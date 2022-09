Ruotsin pääministeri Andersson jätti eronpyyntönsä puhemiehelle

Ruotsissa sosiaalidemokraattinen pääministeri Magdalena Andersson on jättänyt eronpyyntönsä valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille, kertoo Ruotsin televisio SVT. Andersson johtaa edelleen vt. pääministerinä siirtymäkauden hallitusta kunnes uusi hallitus on muodostettu.

Norlén aloittaa nyt keskustelut kaikkien puoluejohtajien kanssa ja nimittää hallitukselle muodostajan. Maltillisen kokoomuksen johtaja Ulf Kristersson on jo kertonut aloittavansa työt toimintakykyisen hallituksen muodostamiseksi.

Andersson sanoi tapaamisen jälkeen olevansa valmis keskusteluihin yhteistyöstä, jos kokoomusjohtaja Kristersson tulisi toisiin ajatuksiin eikä haluaisikaan tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa.

– Minun oveni on aina auki, Andersson sanoi.

Alustavan vaalituloksen mukaan oikeistoblokki on saamassa kolmen paikan enemmistön valtiopäiville. Maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit, ruotsidemokraatit ja liberaalit ovat saamassa 176 paikkaa.

Sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue, keskustapuolue ja ympäristöpuolue vihreät ovat puolestaan saamassa yhteensä 173 paikkaa valtiopäiville.

Torstaiaamuna laskematta oli vielä viimeiset äänet kolmelta äänestysalueelta. Botkyrkan, Vadstenan ja Östersundin ääntenlaskun odotetaan valmistuvan torstain aikana. Eilen kello 23 Suomen aikaa blokkien välinen ääniero oli vajaat 44 000 ääntä.

Puolueiden ääniosuudet ovat virallisen mukaan täsmentyneet hiukan. Sosiaalidemokraattien ääniosuus on laskennan edetessä tarkentunut 30,3 prosenttiin, mikä on antamassa puolueelle 107 paikkaa valtiopäiville. Toiseksi suurin puolue on ruotsidemokraatit, jonka 20,5 prosenttia on antamassa sille 73 paikkaa. Maltillinen kokoomuspuolue keräsi 19,1 prosenttia äänistä ja on saamassa 68 paikkaa.

Vaaliviranomaisten mukaan lopullinen tulos valmistuu noin viikko vaalipäivän jälkeen. Tarkistuslaskennassa saatetaan vielä hyväksyä osa sunnuntain ääntenlaskussa hylätyistä äänistä, joita oli noin 94 000. Vaaleissa vuonna 2018 hyväksyttiin jälkikäteen 25 000 ääntä, jotka oli aluksi hylätty.

Niilo Simojoki, Eeva Nikkilä-Kiipula