Presidentti Niinistön mukaan vielä on aikaista arvioida, eteneekö Venäjä kohti osittaista liikekannallepanoa – Niinistön mukaan Putin on jo laittanut hyökkäyssodassa ”all in”

YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa Suomea edustavan presidentti Sauli Niinistön mukaan niin kutsuttuja kansanäänestyksiä, joissa Venäjä liittäisi Ukrainalta valtaamiaan alueita osaksi itseään, ei tulisi kutsua kansanäänestyksiksi lainkaan. Niinistön mukaan niiden tarkoituksena on pyrkiä luomaan näennäinen oikeudellinen asema, joka sitten antaisi näennäisiä oikeuksia puuttua kyseisiin alueisiin.

Niinistö ei vielä tässä vaiheessa halunnut arvioida sitä, millainen vaikutus äänestyksillä olisi sodan kulkuun Ukrainassa.

– Indikoiko se sitten mahdollisesti jonkinlaista tiivistymistä, niin sitä ei vielä tässä vaiheessa voi arvioida.

Paikalliset separatistijohtajat sekä Itä-Ukrainaa miehittävät Venäjän mediat ovat kertoneet, että Itä-Ukrainassa Luhanskin ja Donetskin niin kutsutuissa kansantasavalloissa järjestettäisiin tulevana viikonloppuna kansanäänestykset liittymisestä Venäjään. Samoin Hersonin miehitetyllä alueella Etelä-Ukrainassa sekä Zaporizhzhjan alueella aiotaan järjestää kansanäänestys Venäjään liittymisestä viikonlopun ja alkuviikon aikana.

Suomen kansallisen puheenvuoron jälkeen suomalaiselle medialle puhuneen Niinistön mukaan vielä on liian aikaista arvioida sitä, eteneekö Venäjä tällä viikolla kohti osittaista liikekannallepanoa. Presidentin mukaan on parempi odottaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin puhetta.

– Siinä varmasti sitten vähän viisastutaan.

Niinistön mukaan Putin on kuitenkin jo nyt laittanut hyökkäyssodassa kaiken peliin.

– Presidentti Putin on pannut pokeritermein all in ja se on tietysti hyvin kohtalokasta, Niinistö sanoi ja lisäsi tarkoittavansa tällä esimerkiksi Venäjän taloudellista tulevaisuutta.

Venäjän entinen presidentti ja pääministeri Dmitri Medvedev sanoi aiemmin, että alueiden liittäminen Venäjään mahdollistaisi Venäjän ”koko sotilaallisen potentiaalin” ottamisen käyttöön alueiden ”puolustamisessa”.

Tunnelmaa YK:n yleiskokouksessa Niinistö kuvaili odottaviksi ja jännittyneiksi.

– Jos ajattelen omia kokemuksiani, niin ei minun presidenttikauteni aikana ole oltu ihan samanlaisissa tunnelmissa.

Presidentti Niinistön mukaan mikään ei viittaa siihen, että kansainvälisen yhteisön massiivinen tuki Ukrainalle olisi muuttumassa keväästä. Yhdysvaltain Ukrainalle antaman aseellisen tuen Niinistö sanoi tehostuneen.

– Se on selvästi nähtävissä. Se mihin Yhdysvallat panee juuri nyt rajat, on Valkoisen talon oma asia.

YK:n korkean tason viikolla Niinistö ennakoi Venäjän kertovan Ukrainan hyökkäyssodasta omaa tarinaansa. Presidentin mukaan olisi hyvä, jos asioista kyettäisiin neuvottelemaan, mutta kuluvan viikon aikana neuvotteluita Venäjän kanssa ei hänen mukaansa ole tiedossa.

– Ymmärtääkseni ulkoministeri Sergei Lavrov on vasta tulossa tänne, Niinistö sanoi.

Suomalaiselle medialle presidentti Niinistö totesi YK:n korkean tason viikon antavan mahdollisuuden erilaisiin tapaamisiin. Tiistai-iltapäivään Yhdysvaltain aikaa Niinistö oli ehtinyt istua alas Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin sekä Unkarin presidentin Katalin Novakin kanssa.

– Vähän sattumaltakin sattui tapaamiset juuri niiden maiden edustajien kanssa, joista meidän Nato-yhteydessämme nyt paljon puhutaan.

Unkari ja Turkki eivät kumpikaan ole toistaiseksi ratifioineet Suomen jäsenyyttä sotilasliitto Natossa.

Unkarin presidentti Novak esitti Niinistön mukaan oman, varsin myönteisen käsityksensä tilanteesta.

– Oikeastaan voisi vetää sen johtopäätöksen, että hän pitää hyvin luonnollisena Suomen jäsenyyttä.

Tapaamisensa Turkin Erdoganin kanssa Niinistö sanoi olleen positiivinen. Hänen mukaansa Erdogan vahvisti jälleen eriävän käsityksensä Suomesta ja Ruotsista. Suomen kanta kuitenkin on, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon yhtä aikaa on hyvin tärkeää. Tämän turkkilaiset Niinistön mukaan ymmärtävät.

– Varmasti niitä keskusteluita, joita tässä on käytykin, niitä jatketaan. Minusta perushenki on selvästi se, että yritetään löytää ratkaisuja.

Turkin Erdoganin kansallista puheenvuoroa Niinistö kuvaili mielenkiintoiseksi.

– Hän selvästi rakensi Turkille aikamoista diplomatian viittaa.

Erdogan on yrittänyt toimia neuvottelijana Venäjän kanssa siitä lähtien, kun Venäjä alkukeväällä hyökkäsi Ukrainaan.

– Me ajattelemme, ettei sodassa koskaan ole voittoa ja että reilussa rauhanprosessissa ei ole häviäjää, Erdogan sanoi puheenvuorossaan.

YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko alkoi New Yorkissa tiistaina. Presidentti Niinistö piti Suomen kansallisen puheenvuoron yleiskokouksessa alkuillasta Suomen aikaa.

Puheessaan Niinistö sanoi Venäjän käyvän julmaa ja provosoimatonta sotaa Ukrainassa, ja sodan heijastusvaikutukset ovat jo nyt kauaskantoiset ja vakavat.

YK:n korkean tason viikon aikana valtionjohtajat ja ministerit sekä muut kokoukseen osallistuvat keskustelevat muun muassa Venäjän hyökkäyssodan globaaleista vaikutuksista, kuten ruoka- ja energiakriiseistä.

Presidentti Niinistö osallistuu Yhdysvalloissa myös terrorismin ja ekstremismin vastaisen Christchurchin vetoomuksen korkean tason tapahtumaan, jonka ovat kutsuneet koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern.

Lisäksi Niinistö pitää videopuheenvuoron YK:n biodiversiteettiosapuolikokousta (COP-15) valmistelevassa korkean tason tapahtumassa.

Kirsti Karttunen