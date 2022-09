Salon sairaalan hinta nousi 60 miljoonaan

Salon sairaalan kauan odotettu uudistaminen on käynnistymässä suurella todennäköisyydellä ensi vuoden alkupuolella.

Sairaala on mukana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa.

Sairaalan uudistamiseen varataan kaikkiaan 60 miljoonaa euroa vuosina 2023–2027. Kustannusarvio on noussut kahdella miljoonalla alkuperäisestä 58 miljoonasta eurosta.

Ajatuksena on, että hyvinvointialueen hallitus käsittelee investointisuunnitelman ensi tiistaina. Sen jälkeen suunnitelma lähetetään sosiaali- ja terveysministeriön, sisäasiainministeriön ja valtionvarainministeriön käsiteltäväksi.

Jahka ministeriöiltä on saatu vihreää valoa, hyvinvointialueen valtuusto hyväksyy suunnitelman joulukuussa. Sen jälkeen sairaalan työmaalle voidaan hakea urakoitsijoita.

– Jos kustannukset ovat erilaisia kuin mitä budjetissa on varattu, herää luonnollisesti kysymyksiä. Silloin katsotaan hankekohtaisesti, mitä tehdään, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtaja Tarmo Martikainen sanoo.

Martikaisen mukaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan on koottu mukaan kaikki hankkeet, joita on valmisteltu pitkään ja joista on laaja yksimielisyys.

– Totta kai olemme käyneet läpi kaikki hankkeet, joihin kuluu paljon rahaa. Sille ei mahda mitään, että terveydenhuolto on investointipainotteista, koska valtaosin sairaalamme on rakennettu 60–70 vuotta sitten, hän muistuttaa.

Salossa sairaalan uudistamista on valmisteltu pitkään ja hartaasti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Salon kaupungin yhteistyöllä.

Piiri ja kaupunki hyväksyivät sairaalahankkeen jo viime vuonna, ja töiden piti käynnistyä kuluvan vuoden alussa.

Aloitus lykkääntyi sote-uudistuksen takia. Vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavalla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella ei ollut valtuuksia hyväksyä suunnitelmaa eikä ottaa esimerkiksi lainaa hankkeen käynnistämiseksi.

Hyvinvointialue saa valtuudet vasta, kun ministeriöt ovat näyttäneet vihreää valoa sen investointisuunnitelmalle.

Suuria päätöksiä odoteltaessa Salon sairaalanmäellä on tehty pienempiä remontteja. Sairaalan B-osan nollakerrokseen on rakennettu tiloja uudelle kappelille, korvaushoidolle ja arkistolle. Urakka on maksanut noin kaksi miljoonaa euroa.

Sairaala-alueella on uusittu myös pääkeskus ja muuntajia 2,3 miljoonalla eurolla.

Remontteja on tehty erillisinä hankkeita, mutta niillä valmistaudutaan samalla sairaalan suureen uudistukseen.

Salon senioritalo ja Someron Tervaskanto mukana listalla

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa ovat mukana myös Salon ja Someron suuret vanhustenhuollon hankkeet, Salon senioritalo ja Someron Tervaskanto.

Salon senioritalo nousee Alhaisiin, ja hankkeelle on haettu avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta.

Senioritalo on tarkoitus rakentaa vuosina 2024–2025, ja sen kustannusarvio on yhteensä 17,7 miljoonaa euroa.

Senioritaloon on suunniteltu 90 paikkaa vanhuksille ja 20 kehitysvammaisille. Someron Tervaskannosta on suunniteltu 62-paikkaista ja neliosastoista.

Tervaskannon hinta nousee lähelle kymmentä miljoonaa euroa. Someron tekninen lautakunta päättää hankkeen urakoitsijavalinnoista ensi tiistaina.

Lautakunta joutuu tekemään päätöksensä ehdollisina. Hanke toteutuu, jos ARA näyttää sille vihreää valoa ja sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueen investointisuunnitelman. Lisäksi Someron valtuuston pitää myöntää lisämääräraha.