Salon Mäkkäri avasi ovensa – uudessa ravintolassa on tarjolla töitä vielä yli 20 työntekijälle ja muutamalle esihenkilölle

Ensimmäiset asiakkaat odottivat jo varttia ennen parkkipaikalla, kun Salon uusi McDonald’s ravintola avattiin maanantaiaamuna. Ovet aukaistiin kello kymmenen, ja heti muodostui parinkymmenen hengen jono, mutta suuremmalta ryysikseltä vältyttiin.

Ovien avaamista olivat odottamassa muun muassa Tiia Siimes ja Eveliina Heinonen, jotka olivat poikenneet Mäkkärille koiralenkillään.

– Kyllä minä odotin tätä. Olen muuttanut Jyväskylästä Saloon viisi vuotta sitten. Siellä totuin käymään Mäkkärissä, ja on kiva, että se saatiin nyt tännekin, Heinonen sanoo.

– Tämä oli odotettu juttu. Olen kaivannut Mäkkäriä Saloon siitä lähtien, kun se edellisen kerran sulki täällä ovensa. Olen keliaakikko, ja täällä on paljon gluteenittomia vaihtoehtoja, Siimes kertoo.

Salossa toimi McDonald’s-ravintola marraskuusta 1996 tammikuuhun 2016. Silloin ravintola sijaitsi Salon seudun ammattiopiston lähellä osoitteessa Mariankatu 41.

Salon uusi Mäkkäri on rakennettu Hämeentien ja Ohikulkutien risteysalueelle osoitteeseen Hämeentie 37. Ravintolan ikkunoista avautuu näkymä Salonjoen ylittävälle riippusillalle.

– Meillä on isot odotukset. Uskomme, että olemme löytäneet hyvän liikepaikan. Tässä on hieno ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet, ja tämä on kuitenkin keskustan tuntumassa, kuvailee Salon ravintolan avajaisiin saapunut Suomen McDonald’sin toimitusjohtaja Olli Johansson.

– Katsoimme, että Salon on yksi potentiaalinen paikka, johon meidän mielestämme McDonald’s hyvin mahtuu ja jossa sille on kysyntää.

Johansson toteaa itse olevansa kotoisin Paimiosta, joten Salon seutu on hänelle tuttu. Vaikka McDonald’s runsaat kuusi vuotta sitten lähti Salosta, hän näkee, että nyt sillä on täällä hyvät menestymisen mahdollisuudet.

– Meillä on tällä hetkellä menossa iso kasvuvaihe ja etsimme uusia liikepaikkoja. Salon vanhan McDonald’sin liikepaikka oli ollut hyvä ravintolaa perustettaessa, mutta se ei ollut sitä enää vuonna 2016. Uskomme, että tämä on nyt hyvä sijainti, Johansson sanoo.

Tänä vuonna McDonald’s on avannut uuden ravintolan Salon lisäksi myös Turun Skanssiin ja Tornioon.

Salon Mäkkärissä on 115 asiakaspaikkaa sekä kahden tilauspisteen autokaista. Ravintolassa on pöytiintarjoilu, digitaaliset tilauskioskit ja sisäleikkipaikka. Kun ovet maanantaina avattiin, suurin osa asiakkaista suunnisti heti digitaaliselle tilauskioskille. Tilaaminen onnistuu myös tiskillä sekä kännykkäsovelluksella pöydässä istuen.

Saliin on rakennettu tulevaa silmällä pitäen myös tiski McCafé-kahvilalle, joka on jossain vaiheessa tarkoitus ottaa käyttöön. Mäkkärin kahvilakonsepti on rantautunut Suomeen tänä vuonna.

Suomessa on tällä hetkellä yhteensä 69 McDonald’s-ravintolaa. Niistä 51 on yksityisten lisenssinhaltijoiden eli yrittäjien omistuksessa. Salon ravintola on yksi 18:sta ravintolasta, jotka ovat McDonald’sin itse operoimia.

Toistaiseksi Salon Mäkkärin ravintolasali on auki päivittäin klo 10–22 ja autokaista klo 10–23. Yhtiön omistamien ravintoloiden operatiivinen päällikkö Sami Kortelainen kertoo, että aukioloaikoja on tarkoitus laajentaa, kun nähdään, kuinka paljon ja mihin kellonaikaan asiakkaita käy, ja kun työntekijöitä saadaan rekrytoitua lisää.

– Salossa on nyt 36 työntekijää esihenkilöt mukaan luettuna. Yli 20 työntekijää ja muutama esihenkilö on vielä haussa. Hakemuksia voi jättää verkossa, Kortelainen vinkkaa.

Ravintolapäällikkönä on Aleksandra Koskinen, joka toimi myös Salon aiemman McDonald’sin ravintolapäällikkönä.

– Uskon, että Mäkkäristä tulee tällä sijainnilla Salossa tosi kova juttu, hän sanoo.

Lokakuussa Salon ravintolassa otetaan käyttöön kotiinkuljetuspalvelu. Syksyn aikana ravintolan pysäköintialueelle tulee myös sähköautojen latauspiste.