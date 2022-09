Säästä ja sijoita

Kun hallitus päätti auttaa hintojen noususta kärsiviä lapsiperheitä ylimääräisellä lapsilisällä, tuli kiitosta mutta myös kritiikkiä. Päättäjien vieraantumien arjesta näkyy siinä, että lisää maksetaan hyvätuloisillekin, jotka ostavat ylimääräisillä satasilla purjeveneitä hemmotelluille lapsilleen.

Jos lapsiperheelle jää jotain säästöön, eurot ovat yleensä tilillä, josta ei saa korkoa. Viime kesäkuussa, ennen kesälomia, suomalaisten käyttötileillä oli sata miljardia euroa. Se on summa, jossa on ykkösen perässä yksitoista nollaa.

Lomien jälkeen saldo oli todennäköisesti vähän pienempi.

Sijoittajina suomalaiset ovat entistä varovaisempia. Varovaisuus on viisautta, sillä sijoittamisessa on aina riski.

Nyt se on entistä epävarmempaa niin kuin moni muukin asia, kun Vladimir Putin on kääntänyt kelloa taakse päin aikaan, jolloin televisiossa etsittiin maaorjalle morsianta ja päiväkodeissa laulettiin, kuinka vaarilla on tsaari.

Säästää voi monta muutakin asiaa kuin rahaa, ja sähköä ei vain voi vaan pitää säästää, koska se on niin kallista. Yleensä kulutustavaraa myydään ylenpalttisilla alennuksilla, kun varastosta viedään viimeisiä. Sähkön kanssa ei taida käydä niin.

Pääministeri Sanna Marin antoi tällä viikolla eduskunnassa energiailmoituksen. Vähissä on. Hallituskausi on ollut niin raskas.

Poliitikoista ja säästöistä puhuttaessa toimittajan mieleen ovat yhteiskunnalliset toimijat, jotka säästävät kirjaimia. Truss on yhtä hyvä kuin May tai Blair. Nimi mahtuu yhden palstan pikku-uutisenkin otsikkoon.

Tässä mielessä Marin, Orpo ja Purra ovat kaikki erinomaisia vaihtoehtoja, sanovat gallupit mitä tahansa.

Sijoittaja haluaa tuottoa, ja sitä saa, jos sijoituksen arvo kasvaa. Epävarmoina aikoina tällä perusteella paras kohde on valtion velka. Se kasvaa taas ensi vuonna.

Pankit suosittelevat rahastosijoituksia. Niissä sijoittajan sijoituksia hoitavat sijoittamisen ammattilaiset, jotka levittävät rahaa niin laajasti, että jostain tulee aina voittoa. Jos ei nyt, niin joskus. Ja jos ei joskus, niin joskus myöhemmin. Ja jos ei myöhemminkään, se on perikunnan murhe.

Rahastoille keksitään houkuttelevia ja vetoavia nimiä, esimerkiksi Innovation stars, Kehittyvät korkomarkkinat, Tasa-arvo, Tasapaino ja Tavoite.

Oikeasti tuottaviin kohteisiin on kuitenkin vaikea sijoittaa avoimilla markkinoilla. Missä ovat International Narcos, Aikuisviihde Eurooppa nousuun tai Korkean riskin erityisoperaatio -rahastot?

Sellainen kyllä löytyy kuin Vaurastuva keskiluokka. Pitäisi olla: haurastuva.