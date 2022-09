S-pankin asiakkaiden tileiltä tehty oikeudettomia siirtoja – poliisi tutkii

asiakkaiden tileiltä on tehty oikeudettomia siirtoja pankin tietojärjestelmässä ollutta haavoittuvuutta hyväksikäyttäen, kertoo poliisi.

Petossarjan epäillään alkaneen toukokuussa. Maksuvälinepetoksia on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan 53, minkä lisäksi poliisi tutkii noin 150:tä tietomurtoa.

Poliisi kertoo, että S-pankki on ollut tai on lähipäivinä yhteydessä kaikkiin rikossarjan uhreihin. Myös poliisi on esitutkinnan myötä yhteydessä heihin.

Rikosten uhreja on koko Suomen alueella, mutta tutkinta on keskitetty Länsi- sekä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksille.