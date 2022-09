Raakaöljyn hinta on pudonnut jyrkästi – Brent sukelsi reippaasti alle 90 euron

Raakaöljyn hinta putosi perjantaina jyrkästi. Pohjanmeren Brent-viitelaadun hinta oli painunut alkuillasta noin 86 dollariin tynnyriltä, kun hinta ylitti vielä perjantain vastaisena yönä 90 dollaria. Yhdysvaltain viitelaadun WTI:n hinta sukelsi jopa alle 80 dollariin.

Öljyn hintaa painavat voimistuneet taantumapelot, joita ovat vahvistaneet Yhdysvaltain keskuspankin ja useiden muiden keskuspankkien koronnostot tällä viikolla.

Brentin hinta on nyt tammikuun puolivälin tasolla. Hinta on käväissyt tällä viikolla pari kertaa hieman alle 90 dollarissa, mutta valtaosin hinta on ollut selvästi yli 90 dollaria.

Tynnyri Brentiä kävi viimeksi yli 100 dollarissa elokuun lopulla. Venäjän hyökättyä Ukrainaan hinta kohosi korkeimmillaan lähes 140 dollariin.