomalainen tieteiselokuva sai innokkaat aplodit Venetsiassa – Palimpsest on Hanna Västinsalon ensimmäinen pitkä elokuva

Venetsian elokuvajuhlilla sai maailmanensi-iltansa myös yksi pitkä suomalainen elokuva. Hanna Västinsalon kirjoittamassa ja ohjaamassa Palimpsestissa näyttelevät muiden muassa Riitta Havukainen, Krista Kosonen, Hannele Lauri ja Ilkka Heiskanen.

Suomessa elokuva on saanut vasta hyvin vähän huomiota. Yksi syy on tuotantotavassa. Västinsalon elokuva on kokonaan Venetsian elokuvajuhlien Biennale College Cinema -hankkeen rahoittama. Sillä ei ole Suomessa levittäjääkään.

Yhdysvalloissa elokuvaa opiskellut Västinsalo on omaehtoinen tekijä, joka tarttui mahdollisuuteen ja yllättyi itsekin.

– Tarina syntyi toukokuussa 2021, eli tässä ei ole takana vuosien kehittelyä, Västinsalo kertoo Venetsian Lidon Excelsior-hotellin rantabaarissa.

Ensimmäistä tai toista ohjaustyötään tekeville tarkoitettuun College Cinemaan lähetetään ehdotus hankkeesta. Kriteerit ovat erilaiset kuin suomalaisilla rahoittajilla, ja niin on tuotannon luonnekin. Pitkä elokuva tulee toteuttaa 150 000 euron budjetilla. Lokakuun 2021 työpajaan kutsuttiin hakijoista 12 projektia. Mentoroinnin ja uuden käsikirjoitusversion jälkeen niistä valittiin neljä, jotka saivat rahoituksen. Palimpsest oli yksi niistä.

– Sitten oli vapaat kädet ja yhdeksän kuukautta aikaa tehdä elokuva, Västinsalo kertoo.

Hänellä tai tuottaja Cyril Jacob Abrahamilla ei ollut vastaavaa kokemusta pitkästä elokuvasta.

– Ei ollut aikaa kyseenalaistaa, piti luottaa omaan vaistoon, Västinsalo kuvailee.

Elokuva valmistui muutamia päiviä ennen sen ensiesitystä.

– Mietin, ovatko hiukset ihan harmaat tämän jälkeen.

Palimpsest on fantasia- tai tieteistarina, joka kerrotaan arkisen draaman näköisesti tämän ajan Helsingissä. Termi palimpsesti tarkoittaa käsikirjoitusta tai taideteosta, joka on tehty aiemman päälle.

Västinsalon elokuvassa pohditaan koko elämän elämistä uusiksi. Päähenkilöt Tellu ja Juhani osallistuvat kokeelliseen geeniterapiaan, joka kääntää vanhenemisprosessin taaksepäin.

Henkilöhahmot ovat luonteiltaan hieman juroja suomalaisia, mikä tuo korkealentoiseen tarinaan lakonisen humoristista sävyä. Tellua ja Juhania eri-ikäisinä näyttelevät muiden muassa Havukainen, Kosonen, Antti Virmavirta ja Leo Sjöman.

Suomalaisen pitkän elokuvan keskibudjetti on ollut 1,5 miljoonaa euroa, joten Palimpsestilla oli käytössään kymmenesosa siitä. Keskeisenä motivaattorina oli tieto, että teokselle on luvattu maailmanensi-ilta Venetsiassa, joka on yksi Euroopan kolmesta suuresta elokuvafestivaalista Cannesin ja Berliinin rinnalla.

Västinsalo ylistää työryhmäänsä. Esimerkiksi Jonathan Maxwellin lavastussuunnittelu on niukkuudesta huolimatta kuin ammattilaisbudjetilla toteutetusta elokuvasta.

Venetsiaan Palimpsestia juhlimaan tuli parikymmentä tekijää. Näytös ylitti kaikki odotukset, Västinsalo kertoo. Hän ei ollut valmistautunut siihen, että aplodit kestäisivät lopputekstien yli.

– Riitalle (Havukainen) sanoin, että pitäisikö noille sanoa, että voisivat jo istua alas. Iski tällainen suomalainen nolous, Västinsalo kuvailee.

College Cinema on aiemmin rahoittanut Suomeen Hannaleena Haurun elokuvan Fucking With Nobody (2020). Siinä takana oli tunnettu tuotantoyhtiö, myös Juho Kuosmasta tuottava .

Västinsalo ei vielä tiedä seuraavaa hankettaan. Yhdeksän kuukauden puristus saada Palimpsest valmiiksi ei jättänyt aikaa muuhun. Aiemmin suunnitteilla on ollut lisää scifiä ja kauhua.

– Kaikissa tarinoissani on keskeistä, että ne olisivat viihdyttäviä. Pääsisi irti arjesta, Västinsalo kuvailee.

– Ja että jäisi jotain tuonne takaraivoonkin, jotain mitä pohtia vielä nukkumaan mennessä.

Kalle Kinnunen