Poliisi: Yhdysvaltojen opioidikriisistä tuttua, huumausaineena erittäin vaarallista kipulääkettä kaupattu pk-seudulla

Poliisi epäilee, että pääkaupunkiseudulla on levitetty suuria määriä Yhdysvaltojen opioidikriisistä tuttua oksikodonia.

Oksikodoni on puolisynteettinen opioidi, jota käytetään morfiinin tavoin keskivaikean ja vaikean kivun hoidossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päivitetyn vaarallisuusarvion mukaan sitä voidaan pitää erittäin vaarallisena huumausaineena.

Poliisin mukaan oksikodonivalmiste OxyContinia on myyty netissä ja katukaupassa jopa yli 100 euron tablettihintaan, kun apteekissa yksittäisen tabletin hinta on runsaan euron. Tabletteja on tuotu Suomeen ulkomailta.

Poliisin mukaan käyttäjillä on syntynyt lyhyessä ajassa voimakas riippuvuus oksikodoniin. He ovat käyttäneet jopa kymmenen OxyContinia päivässä ja ovat riippuvuuden takia joutuneet kuluttamaan säästönsä tai myymään omaisuuttaan käyttöään rahoittaakseen, poliisi kertoo.

Poliisin mukaan jotkut käyttäjät ovat menettäneet työpaikkansa riippuvuudesta aiheutuneiden elämänhallintaongelmien takia.

− Poliisi on myös joutunut tekemään esitutkinnan yhteydessä lastensuojeluilmoituksia vanhempien oksikodonin käytön takia. Esitutkinnan perusteella riippuvaiseksi on joutunut ihmisiä sosiaaliseen asemaan, ikään, sukupuoleen, rikoshistoriaan tai sen puutteeseen katsomatta, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Toni Uusikivi sanoo tiedotteessa.

Erikoispiirteenä tutkinnassa on tullut ilmi OxyContineiden käyttö polttamalla. Poliisin mukaan mahdollisena merkkinä siitä ovat erilaiset lasiputket ja foliot, joihin jää tumma viiva, kun pilleriä kuumennetaan folion päällä. Käyttäjäkunnassa oksikodonivalmisteista on poliisin mukaan käytetty eri nimityksiä kuten ”contti”, ”oxy” ja ”frogi”.

Rikoskokonaisuudessa on poliisin mukaan levitetty myös muita huumeita. Tutkinnassa on ollut kaksi eri haaraa, jotka yhdistyvät toisiinsa väliportaan levittäjien kautta, poliisi kertoo.

Ensimmäisessä haarassa poliisi epäilee, että pääkaupunkiseudulla on levitetty suuria määriä amfetamiinia, Subutex-merkkisiä buprenorfiinivalmisteita ja OxyContineita. Toisessa haarassa poliisi on selvittänyt OxyContin-tablettien laitonta maahantuontia ja levitystä.

Ensimmäisen haaran tutkinta alkoi ryöstörikoksiin liittyvässä esitutkinnassa tehdyn kotietsinnän perusteella. Kotietsinnässä poliisi takavarikoi epäiltyjen hallusta yli kilon amfetamiinia sekä muita huumausaineita. Poliisi epäilee, että OxyContin-tabletteja oli salakuljetettu Virosta Suomeen.

− Ensimmäisen haaran esitutkinnassa on selvinnyt, että katukauppaan oli ehditty levittää kilo amfetamiinia, yli 1 200 OxyContin-tablettia, vähintään 1 700 kappaletta Subutex-tabletteja ja 150 kappaletta ekstaasipillereitä. Katukauppahinnoilla levitykseen päätyneiden huumausaine-erien arvo on yli 190 000 euroa, Uusikivi kertoo.

Toisessa haarassa ulkomaalaispariskunnan epäillään järjestäneen Suomeen useita eriä OxyContineita ulkomailta. Poliisi takavarikoi pääepäiltyjen hallusta huomattavan määrän tabletteja sekä käteistä rahaa. Heidän epäillään ehtineen tuoda maahan ainakin lähes 3 000 tablettia, jotka he myivät tukkukauppiaille 30 euron kappalehinnalla saaden rikoshyötyä noin 85 000 euroa.

Tutkinta kokonaisuudesta on valmis ja siirtyy syyteharkintaan.

Maria Rosvall