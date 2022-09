Saksalaispoliitikot huutavat Fortumia mukaan pelastamaan Uniperia

Saksalaisen energiayhtiö pelastaminen vaatii, että sen pääomistaja lähtee mukaan pitämään kriisiyhtiötä pystyssä, sanovat saksalaiset poliitikot. Talouslehti haastattelemat hallituspuolueiden ja opposition edustajat katsovat, että kaikkien yhtiön omistajien pitää osallistua pelastustoimiin.

Vihreiden talouspoliittisen edustajan Dieter Janecekin mukaan Saksan omistusosuuden pitää nousta, jos Fortum ei lisää tukeaan. Oppositiopuolue CDU:n eli kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Jens Spahn vaatii, että Fortumin pitää osallistua pelastustoimiin.

– Jos lisäapua tai valtion mukaantuloa tarvitaan, niin suomalaista enemmistöomistaja Fortumia täytyy konsultoida. Saksalaista verorahaa ei pidä päätyä Suomen valtion kassaan, Spahn sanoi lehdelle.

Spahn vaati Saksan hallitusta avaamaan, mitä neuvotteluissa sen, Uniperin ja Fortumin välillä tapahtuu.

Saksa, Uniper ja Fortum sopivat heinäkuussa 15 miljardin euron pelastuspaketista, jonka myötä Saksa ottaa 30 prosentin osuuden Uniperista vastineena lainoille ja pääomille. Paketin myötä Fortumin omistusosuus laski 78 prosentista 56 prosenttiin.

Heinäkuun jälkeen energiakriisi on syventynyt, Uniperin tappiotahti kasvanut ja Saksan vakauspaketilla myöntämä rahoitus kulutettu loppuun. Keskiviikkona kerrottiin, että Saksan valtio, Fortum ja Uniper jatkavat keskusteluja pitkän aikavälin ratkaisusta. Osapuolet ovat olleet neuvotteluista vaitonaisia, mutta tietoja on tihkunut Saksassa erilaisten vuotojen muodossa.

Myöhemmin uutistoimisto Bloomberg kertoi, että Saksan hallitus harkitsee Uniperin sekä kahden muun keskeisen energiayhtiön kansallistamista, jolloin se ostaisi Fortumin omistukset selvästi halvempaan hintaan, kuin mitä Fortum on niistä aikanaan maksanut. Yhtiön on laskenut viime aikojen vastoinkäymisten myötä 1,22 miljardiin euroon ja sen arvosta on sulanut yli 92 prosenttia vuodessa.

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan Saksa harkitsee lykkäystä ajankohtaan, jolloin Uniper voi siirtää maakaasun hinnannoususta 90 prosenttia kuluttajien maksettavaksi. Takaraja olisi nyt siirtymässä kuukaudella. Asiasta kertoi Suomessa .

Lykkäys merkitsee, että Uniperin tappiot jatkavat hillitöntä laukkaansa, kun yhtiö joutuu haalimaan kaasua markkinoilta kalliilla ja myymään sitä asiakkailleen vanhojen halpojen sopimusten perusteella.

Nina Törnudd