Putin joutui ahtaalle

Venäjän presidentti Vladimir Putin on joutunut vaikeaan tilanteeseen. Surkeasti sujuva sota Ukrainassa on kaikkea muuta kuin nopeaan voittoon tähdännyt ”erikoisoperaatio”. Venäjän kärsimiä tappioita on vaikea perustella edes nationalistisille venäläisille.

Ukrainalaiset joukot taistelevat hyvällä menestyksellä maahan hyökänneitä venäläisjoukkoja vastaan. Kiovan valtaus pystyttiin torjumaan heti sodan alussa, ja nyt Ukraina on onnistunut vapauttamaan takaisin laajoja Venäjän valtaamia alueita hyvin suunniteltujen vastahyökkäysten avulla.

Samaan aikaan Venäjä on järjestämässä ”kansanäänestyksiä” Venäjään liittymisestä miehittämillään Ukrainan alueilla.

Ukrainan viimeisin vastahyökkäys oli niin raju, että venäläisjoukot joutuivat vetäytymisen sijaan pakenemaan. Kiire näkyy muun muassa siinä, että venäläisjoukot jättivät asemiin käyttökelpoisia sota-ajoneuvoja, aseita ja ammuksia.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ei ole edennyt lainkaan Putinin säveltämien nuottien mukaan. Ukraina piti ottaa nopeasti haltuun, mikä olisi vahvistanut mielikuvaa suurvalta-Venäjästä.

Heikosti sujunut sota maalaa Venäjästä nyt täysin toisenlaisen kuvan. Ukraina taistelee länsimaiden antaman avun myötä urhoollisesti ja hyvällä menestyksellä maahan tunkeutunutta kömpelöä hyökkääjää vastaan. Toistuvat tappiot nöyryyttävät Venäjän johtoa.

Epätoivoinen tilanne voi johtaa epätoivoisiin ratkaisuihin. Ensimmäinen nähtiin keskiviikkona, kun presidentti Putin julisti osittaisen liikekannallepanon, joka koskee 300 000 reserviläistä.

Liikekannallepano kertoo Venäjän miehistöpulasta. Ukrainan rintamille tarvitaan lisää sotilaita.

Liikekannallepano avaa sotatilanteen paremmin myös pimennossa pidetylle omalle kansalle. ”Erikoisoperaatiosta” puhuminen käy vaikeaksi, kun rintamalle tarvitaan reserviläisiä. Lisäjoukkojen tarve kertoo heikosti sujuneista sotatoimista. Entistä useampi venäläinen joutuu osallistumaan sotaan myös vasten tahtoaan.

Putinin puheenvuorossa kuului tuttuun tapaan uhoa Ukrainaa ja länsimaita kohtaan. Putinin mukaan länsi haluaa heikentää, jakaa ja lopulta tuhota Venäjän. Lisäksi länsi harjoittaa hänen mukaansa kiristystä ydinaseilla.

Ainoa, joka ydinaseilla uhkailee, on Putin itse. Tällä kertaa hän teki sen tavallista ikävämmällä sävyllä. Putin sanoi, että jos Venäjän alueellista koskemattomuutta uhataan, Venäjä käyttää kaikkia olemassa olevia resursseja. Hän vielä muistutti, että tämä ei ole bluffia.

Venäjän alueisiin Putin laskee jatkossa myös ne ukrainalaisalueet, joita ollaan nyt väkisin liittämässä Venäjään. Näiden alueiden ”kansanäänestyksistä” on jo ilmoitettu.