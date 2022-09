Ruokaa menee eniten hukkaan kodeissa – yli 100 miljoonaa kiloa joka vuosi

Lautanen pitää syödä puhtaaksi eikä ruokaa saa heittää roskiin. Tämän tietävät etenkin suurten ikäluokkien edustajat – ja ovat siinä täysin oikeassa.

Pelkästään Suomessa tärvääntyy täysin syömäkelpoista ruokaa vuosittain jopa 360 miljoonaa kiloa. Ja suurimmat tuhlarit ovat kotitaloudet.

Kotitalouksissa ruokahävikki sangen todennäköisesti vaihtelee taloudesta riippuen suurestikin, mutta joka tapauksessa Luonnonvarakeskus Luken Ruokahävikkitiekartan (6/2022) mukaan meidän tavisten keittiöiden roskiksiin päätyy yli 100 miljoonaa kiloa ruokaa. Aina luotettavien Marttojen mukaan määrä on 120–160 miljoonaa kiloa.

Se on noin kolmannes elintarvikeketjun ruokahävikistä. Hävikki tulee myös kalliiksi: Marttojen mukaan se vie jokaiselta suomalaiselta 125 euroa per vuosi. Luke on suurpiirteisempi: yli sata euroa per suomalainen.

Maailmanlaajuisesti jopa kolmasosa tuotetusta ruoasta päätyy hävikiksi. Määrällä ruokkisi noin kaksi miljardia ihmistä vuosittain.

Entäpä Suomen kaupat ja ravintolat? Luke tietää, että ravintoloissa, lounasruokaloissa ja kuntien ruokatuotannossa hukkaantuu ruokaa biojätteeksi 61 miljoonaa kiloa, eli 17 prosenttia koko elintarvikeketjun hävikistä. Luke tietää myös, että normaalin ravintolan ruokahävikki voi vaihdella viidestä kolmeenkymmeneen prosenttia – toiset ravintolat ovat erittäin hyviä ruokahävikin minimoimisessa.

Kauppojen osuus elintarvikeketjussa syntyvästä ruokahävikistä on noin 16 prosenttia, noin 57 miljoonaa kiloa. Päivittäistavarakauppa ry kertoo, että sen jäsenyrityksissä hävikiksi päätyi vuonna 2020 keskimäärin 1,3 prosenttia elintarvikkeista. Vielä 2018 osuus oli 1,6, joten hävikkiä on saatu pienemmäksi. Edellä mainittu ruokahävikkiluku ei sisällä ruoka-apuun luovutettuja myymättä jääneitä elintarvikkeita.

Ruokahävikki on juuri nyt kuuma peruna myös Salon Citymarketissa. Kauppias Eemeli Aaltonen kertoo, että Salon Citymarket sai elokuun lopussa K-ryhmän palkinnon ruokahävikin pienentämisestä.

– Salossa olemme vuoden sisään saaneet pienennettyä hävikkiä paljon. Haluan olla asiassa vastuullinen: ruoka pitää saada etuovesta ulos eikä joutua roskiin, Aaltonen sanoo.

Aaltosen mukaan päällisin puolin samanlaisissa kaupoissa voi olla hyvinkin erilaisia tunnuslukuja, ja hävikki on yksi tärkeimmistä. Hävikki kuristetaan pieneksi reaaliaikaisella johtamisjärjestelmällä, johon yhdistetään ammattitaito ja tavoitteeseen sitoutuminen. Aaltonen korostaa, että ilman sitoutunutta henkilökuntaa ei huippujärjestelmistäkään ole hyötyä.

Hävikin hävittäminen on Aaltosen mukaan paljolti tahtokysymys. Ruokakaupassa pitää reagoida nopeasti: mitä tuodaan esille, mitä myydään alella. Hävikin pienentämisessä punalaputus on ollut yksi Aaltosen tärkeimmistä työkaluista.

– Olen leimaillut alennuslappuja vanheneviin tuotteisiin pikkupojasta lähtien. Tuotehan ei mene miksikään keskiyön jälkeen kun päiväys on umpeutunut. Asiakkaat ovat olleet uudistukseen hyvin tyytyväisiä, Aaltonen sanoo.

K-ryhmä kertoo, että 90 prosenttia K-ruokakauppiaista lahjoittaa elintarvikekelpoisia, valikoimasta poistettuja tuotteita paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille. Punalaputettuja tuotteita ostettiin toissa vuonna 37 miljoonaa kappaletta.

S-ryhmän tavoitteena on puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Tätä on edistetty K-ryhmän tavoin punalaputtamalla vanhaksi meneviä tuotteita. Punalapputuotteita meni vuonna 2020 kaupaksi 80 miljoonaa kappaletta.

Näin toimitaan myös Suur-Seudun Osuuskaupassa.

– Tarkka tuotteiden tilaaminen on tärkeintä ruokahävikin pienentämisessä, ja tärkeää on myös päiväysten lähestyessä laputtaa 30:n ja viimeisten aukiolotuntien 60:n prosentin alennukset, kertoo SSO:n toimialajohtaja Heikki Vottonen.

Vottosen mukaan SSO:n kaupoissa elintarvikkeiden poisheittohävikki on prosentin luokkaa.

Kaupan koko ei Vottosen mukaan ole olennaista hävikin määrässä. Vottosen mukaan ylipäivätyt leivät päätyvät pääasiassa lahjoituksiin ja muut tuotteet pääosin biojätteeksi.

– Meillä on lisäksi Eilisen tähdet -niminen toimintamalli, jossa esimerkiksi hiukan jo tummentuneita banaaneja ja muita hedelmiä myydään erityisestä esittelystä ja nimelliseen hintaan, jotta ne eivät päätyisi roskiin.

Isossa kaupassa nollahävikki on liki mahdoton tehtävä. Jos tai kun hävikkiruokaa Salon Citymarketissa syntyy, siitä suuri osa lahjoitetaan järjestöille hyväntekeväisyyteen. Ja jäljelle jääneestä biojätteestä tehdään lopulta biokaasua ja lannoitetta.

Kauppias Aaltonen sanoo tutustuneensa vanhentuvia tuotteita välittävän ResQ Clubin toimintaan, mutta luottaa ainakin toistaiseksi oman henkilökunnan punalaputtamiseen.

– Idea on hieno, mutta näin isossa kaupassa se vaatii paljon varastotilaa ja työtä henkilökunnalta.

Myös SSO:ssa luotetaan omaan punalappuhalpuutukseen.

– Punalaputtaminen toimii erittäin hyvin ja pienentää poisheittohävikkiä merkittävästi. Mutta on S-ryhmässä esimerkiksi ABC-liikenneasemia mukana myös ResQ:ssa, SSO:n Vottonen sanoo.

Lidl kertoo, että ruokahävikkiä on alle 1,5 prosenttia. Myös Lidl käyttää 30:n prosentin alennuksia viimeisen päivämäärän lähestyessä. Ketju on ottanut käyttöön lisäksi aamuisen hukka-alen kaikissa myymälöissään. Lidl kertoo antavansa tuotteittaan hyväntekeväisyyteen yli 250:lle taholle. Loppu hävikki käytetään biokaasun tai energian tuotannossa.

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan ruokakauppojen yli jääneet tuotteet ohjataan ensisijaisesti hyväntekeväisyyteen. Loppu hävikistä hyödynnetään rehun raaka-aineena ja bioetanolin sekä biokaasun tuotantoon, ja viimeisenä vaihtoehtona on biojätteen erilliskäsittely. Kaatopaikoille ei kaupoista kulkeudu elintarvikejätettä lainkaan; siitä pitää osaltaan huolen vuonna 2016 voimaan tullut orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto.

Suomen muu ruokahävikki syntyy elintarviketeollisuudessa ja alkutuotannossa.

Elintarviketeollisuuden osuus koko Suomen ruokahävikistä on 84 miljoonaa kiloa, eli 23 prosenttia. Elintarviketeollisuuden kokonaistuotantovolyymistä ruokahävikin osuus on 1,8 prosenttia. Alkutuotannon osuus Suomen ruokahävikistä ilman peltoon jäävää satoa on 42 miljoonaa kiloa, eli 11 prosenttia.

ResQ Club ja Fiksu Ruoka välittävät ja vähentävät hävikkiruokaa

Hävikkiruokaa välitetään, myydään ja sen määrää vähennetään myös uusin keinoin. Ainakin kaksi start up -yritystä ovat löytäneet ruokahävikistä markkinaraon ja toimivat tahoillaan samalla ruuan haaskaamisen vähentämiseksi.

ResQ Club välittää kauppojen ja ravintoloiden tuotteita, joissa päivämäärä on menossa umpeen.

– Päämarkkina-alueellamme Suomessa mukana on 2 000 ravintolaa, kahvilaa, ruokakauppaa ja hotellia, jotka tarjoavat hävikkiruokaansa palvelumme kautta, kertoo ResQ Clubin Suomen maajohtaja Marjo Hinkkala.

Yritys on perustettu Helsingissä vuonna 2015 ja toimii 130 kaupungissa neljässä eri maassa. K-ruokakauppoja on liittynyt netti- ja puhelinsovelluksen piiriin keväästä 2018 lähtien, ja S-ryhmästä mukana on ABC-liikennemyymälöitä.

– ResQ Clubin kautta on vähennetty ruokahävikkiä jo yli kahdeksan miljoonaa annosta. Toiset kumppanimme tarjoavat jotain lähes päivittäin, toiset satunnaisesti. Ruokakaupoissa erityisesti leipä- ja yllätyskassit ovat olleet suosittuja, Hinkkala kertoo.

Salossa palvelun piirissä on toistakymmentä ravintolaa, Turussa palveluun on liittynyt yli sata ravitsemusliikettä ja elintarvikekauppaa. Turussa ja Salossa palvelua käyttää yhteensä noin 4 500 ihmistä.

Ruuan ostajille palvelu on ilmaista, ruuan myyjiltä peritään komissio. Myyjille palvelu kehuu tuovansa uusia asiakkaita ja vähennystä hävikkilukuihin.

Fiksu Ruoka Oy (fiksuruoka.fi) on suomalainen vuonna 2016 perustettu verkkokauppa. Sen valikoima koostuu pääosin poisto- ja jäännöseristä, joita yritys on ostanut suomalaisilta valmistajilta, maahantuojilta ja tukkuketjuilta. Fiksu Ruoka ostaa tuotteita, jotka ovat vaarassa tulla hävitetyiksi.

Netissä toimiva yritys postittaa tuotteita kaikkialle Suomeen. Yrityksen varasto sijaitsee Turussa ja toimisto Espoon Otaniemessä. Fiksu Ruoka välittää vain huoneenlämmössä säilyviä tuotteita.