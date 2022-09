Rempseää Savonsalmea ei huimaa verkolla – ”Ulkomaille pitäisi päästä ensi kauden jälkeen”

Varoitus ensi kauden vastustajille: miesten viisi Suomen mestaruutta peräkkäin voittaneen VaLePan puolella verkolla on lentopallon Mestaruusliigassa vastassa tavallista tanakampi muuri.

VaLePan pitkien miesten eli keskitorjujien jaoston kolmen pelaajan keskipituus on vaatimattomasti 210 senttiä.

Kolmikosta Ruotsin Falkenbergistä tullut 20-vuotias maajoukkuemies Jacob Ekman ja VaLePasta aiemmilta vuosilta tuttu Mikko Karjarinta ovat kumpikin 210-senttisiä, ja toisen kautensa VaLePassa aloittavalla Severi Savonsalmellakin kerrotaan olevan mittaa 210 senttiä.

– Mikkoa ja Jacobia pitää katsoa ylöspäin, kun niillä molemmilla on painoa varmaan 30 kiloa enemmän kuin minulla, 22-vuotiaana vielä hontelolta vaikuttava Savonsalmi naurahtaa.

Alun perin Savonsalmi kotiutui lentopallokentälle Pielavedellä, perinteinen lajipitäjä sekin.

– Pelasin Sammon junioreissa. Siellä ja Mestaruusliigassa Savo Volleyssa oli hyvä pelata, mutta halusin vaihtelua ja kehittyä edelleen, joten siirryin toiselle puolelle Suomea, Savonsalmi perustelee.

Savo Volley haastoi VaLePa-dynastian viime kaudella kovemmin kuin koskaan aiemmin. Savo Volley voitti Suomen cup -mestaruuden, ja Suomen mestaruuskin heltisi VaLePalle kahden suuren SM-finaaliväännöissä vasta äärimmäisen niukasti voitoin 4–3.

Varsinkin Savo Volleyssa edelleen jatkava keskikolmikko Miki Jauhiainen, Jakub Kovac ja Aleksei Zhbankov oli vaikea ohitettava.

VaLePalla on kuitenkin sitä, mitä useimmilta puuttuu: voittamisen kulttuuria.

– VaLePa on voittanut niin paljon, että seurassa tiedetään, kuinka temppu tehdään, Savonsalmi sanoo.

VaLePa tarvitsee vaihtoehtoja keskipelaajaksi jo siitä syystä, että se pelaa kotimaan sarjan ohella Mestarien liigan karsintoja, mikä lisää loukkaantumisriskiä.

Jos kaikki sujuu toivotusti, viides kausi Mestaruusliigassa jää Savonsalmelle toistaiseksi viimeiseksi.

– Ulkomaille pitäisi päästä ensi kauden jälkeen.

Savonsalmi pääsi voiton makuun jo ennen sarjakauden alkua. Suomen miesten maajoukkue raivasi elokuisista karsinnoista tiensä EM-lopputurnaukseen yhdeksännen kerran peräkkäin.

Ensi vuoden EM-kisapaikka heltisi Suomelle puhtaalla pelillä, kun Itävalta ja Latvia kukistuivat karsinnoissa sekä kotikentällä että vieraissa.

EM-kisaputki on kunnioitettava suoritus sinänsä, mutta puolivälieräpaikasta on aikaa. Kahdeksan parhaan joukkoon Suomi on lopputurnauksissa yltänyt viimeksi vuonna 2013.

Oma lukunsa on kaikki ällikällä lyönyt, EM-kisaputken 2007 aloittanut lopputurnaus. 15 vuotta sitten Suomi oli EM-Moskovassa neljäs ja Espanja-välierässä vain parin voittopisteen päässä finaalipaikasta.

– Sitä kohti mennään. Meillä on nyt nuori ja uusiutunut maajoukkue. Uskon, että pystymme palauttamaan miesten maajoukkueen sille tasolle, millä se on parhaimmillaan ollut, Suomen aloituskentällisessä paikkansa vakiinnuttanut Savonsalmi kertoo.

Viime kesän yllättävimmästä pelaajasiirrosta lentopallon Mestaruusliigassa ei ole epäilystä. 150 maaottelua, kolme Suomen mestaruutta ja yhden mestaruuden Italian kovassa liigassa voittanut keskitorjuja Tommi Siirilä pelaa ensi kaudella pääsarjanousija Kyyjärven Kyvyn miehistössä.

Jos kotiseuturakkaudella on merkitystä, Siirilän seuraratkaisu ei yllätä: Hän on lähtöisin Etelä-Pohjanmaalta Alajärveltä, josta on matkaa piskuiseen keskisuomalaiskuntaan Kyyjärvelle (noin 1 200 asukasta) vain reilut 40 kilometriä.

Ennen Kykyä Siirilän neljäs peräkkäiskausi Euroopan kentillä umpeutui viime keväänä Sloveniassa OK Kamnikissa.

– Sitten pelaaja-agenttini Nisse Huttunen otti yhteyttä Kykyyn. Kesti puoli tuntia tehdä valinta, Siirilä muistelee.

Betoniteollisuudestaan tunnettu Kyyjärvi eli viime keväänä nousuhuumaa. Ykkössarjan finaaleissa jäi kultaisen erän ratkaisussa jalkoihin lempääläläinen Lempo – Kyyjärven voimin ilman moninkertaista arvokisapelaajaa Siirilää.

– Meillä on parhaat mahdollisuudet kotipeleissä. On aika pieni kotisali ja tukena äänekäs yleisö, Siirilä kuvailee.

Kun Siirilä loikkasi 2016 Kokkolan Tiikereissä voitetun kahden Suomen mestaruuden jälkeen ulkomaille, osoite oli Ranskassa Ajaccio, sen jälkeen Italian huippusarja Serie A, jossa heltisi mestaruus Perugiassa.

.– Nyt olen innoissani. Tämä on minulle erilainen haaste. Odotan innolla, minkälainen buumi Kyyjärvelle syntyy, Siirilä kertoo.

Kyyjärven viime kevään sarjanousu oli paljolti kokeneen latvialaishakkurin Aivars Petrusevicin ansiota. Kyvyn päävalmentaja Eduard Venski ei kuitenkaan vanno sooloilun nimeen.

– Toivotaan, että meillä on kentällä joukkue, sanoo aikoinaan VaLePassa Suomen mestaruuksia voittanut Venski, joka ehti taannoin toimia myös Valko-Venäjän lentopalloliiton puheenjohtajana.

Pääsarjanousija Kyyjärvellä on kunnia aloittaa mestaruusliigakausi ensi sunnuntaina kotiottelulla viime kauden pronssijoukkuetta Akaa-Volleyta vastaan.

Reima Rautiainen