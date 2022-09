Saksan valtio voi ryhtyä Uniperin enemmistöomistajaksi, energiayhtiön osake syöksyi Frankfurtin pörssissä

Energiayhtiö jatkaa Saksan valtion kanssa neuvotteluja vakauttamisestaan. Uniper vahvisti keskiviikkona uutistoimisto tiedon, jonka mukaan Saksan hallitus saattaa nostaa omistusosuuttaan Uniperista yli 50 prosentin. Bloombergin mukaan Saksa harkitsee jopa Uniperin kansallistamista.

Uniperin mukaan neuvotteluihin sisältyy vaihtoehto, jonka mukaan enemmistö yhtiöstä voi siirtyä Saksan valtion hallintaan, jos valtio järjestää yhtiölle lisää pääomaa.

Tiedon myötä Uniperin osakekurssi lähti tuoreimpaan syöksyyn Frankfurtin pörssissä. Yhtiön osake oli puoli seitsemältä Suomen aikaa kaupankäynnin päätteeksi laskenut noin 20 prosenttia Frankfurtin sähköisellä Xetra-kauppapaikalla ja yli 18 prosenttia pörssisalin puolella.

Uniperin osakkeen arvosta on kuluvan vuoden aikana kadonnut yli 90 prosenttia. Osakkeen arvo painui iltapäivällä alle neljän euron, kun se vuoden alkaessa oli noin 42 euroa.

Helsingin pörssissä Uniperin suomalainen pääomistaja nousi päivän vaihdetuimmaksi osakkeeksi. Puoli seitsemältä kaupankäynnin päätyttyä Helsingin pörssissä valtionyhtiön osake oli noussut reilut pari prosenttia hinnan heilahdeltua päivän mittaan kymmenen euron molemmin puolin. Pörssipäivän päätteeksi osakkeen arvo oli pyöreät 10 euroa.

Saksa, Uniper ja Fortum sopivat heinäkuussa pelastuspaketista Uniperille, joka on keskeinen osa Saksan energiajärjestelmää. Sittemmin yhtiön tilanne on entisestään huonontunut, kun Venäjä on lopettanut maakaasun toimituksen Nord Stream -putken kautta. Uusia päätöksiä ei Uniperin mukaan ole vielä tehty.

Nykyisin Uniperin enemmistöomistaja on valtionyhtiö Fortum. Se vahvisti keskiviikkona neuvotteluiden jatkumisen Bloombergin uutisen julkaisun jälkeen, muttei kommentoinut niiden sisältöä. Fortum on vahvistanut asemiaan yhtiössä vuodesta 2017 alkaen.

Heinäkuisen pelastuspaketin myötä yhtiön osuus Uniperista laimeni 56 prosenttiin. Saksan valtio sai yhtiön osakkeista haltuunsa 30 prosenttia selvästi alle markkinahinnan.

Uniperin osakkeen arvo oli ennen heinäkuisen pelastuspaketin julkaisua yli 11 euroa, mutta laski paketin julkaisun myötä lähes 30 prosenttia saman pörssipäivän aikana. Saksa maksoi osakkeista 1,7 euron nimellishinnan.

Suomi ei hyväksy energiayhtiö kansallistamista Saksassa ilman korvausta, kertoo Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) ja annetuissa kommenteissaan.

– Meille on tärkeää, että Uniper palauttaa 8 miljardin rahoituspaketin takaisin Fortumille, hän toteaa HS:lle lähetetyssä viestissä.

Ilkka Hemmilä, Kaisu Suopanki, Lassi Lapintie