Romania yhä kukistamatta Huuhkajilla – tasapeli vei noususaumat ja jätti maanantaille putoamisuhkaa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jäi, tai ehkä ennemminkin ylsi, 1–1-tasapeliin Kansojen liigan kotipäätöksessään Romaniaa vastaan perjantain myöhäisillassa Olympiastadionilla. Teemu Pukki vei Suomen johtoon jo 12. minuutilla, mutta pelin otteeseensa saanut Romania tuli melkeinpä vastustamattomasti tasoihin toisen puoliajan alkuvaiheissa. Siihen maalit hyvätunnelmaisessa päälle 20 000 katsojan jalkapalloillassa jäivätkin, vaikka molemmilla oli paikkansa voittoonkin.

Suomelle voitto olisi ollut tärkeä, ja maajoukkueen kaikkien aikojen maalitilaston kärkisijaansa 37. osumallaan vankistanut Pukki näki siihen olleen saumaa, vaikka Romania etenkin tilastojen valossa lähempänä voittoa olikin (yritykset ottelussa sille 16–7, maalia kohti 6–1).

– Maalipaikat oli aika tasaiset, olisi voinut voittaa. Toisen puoliajan alku oli aika huono meiltä, jäätiin jostain syystä koppiin ja päästettiin Romania tasoihin. Lopussa saatiin vielä hyvät paikat voittaakin tämä, mutta ei uponnut. Vaikka peli ei hirvittävän hyvää ollut, ihan voitettavissa oli, Pukki mietti.

Romanian tasoitus vei myös historiallisesti kaivatun voiton. Romania on niitä harvoja maita, joita Suomi ei ole koskaan voittanut jos kohtaamisia on ollut useampi kuin vain muutama. Perjantain peli oli maiden välillä 14:s ja tasapeli viides. Romanian edellä ”voittamattomuudessa” on vain Neuvostoliitto (15 kohtaamista) ja kolmas jo useasti lyömätön Suomelle on Skotlanti (8 kohtaamista).

– En tiedä, haluanko näitä enää tulevaisuudessa vastustajaksi. Tuntuu olevan vaikeata. Mutta ehkä minä tässä sen verran vielä heilun, että ehkä jossain vaiheessa vielä tulee vastaan, urallaan nyt Romanian neljästi joko vaihtopenkillä tai kentällä kohdannut maalivahti Lukas Hradecky myhäili kysymykseen, aikooko hän vielä joskus voittaa Romanian.

Kansojen liigan tämänkertainen savotta päättyy Huuhkajien osalta maanantaina Montenegron Podgoricassa. Suomi kamppailee vielä lohkon kakkossijasta, kun Bosnia-Hertsegovina kaatoi Montenegron ja otti lohkovoiton ja nousun liigan ylemmälle tasolle. Suomi on kahden pisteen päässä Montenegrosta. Lohkon jumbosija ja putoaminen liigan C-tasolle on sekin vielä uhkana, sillä Romania on pisteen päässä Suomesta ja isännöi maanantaina Bosniaa.

– Halutaan olla vielä tässä B-liigassa, ja voi olla, että se vaatii meiltä voittoa. En tiedä, millä asenteella Bosnia menee Romaniaan, joten voittoa on meidän haettava, Pukki sanoi.

Lauantaina kerrottiin myös loukkaantumistakaiskusta Huuhkajissa. Jalkavamman takia Romania-pelin loppuvaiheissa kesken jättänyt keskikenttäpelaaja Rasmus Schüller on sivussa Montenegron kohtaamisesta. Palloliitto kertoi, että Schüllerin tilalle ei oteta Montenegroon uutta miestä.

Janne Lehikoinen