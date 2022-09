Salolaislähtöinen talotekniikkayritys myyty Ruotsiin

Ruotsalainen talotekniikkakonserni Currentum Ab laajentaa toimintaansa Suomeen ja ostaa salolaislähtöisen Laiho Group Oy:n sekä Laihon Sähkö Oy:n.

Sovittujen yritysjärjestelyjen mukaan suomalaiset talotekniikkayhtiöt siirtyvät 3. lokakuuta osaksi ruotsalaista Currentumia. Se laajentaa Suomeen, koska näkee suuria mahdollisuuksia tarjota eteläisen Suomen sähkö-, vesi-, ilmanvaihto- ja lämpöasennuksissa sekä huolto- ja kunnossapitopalveluissa. Currentumin taustalla on ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö Axcel.

Noin sata talotekniikan ammattilaista työllistävä Laiho Group Oy on merkittävä talotekniikan toimija pääkaupunkiseudulla sekä Salon ja Turun talousalueilla. Laiho Group jatkaa toimintaansa nykyisellä johdolla, omalla nimellään ja nykyisissä toimipisteissä Helsingissä, Salossa ja Turussa. Henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä.

Laihon Sähkön nimi poistuu käytöstä. Salon toiminnot ovat jatkossa osa Laiho Group Oy:tä.

– Talotekniikka-ala kansainvälistyy ja yhdistyy, sillä isommilla kokonaisuuksilla on parhaat mahdollisuudet selvitä haastavilla markkinoilla, Laiho Group Oy:n toimitusjohtaja Ismo Ilola toteaa tiedotteessa.

Omistajanvaihdos ei vaikuta vaikutusta Laiho Groupin toimintaan tai asiakkuuksiin, vaan ne jatkuvat entisellään. Yrityksen toiminta jatkuu suomalaisena osakeyhtiönä.

Laiho Group Oy sähköistää ja huoltaa liike- ja toimistotiloja, teollisuuskiinteistöjä, julkisia tiloja ja taloyhtiöitä. Laihon Sähkö on toiminut vain Salossa palvellen myös kuluttaja-asiakkaita. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 14 miljoonaa euroa.

Yrityskaupan jälkeen Laiho Group on osa kasvavaa pohjoismaista konsernia. Currentum on lämmitys-, putkisto-, sprinkleri-, ilmanvaihto-, energia-, automaatio-, sähkö- ja turvallisuusmarkkinoiden johtava talotekniikkakonserni. Siihen kuuluu yli 40 yritystä, joilla on noin 30 toimipistettä Ruotsissa ja Suomessa.

Currentum-konsernin omistajia ovat yhtiöiden yrittäjät ja Axcel. Currentumilla on noin 1 300 työntekijää. Sillä on 3,5 miljardin Ruotsin kruunun liikevaihto.