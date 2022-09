Puolisalainen startti kauteen – epäitsekäs Vilpas juoksi Hongalta jalat alta ja latoi tulostaululle 105 pistettä

Vilpas aloitti harjoitusotteluidensa sarjan puolisalaisella kotiottelulla liiganousija Tapiolan Honkaa vastaan. Puolisalaisella siksi, ettei seura mainostanut ottelua ollenkaan.

Ilmeisesti kotijoukkuekaan ei tiennyt, että kyseessä on ihan oikea koripallo-ottelu, sillä Honka vei ensimmäiset minuutit 4–11. Seuraavien 37 minuutin aikana Vilpas olikin minuutti minuutilta paremmin pelin päällä ja voitti ottelun vastaansanomattomasti 105–73.

– Mikä siinä ekassa vitosessa oli, ensimmäisen ottelunsa Vilppaan päävalmentajana toiminut Jussi Savolainen kysyi ja jatkoi:

– Pääosin olen tyytyväinen siihen tempoon, mitä saimme ylläpidettyä. Kun piti mennä, niin sitten kanssa mentiin ja kun piti olla järkevä (eli hidas), oltiin järkeviä (eli hitaita).

Savolainen pyöritti koko 12 pelaajan rotaatiota niin, että ainoana yli 21 minuuttia pelasi Juho Nenonen ja ainoana alle 10 minuuttia PeU-Basketin Tyrell Carroll.

Honka ei ollut paras mahdollinen mittari, sillä joukkueesta puuttui kaksi kotimaista avainpelaajaa, takamies Valtteri Mervola ja ex-susijengiläinen Carl Lindbom.

Vilpas jakoi ottelussa peräti 33 koriin johtanutta syöttöä.

– Itsekkäitä tai tyhmiä heittoja ei ollut oikeastaan yhtään, Savolainen huomautti.

Vilpas vei levypallot 39–27, mutta siinä Savolainen näki parantamisen varaa. Trenditapa ”tägääminen” eli koko viisikon voimin hyökkäyslevypalloihin meneminen takkusi avauspuolikkaalla.

– Tauolla puhuimme kopissa, että meiltä jäi 5–6 levypalloa saamatta, kun kaikki eivät vain lähteneet levyihin. Pitää ymmärtää, ettei moni meidän pelaajista ole aiemmin pelannut tätä tapaa.

Pelaajista silmiin pisti erityisesti Roope Ahonen (7 syöttöä), joka on huomattavasti paremmassa kunnossa kuin vuosi sitten. Polvivamma on historiaa ja ratkaisut lähtevät nyt selkärangasta.

Myös kevään lapsena tunnettu Riku Laine (+25) näytti erittäinkin valmiilta kauteen. Niilo Kärkkäinen ja Onni Mäkynen ovat myös ottaneet selkeät (ja odotetut) stepit eteenpäin.

Susijengin mukana koko kesän ollut Perttu Blomgren (8 syöttöä) haparoi alussa, mutta sai lopulta Hongan kanadalaisen Malcolm Duvivierin pois pelistä. Blomgrenin realistinen odotusarvo on edelleen nousta Korisliigan kolmen parhaan kotimaisen takamiehen joukkoon.

Maanantaina 35 vuotta täyttänyt Juho Nenonen heitti vain yhden vapaaheiton ohi ja summasi 17 pistettä.

Amerikkalaispelaajista paras oli Bo Hodges (+28), jonka peli nousee täysin uudelle tasolle, jahka hän ymmärtää, että iso osa vastaantulevista puolustajista on hänelle joko keiloja tai merimerkkejä.

Sentteri KeyShawn Feazell näytti aavistuksen laiskanpulskealta, mutta 220 sentin syliväli on Korisliigassa melkoinen huijauskoodi, kunhan sen vaan muistaa näpytellä systeemiin riittävän ajoissa. Feazell nakutti lopulta ottelun korkeimman pistemäärän (20).

Puolustusorientoitunut Jalon Pipkins ja iso laituri Isaiah Crawley jäivät vähän pimentoon, mitä nyt Crawley esitteli pari kertaa erittäin sulavaa kaukoheittoaan.

Vilpas lähtee perjantaina Tallinnaan, jossa se pelaa kaksi ottelua. Ensi viikolla vuorossa on perinteinen Hanhivaara-turnaus, jossa vastaan asettuvat Kobrat ja Kouvot. Korisliiga alkaa Vilppaan osalta 1. lokakuuta kotiottelulla BC Nokiaa vastaan.

– Kaikkein ilahduttavinta on se fiilis, mikä joukkueessa on. Henki on hyvä ja työnteon moraali kova, Savolainen kertoi.

Ottelun alussa Salohallin katsomossa oli vain muutama kymmenen uteliasta. Puskaradio toimi sen verran hyvin, että toiseen puoliaikaan mennessä yleisömäärä oli noussut jo lähes kahteensataan.

Harjoitusottelu: Vilpas–Honka 105–73 (25–19, 28–22, 27–18, 25–14)

Vilppaan pisteet/levypallot: Jalon Pipkins 8/0, Bo Hodges 13/2. KeyShawn Feazell 20/6, Perttu Blomgren 6/4/8 syöttöä, Mikko Koivisto 5/1, Juho Nenonen 17/3, Roope Ahonen 6/1/7 syöttöä, Onni Mäkynen 5/2, Niilo Kärkkäinen 8/1, Riku Laine 11/7, Tyrell Carroll 0/1, Isaiah Crawley 6/7.

Vilppaan seuraava ottelu: pe 16.9. BC Kalev Cramo–Vilpas Tallinnan Kalevi Spordihallissa kello 19.30.