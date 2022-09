Porvariblokki johtaa niukasti Ruotsin vaalien ääntenlaskennassa – puolueista sosiaalidemokraatit suurimpana, ruotsidemokraatit toisena

Porvariblokki on ottanut hienoisen johdon Ruotsin vaaleissa, selviää muun muassa Ruotsin yleisradio SVT:n . Se on saamassa 176 paikkaa, kun punavihreälle blokille on tulossa 173 paikkaa. Äänet on laskettu yli 6 200 vaalipiiristä, mikä vastaa 94 prosenttia äänistä.

Kisa on erittäin tiukka.

Sosiaalidemokraatit on saamassa 30,5 prosenttia äänistä ja ruotsidemokraatit 20,7 prosenttia äänistä. Molemmat puolueet ovat myös kasvattaneet ääniosuuttaan näissä vaaleissa.

Kolmanneksi eniten ääniä olisi saamassa maltillinen kokoomus 19,1 prosentin äänisaaliilla.

Punavihreään blokkiin luetaan Ruotsissa sosiaalidemokraattien lisäksi ympäristöpuolue, vasemmistopuolue ja keskustapuolue. Porvariblokki koostuu maltillisesta kokoomuksesta, ruotsidemokraateista, kristillisdemokraateista ja liberaaleista.

Molempien blokkien muiden puolueiden puoluekohtainen äänisaalis on jäämässä 4,6–6,7 prosentin välille. Kaikki kansanedustajapuolueet ovat näillä näkymin ylittämässä 4,0 prosentin äänikynnyksen.

Vaaliviranomaisen mukaan tulos selviää aikaisintaan keskiviikkona, kun viimeiset ennakkoäänet ja ulkomailta annetut äänet saadaan laskettua.

Ruotsidemokraatit ovat nousemassa Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi maltillisen kokoomuksen ohi.

Kun äänistä oli laskettu yli 94 prosenttia, ruotsidemokraattien kannatus oli 3,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vaaleissa.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson iloitsee siitä, että puolue on nyt maan toiseksi suurin.

Åkesson sanoi Ruotsin yleisradio STV:n mukaan puolueen vaalivalvojaisissa pitämässään puheessaan, ettei hän aio vielä kommentoida blokkikisaa.

Hän kuitenkin lisäsi tilanteen vaikuttavan yöllä siltä, että Ruotsissa nähdään vallanvaihdos.

– Jos valta vaihtuu, meillä on keskeinen asema uuteen hallitukseen pääsyssä. Tavoitteenamme on olla hallituksessa, Åkesson sanoi.

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson kertoi olevansa valmiina johtamaan hallitusta.

– Olen valmis muodostamaan uuden ja toimintakykyisen hallituksen Ruotsille ja kaikille kansalaisille, Kristersson sanoi puolueensa vaalivalvojaisissa.

Kristersson kehotti kärsivällisyyteen lopullisen vaalituloksen odottamisessa.

Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Anderssonin mukaan puolue kävi hyvät vaalit, vaikka vaalitulos on vielä epävarma. Hän kehotti kärsivällisyyteen valmiin vaalituloksen odottamisessa.

Kun äänistä oli laskettu yli 94 prosenttia, sosiaalidemokraattien kannatus oli 2,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vaaleissa.

– Kannatuksemme on kasvanut, ja on selvää, että ruotsalaisen sosiaalidemokratian asema on vahva, Andersson kertoi puolueensa vaalivalvojaisissa.

SVT:n ja TV4:n aiemmin julkistamissa ovensuukyselyissä blokit olivat lähes tasoissa. Ero kyselyissä oli käytännössä niin pieni, että sitä ei voi pitää varmana ennusteena lopullisesta vaalituloksesta.

Varsinaisen ääntenlaskun käynnistymistä jouduttiin Ruotsissa odottamaan yliajalle. Syynä oli se, että kello 21 Suomen aikaa vaalihuoneistojen sulkeutuessa jonossa olevat aiottiin vielä päästää äänestämään.

Jonoutuminen johtui ilmeisesti siitä, että äänestäjät käyvät uuden järjestelyn mukaan noutamassa eri vaalilipukkeet sermin takaa vaalisalaisuuden säilyttämiseksi. Vaaliviranomainen kertoi varoittaneensa jo ennen vaaleja, että järjestely hidastuttaa äänestyksen sujumista.

—

Lähteinä muun muassa SVT, TV4, TT

Elias Peltonen, Niilo Simojoki, Milja Rämö