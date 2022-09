S-Pankkiin liittyvistä maksuvälinepetoksista epäillään 16- ja 23-vuotiaita espoolaismiehiä

S-Pankin asiakkaiden tileiltä tehdyistä oikeudettomista siirroista epäillään kahta espoolaismiestä, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Klaus Geiger Länsi-Uudenmaan poliisista. Epäiltyjen iät ovat 16 ja 23 vuotta.

Rahoja on Geigerin mukaan käytetty matkusteluun, kalliisiin ostoksiin ja omien ja lähipiirin velkojen maksuun ja yleiseen makeaan elämään. Hän arvioi, että hyvin suuri osa viedyistä rahoista on käytetty, eli niitä on hyvin vaikeaa saada takaisin.

Ainakin yksi pääepäilty on ollut S-Pankin asiakas.