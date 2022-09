Ruosteinen peltikatto vaihtuu uuteen sinkittyyn – vuonna 1901 rakennettu Nivaron talo nousee tuhkasta pala palalta

Salon Asemapuistossa sijaitseva Nivaron talo on saamassa uuden peltikaton.

Pelti-Saari Oy:n peltisepät Risto Nousiainen ja Janne Heikkilä ovat kiipeilleet yli 120-vuotiaan talon katolla viime viikon torstaista lähtien. Näillä näkymin työhön menee vielä ainakin viikko.

Vanha peltokatto on 1950- tai 60-luvulta, ja se oli pahoin ruostunut. Savupiipun juuresta oli päässyt vettäkin sisään. Nyt vanha katto korvataan uudella sinkityllä peltikatolla, joka maalataan myöhemmin mustaksi.

– Jos talossa olisi ollut alkuperäinen paksu peltikatto, se olisi säästetty. Mutta nyt se vaihdetaan ja samalla laitetaan uudet räystäskourut ja syöksytorvet. Syöksytorvet tehdään käsin, alkuperäisen mallin mukaan, kertoo talon omistaja Raija Riihimäki.

Katto saa valmistuttuaan hohtaa muutaman vuoden sinkin värisenä, sillä sen pintaa ei voi heti maalata.

– Katto saa hapettua ensin 2–5 vuotta, Risto Nousiainen kertoo.

Samaan aikaan peltiseppien kanssa katolla työskentelee myös muurari, sillä talon kaikki neljä savupiippua uusitaan.

– Nykyiset suoran malliset piiput on nekin tehty 1950–60-luvulla. Alkuperäisissä kuvissa näkyy, että ne ovat olleet koristeellisemmat kruunupiiput, ja sellaiset tähän nyt muurataan, Riihimäki kertoo.

Rautatieaseman puolelta katsoessa voi nähdä myös talon tulevan värin. Seinät maalataan vaaleanvihreiksi ja yksityiskohdat tummanvihreiksi. Se on talon alkuperäinen väri, joka löytyi vanhaa maalipintaa raaputettaessa. Talon pihanpuoleinen pääty on jo maalattu sekä pätkä asemanpuoleista seinää.

– Teemme maalausta itse sitä mukaa, kun ehdimme puhdistaa seinää vanhasta maalista. Valmistuminen menee ensi kesään, Riihimäki sanoo.

Vuonna 1901 rakennettu Nivaron talo kuuluu Salon maamerkkeihin. Se rakennettiin alun perin kestikievariksi, mutta nimensä se on saanut tunnetuimman asukkaansa, vaatturimestari Abel Nivaron perheen mukaan.

Kun Raija ja Hannu Riihimäen Kasirata Oy osti Nivaron talon Salon kaupungilta vuoden 2019 lopulla, se oli huonossa kunnossa ja vailla käyttöä. Uudet omistajat alkoivat remontoida rakennusta pikkuhiljaa, ja tarkoituksena on palauttaa se alkuperäiseen loistoonsa. Työ tehdään Museoviraston valvonnassa, sillä talo on suojeltu.

– Rakennukseen tulee neljä asuntoa: kaksi yksiötä sekä yksi 60 neliön ja yksi vajaan 100 neliön asunto. Sitä en vielä tiedä, mitä sille valmistumisen jälkeen tapahtuu: vuokrataanko vai myydäänkö, mutta nyt ainakin korjataan, Raija Riihimäki toteaa.

Pariskunta kokee pääasiaksi saada kauniin talovanhuksen kuntoon.

– Tämä talo on ollut jo ennen meitä, ja se on olemassa meidän jälkeemmekin. Se on vain hetken meidän käsissämme, Raija Riihimäki kiteyttää.

Kun tunnetun talon seinustalle on pystytetty rakennustelineet, uteliaita kyselijöitä riittää. Moni on tiedustellut, milloin talon remontti valmistuu. Siihen Riihimäki vastaa yleensä, että jouluna.

– Mutta en ole sanonut, että minkä vuoden jouluna. Tällä hankkeella ei ole aikataulua, koska teemme mahdollisimman paljon itse ja silloin kun ehdimme ja pystymme.

Talon kunnostus aloitettiin korjaamalla katon vuotamisesta aiheutunut vesivahinko. Parikymmentä metriä lahoa hirttä vaihdettiin uuteen.

Hirrenvaihdon jälkeen talon Asemakadun puoleista päätyä nostettiin 18 senttimetrillä.

– Pääty oli painunut tai tie noussut kadunrakentamisen vuoksi. Vähän talo narisi nostettaessa, mutta se kesti. Ikkunoitakaan ei otettu irti, Riihimäki kuvailee.

Tämän syksyn aikana remontti on edennyt myös talon sisäpuolelle. Kaikki lattiat on purettu, ja vanhat eristeet poistettu. Koolaukset on uusittu, ja nyt eristeeksi puhalletaan selluvillaa. Alle on laitettu uudet tuulensuojalevyt.

– Alkuperäiset lattialankut löytyivät kovalevyjen, lastulevyjen ja muovimattojen alta. Ne on purettu, numeroitu ja viety varastoon. Vain yhden huoneen lankut olivat vesivahingon takia lahonneet, mutta muut voidaan laittaa takaisin paikoilleen, Riihimäki kertoo.

Raija Riihimäki tekee itse ikkunaremonttia ottamalla yhden ruudun kerrallaan irti ja viemällä kotiin. Salon seudun ammattiopiston opiskelijat kunnostivat niitä jo kymmenisen vuotta sitten, mutta vieläkin on tehtävää.

Seuraavaksi pitäisi saada muurari tekemään uudelleen kaikki talon muurit, jotka eivät ole enää käyttökelpoisia. Rakennukseen tulee myös kaukolämpö sekä uudet viemäri- ja käyttövesiputket.

– Muurareista ja putkimiehistä on ihan huutava pula. Ei voi kuin toivoa, että niitä koulutettaisiin lisää ja jonakin päivänä tilanne olisi parempi, Riihimäki toteaa.